雅典附近地区森林大火 人员伤亡惨重

希腊森林火灾已导致至少50人丧生，另有至少150人受伤，部分伤者生命垂危。

（德国之声中文网）受灾最严重的雅典周围地区及海港城市拉菲娜（Rafina）。

成百上千人得以被疏散至安全地带。此前，他们纷纷逃向海岸沙滩和礁石，躲避大火。目前，大部分火点已被控制。

大火吞噬大量民宅

因森林大火，希腊政府总理齐普拉斯中断在波黑共和国的访问回国，并呼吁欧盟其它成员国提供帮助。塞浦路斯和西班牙表示，已准备派遣灭火飞机和消防队伍。

夏季森林大火在希腊并不罕见。2007年的大火曾导致77人丧生。

凝炼/石涛（德国电台）