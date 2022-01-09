 雅典提前还清所欠国际货币基金组织债务 | 经济纵横 | DW | 06.04.2022

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经济纵横

雅典提前还清所欠国际货币基金组织债务

希腊提前两年还清国际货币基金组织为帮助克服国际金融危机后果向该国的贷款，希腊政府称债务危机篇章“终结”。

Symbolbild Wirtschaftliche Situation in Griechenland

（德国之声中文网）希腊本周一（4月4日）偿还了所欠国际货币基金组织的最后一笔债务，比预定的期限提前近两年。财长斯泰库拉斯（Christos Staikouras）称，此次还款"结束了 2010 年主权债务危机的篇章"，并因提前偿还18.5亿欧元紧急贷款，省下2.3亿欧元利息。 

上月底，希腊获欧洲稳定机制（ESM）和欧洲金融稳定基金（EFSF）的批准，提前偿还全部贷款。 

2010 年，当时新组建的欧盟相关机制携手国际货币基金组织启动提供数十亿贷款，帮助雅典政府免于国家财政破产。

提前偿还之所以需要相关机制批准，是因根据最初设想，提前向国际货币基金组织还款应与向欧盟贷方还款同步。 

Griechenland Athen Proteste gegen Sparprogramm

2017年5 月在雅典，人们抗议政府紧缩措施

在欧元区各成员国中债务比例仍最高

 尽管财政状况有显着改善，但希腊的公共债务仍为欧元区中最高：根据雅典政府的一项预测，至今年底，负债率仍将达国内生产总值的 189.6%（上一年为 197.1%， 2020 年是 206.3%）。 

2010 年至 2018 年，连续三笔总计 2600 亿欧元（2850 亿美元）的救助计划帮助希腊得以避免违约并离开欧元区。作为交换，雅典政府不得不实施痛苦的预算削减和加税政策，一度导致失业率上升和贫困加剧。

  2018 年，希腊退出救助计划，但其国家支出仍受欧洲央行审查。这一安排定于今年晚些时候到期。

 

（法新社，美联社） 

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