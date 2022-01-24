 雄安封城 北京严阵以待 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2022

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时政风云

雄安封城 北京严阵以待

随着冬奥会临近，北京及周边地区的防疫管控持续紧绷。北京附近地位特殊的卫星城雄安也在出现病例后采取封闭措施。

China | Olympische Winterspiele 2022 Peking

（德国之声中文网）位于北京西南约100公里处的雄安新区本周在发现数例新冠感染病例后采取封城措施，近130万居民须接受检测并居家避疫。

雄安新区防疫部门周五对法新社证实，所有居民被要求不得离开自己居住的小区。报道称，此前中国各地的封禁措施基本都公布，官方媒体也有广泛报道，但雄安封城似乎悄无声息，令当地居民倍感困惑。

雄安下属的雄县一位防疫官员对法新社表示，封城预计持续一周左右，但具体何时结束还不清楚。1月23日到24日间，雄安新区检测出5例新冠感染病例，官方通报称确诊者均为从北京丰台返乡的人员。此前，山东、山西和辽宁也相继出现与丰台相关病例。

官方称，此轮疫情主要与丰台区的冷链物品或相关从业人员有关。本周丰台区对更多住宅小区实施了封闭管理，要求居民每天进行核酸检测。该区约200万居民已参加了三轮大规模核酸检测。

China I Coronavirus in Peking

"千年大计"今何在

位于北京和天津之间的雄安几年前曾火爆一时。2017年4月，中国政府宣布建立"雄安新区"。 官方对其功能定位是疏解北京的"非首都功能"，减少人口等方面压力，带动京津冀协同发展。由于这是习近平亲自点名的项目，中国官媒甚至称之为"千年大计、国家大事"。

 "雄安梦"首先引爆当地的炒房热，以至于政府不得捕出手干预，颁出多项禁令。然而几年过去，新区建设并无大的进展，疏解首都压力似乎也无人再提起。直至2021年7月底河北省人大常委会通过《河北雄安新区条例》引起媒体注意。按照条例，雄安建设事务由河北省政府管辖，由此引发"雄安新区降级"的疑问，以及习近平是否对雄安失去兴趣的猜测。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/ Wang Yixuan)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    “副首都”消息一出 雄安楼市“疯”了

    北京官方决定设立河北雄安新区的消息才传出不过两三天的时间，雄安尚且是个概念股，但新区三县的房地产已经坐地起价。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    专人24小时值守 劝离盲目购房者

    据中国媒体报道，4月1日起，河北雄安新区雄县，全面叫停一手房、二手房房产交易，关停售楼部和房屋中介机构，冻结一切房屋过户手续。雄县住建、城管局派人手24小时值守售楼部、房产中介门口，劝离盲目前来的购房者。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    新区催出一场“房地产盛宴”

    雄安新区横空出世，意外迎来大批躁动的房产投资客。据报道，京牌车已连成片，全是来看房的，多家酒店早早客满。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    “食利而动”的炒房团

    有人说，当年设立深圳特区时，人们蜂拥而至想的是如何创业；而今设立雄安特区，人们蜂拥而至想的是如何炒房。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    躁动的房地产投资客

    据新浪财经报道，炒房团们携带数百万现金前往雄安新区，和房主签订“私下协议”。一位内蒙古大老板更是一口气花7200万买下8层楼……

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/ Wang Yixuan)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    容城街景

    几年后，容城大概不再是一幅典型的北方小城镇的模样。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    “耕地是红线 法律是底线”

    这样的标语在疯狂的炒房团面前显得既讽刺又无力。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/ Wang Yixuan)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    地处北京、天津、保定腹地

    新设立的河北雄安新区距离北京约100公里，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。这三县环绕河北省最大的湖泊白洋淀。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/ Wang Yixuan)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    奔梦加油

    微信公众号"侠客岛"发表的文章中称，雄安新区"承载的使命就是创新，今后应该是中国成为创新型现代化国家的心脏区域，是中国的'硅谷'"。

  • China Neue Region für die Entwicklung um Peking (picture-alliance/dpa/Imaginechina/Niu Bo)

    雄安尚是概念 房价业已疯狂

    告别北方小农村

    荷花淀派代表人物孙犁笔下的白洋淀也许将成为人们记忆中的往事。

    作者: 洪沙


眼下习近平无疑有更重要的事要关心。即将开幕的北京冬奥会和今年秋季的中共20大，是政府要全力保障成功的两件大事。

冬奥会的防疫布局是否能阻止新冠疫情在中国扩大，是公众关心的一个焦点。在抵达北京参加冬奥会的入境者中，周五又有两名运动员和8名随行官员被测出新冠阳性。由此，进入冬奥"防疫泡泡"的人员中，已有89人被确诊。

周五，中国通报了39例新增确诊，其中杭州有22例。由于其中一名感染者曾参加一场人数超过300人的聚会，当地卫生部门警告可能还会出现更多感染病例。

在中国其他地方，每日新增确诊病例数量正在减少。西安一周以来没有新增确诊病例，为期约一个月的封锁本周解除。临近北京的天津也宣布战胜了奥密克戎疫情，解除了对该市民众的大部分限制措施。

 

（综合报道）

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习近平政治发祥地正定将成为下一个雄安？

继中国官方4月初宣布建立河北雄安新区，疏解北京非首都功能后，在不到一个月时间里，石家庄正定新区又传出将申报国家新区的消息。正定县曾是习近平早年任职的地方。  

昔日白洋淀 明日副首都？

据中国媒体报道，日前，中共中央、国务院印发通知，决定设立河北雄安新区。《人民日报》发表评论称，这一决定“是继规划建设北京城市副中心后又一京津冀协同发展的历史性战略选择，是千年大计、国家大事”。  

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