难民自述：“我们做到了！”

（德国之声中文网）"我们能做到！"有些人对这句话感到愤怒，但是也有一些人认为这是一个挑战。不管你怎么看待默克尔，这句话之所以成为她总理生涯中的一句名言，也是因为她在动荡时期坚持其政策，维护了局势的稳定。这句话使她获得了极高的声誉，在国外甚至高于在德国，现在仍然如此。

在有这句话之前很久，安吉拉·默克尔在我的中东祖国就早已是一个知名人物。她是女性力量的象征。父权制国家中有无数妇女从她那里得知，妇女同样有能力从事通常由男人所从事的职业。

无人愿意离开家园

"我们能做到！" （Wir schaffen das!）一句话说明融合是一个双向的过程。总理所说的"我们"指的是德国社会，特别是众多的志愿者，2015年秋季我认识了他们中的很多人。 这句话中的"Das"指的是像我这样的难民。 "做到"（Schaffen）是指我们所有人要共同实现的目标。现在回想起来，实际上一切都如过去5年所表明的那样，相互信任和接受，使得很多事情都能够做到。

没有人愿意或高兴地离开自己的祖国。我们所有人对自己的家乡都有着特殊的感情。然而，如果你所熟悉的环境突然间只有了恐怖？如果一切都在毁灭或者是已经毁灭？如果战争、迫害或灾难夺走了你的所有权利怎么办？而难民也是人，应该得到人的对待和看待，而不应只是将他们作为难民"潮"、难民"危机"或难民"问题"的一部分。这样的概念实际上不应再被社会所接受，也不应再出现在媒体上，因为它们很伤人。

仅在2015年，就有89万难民来到德国。迄今，几乎只是个别人的犯罪行为引起人们的关注。当然难民是人，而不是圣人。因此，也会有一些人做出愚蠢的事情或犯罪行为。遗憾的是，如果肇事者是难民，其国籍就会被大肆报道。所有难民常常被一刀切。实际上所有国家和民族，无论他们的宗教信仰如何，都有好人和坏人、受过教育和未受过教育、尊重别人和不尊重别人以及爱好和平和热衷暴力的人。

在默克尔说出"我们能做到" 5年之后，我们确实做到了很多。这要感谢默克尔和政府机构中的许多人、无数的志愿者、德国社会和人民的坦诚，当然也要感谢难民们的勤劳和抱负。

显然，当人们来到一个新的国家时，必须要学习很多的东西并适应新的环境。当然首先要学习的是语言，还有风俗习惯和文化。这不是一两天就能完成的事情，需要与当地人共同走这条路。他们与你交流，为你解释你所不懂的事情，消除误解。和他们在一起可以让你生活得开心愉快。

我的朋友圈里，几乎每个人都走过了这条路，并取得了巨大的成就。一些公司和培训单位已经发现，迄今能够从叙利亚来到这里的人，还可以做到更多！从一开始我就确定这只是时间问题。至少在新冠危机清楚地表明了移民在卫生系统的重要作用。所以每个人都应该清楚的是，移民不是所有问题的根源，而是解决问题的途径。

我会想念您的，默克尔女士

移民促进了经济增长，减少了国家之间的不平等，并将不同的社会和文化联系在一起。说得风趣些，就是人们相互抹平了棱角。换句话说，他们进行了相互补充。

默克尔夫人，我向您鞠躬致敬。多亏了您，我才能写出这段文字。感谢您致力于一个开放、公正和多彩的社会。 在您一年多后不再任职时，我会想念您的。

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（哈利勒（Khalil Khalil）（31岁）出生于阿勒颇。自2015年底以来一直居住德国。 他在叙利亚完成了大学法律学业，目前在斯图加特西南德电台（Südwestrundfunk）接受图像和音响师的培训。 2019年，他被授予巴登-符腾堡州家乡奖。除接受培训外，他还做有关逃亡、融合、语言和方言、民主和文化冲击等议题的演讲。您可以通过脸书关注哈利勒。）

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