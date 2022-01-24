雄安封城 北京严阵以待

（德国之声中文网）位于北京西南约100公里处的雄安新区本周在发现数例新冠感染病例后采取封城措施，近130万居民须接受检测并居家避疫。

雄安新区防疫部门周五对法新社证实，所有居民被要求不得离开自己居住的小区。报道称，此前中国各地的封禁措施基本都公布，官方媒体也有广泛报道，但雄安封城似乎悄无声息，令当地居民倍感困惑。

雄安下属的雄县一位防疫官员对法新社表示，封城预计持续一周左右，但具体何时结束还不清楚。1月23日到24日间，雄安新区检测出5例新冠感染病例，官方通报称确诊者均为从北京丰台返乡的人员。此前，山东、山西和辽宁也相继出现与丰台相关病例。

官方称，此轮疫情主要与丰台区的冷链物品或相关从业人员有关。本周丰台区对更多住宅小区实施了封闭管理，要求居民每天进行核酸检测。该区约200万居民已参加了三轮大规模核酸检测。

"千年大计"今何在

位于北京和天津之间的雄安几年前曾火爆一时。2017年4月，中国政府宣布建立"雄安新区"。 官方对其功能定位是疏解北京的"非首都功能"，减少人口等方面压力，带动京津冀协同发展。由于这是习近平亲自点名的项目，中国官媒甚至称之为"千年大计、国家大事"。

"雄安梦"首先引爆当地的炒房热，以至于政府不得捕出手干预，颁出多项禁令。然而几年过去，新区建设并无大的进展，疏解首都压力似乎也无人再提起。直至2021年7月底河北省人大常委会通过《河北雄安新区条例》引起媒体注意。按照条例，雄安建设事务由河北省政府管辖，由此引发"雄安新区降级"的疑问，以及习近平是否对雄安失去兴趣的猜测。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 “副首都”消息一出 雄安楼市“疯”了 北京官方决定设立河北雄安新区的消息才传出不过两三天的时间，雄安尚且是个概念股，但新区三县的房地产已经坐地起价。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 专人24小时值守 劝离盲目购房者 据中国媒体报道，4月1日起，河北雄安新区雄县，全面叫停一手房、二手房房产交易，关停售楼部和房屋中介机构，冻结一切房屋过户手续。雄县住建、城管局派人手24小时值守售楼部、房产中介门口，劝离盲目前来的购房者。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 新区催出一场“房地产盛宴” 雄安新区横空出世，意外迎来大批躁动的房产投资客。据报道，京牌车已连成片，全是来看房的，多家酒店早早客满。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 “食利而动”的炒房团 有人说，当年设立深圳特区时，人们蜂拥而至想的是如何创业；而今设立雄安特区，人们蜂拥而至想的是如何炒房。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 躁动的房地产投资客 据新浪财经报道，炒房团们携带数百万现金前往雄安新区，和房主签订“私下协议”。一位内蒙古大老板更是一口气花7200万买下8层楼……

雄安尚是概念 房价业已疯狂 容城街景 几年后，容城大概不再是一幅典型的北方小城镇的模样。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 “耕地是红线 法律是底线” 这样的标语在疯狂的炒房团面前显得既讽刺又无力。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 地处北京、天津、保定腹地 新设立的河北雄安新区距离北京约100公里，规划范围涉及河北省雄县、容城、安新3县及周边部分区域，地处北京、天津、保定腹地。这三县环绕河北省最大的湖泊白洋淀。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 奔梦加油 微信公众号"侠客岛"发表的文章中称，雄安新区"承载的使命就是创新，今后应该是中国成为创新型现代化国家的心脏区域，是中国的'硅谷'"。

雄安尚是概念 房价业已疯狂 告别北方小农村 荷花淀派代表人物孙犁笔下的白洋淀也许将成为人们记忆中的往事。 作者: 洪沙



眼下习近平无疑有更重要的事要关心。即将开幕的北京冬奥会和今年秋季的中共20大，是政府要全力保障成功的两件大事。

冬奥会的防疫布局是否能阻止新冠疫情在中国扩大，是公众关心的一个焦点。在抵达北京参加冬奥会的入境者中，周五又有两名运动员和8名随行官员被测出新冠阳性。由此，进入冬奥"防疫泡泡"的人员中，已有89人被确诊。

周五，中国通报了39例新增确诊，其中杭州有22例。由于其中一名感染者曾参加一场人数超过300人的聚会，当地卫生部门警告可能还会出现更多感染病例。

在中国其他地方，每日新增确诊病例数量正在减少。西安一周以来没有新增确诊病例，为期约一个月的封锁本周解除。临近北京的天津也宣布战胜了奥密克戎疫情，解除了对该市民众的大部分限制措施。

（综合报道）

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