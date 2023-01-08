 难民数量激增 意大利宣布进入紧急状态 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.04.2023

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时政风云

难民数量激增 意大利宣布进入紧急状态

越来越多的难民穿越地中海抵达意大利。政府希望能够更迅速地做出反应，宣布在全国范围内实施紧急状态。不过这个决定也招致了人权组织的批评。

在兰佩杜萨岛，许多难民接待中心人满为患

在兰佩杜萨岛，许多难民接待中心人满为患

（德国之声中文网）意大利总理办公室证实，全国进入为期6个月的紧急状态，旨在以更快的速度，更少的官僚主义来应对难民潮，尤其是南部大批难民涌入的地区。一些难民机构人满为患，例如，在兰佩杜萨岛一个最多可容纳400人的难民接待中心，目前有超过1800名难民。该机构的负责人Lorena Tortorici告诉意大利电视台TG24 “有许多带着小孩的妇女和无人陪伴的未成年人”她补充说， “我们正处于紧急状态，工作人员竭尽全力做能做的工作”。

人权组织的批评

不过，意大利政府宣布全国进入为期6个月的紧急状态招致了批评。人权组织“人民变革基金会”（PfC）的创始人兼主任高西（Jean-Pierre Gauci）接受德国之声采访时说，罗马正在寻找一个 让自己和欧洲国家 "违反其国际义务" 的“借口”，无须履行不驱回原则和对所有庇护申请进行单独审查的义务，难民可能会被更快地遣返。高西指出，意大利有义务救援海上遇险的纳闽，然后为其上岸和进入庇护程序提供便利。但宣布紧急状况，以便让遣返变为可能，显然与国际义务相矛盾。高奇呼吁欧洲进行更多的 “有效团结”措施，他认为在乌克兰问题上各国已付诸了行动。他强调说：“我们知道，如果欧洲愿意，它可以做到这一点。”

复活节假期的难民潮

据意大利安莎通讯社ANSA报道，仅在过去的复活节周末，就有约2000名难民乘船抵达意大利兰佩杜萨岛。根据当局的记录，从周五到周一有40多艘船登陆，船上许多都是未成年人。在宣布紧急状态后，公民保护和海事政策部长穆苏梅奇(Nello Musumeci）说：“我们必须清楚，这并不能解决问题。只有通过欧盟的审慎，负责任的干预才是解决之道”。

缺钱又缺地：德国难民安置面临难题

再次向欧盟伙伴发出呼吁

梅洛尼政府也和前几任政府一样，呼吁欧盟其他国家加强团结，但基本上没有得到实质回应。其他国家应履行其之前的承诺，接收希望在北欧找到亲属或工作的寻求庇护者。

意大利就难民问题进行了很长一段时间的辩论。根据该国内政部统计，今年有超过3.1万人乘船抵达意大利，去年同比数字约为7900人，今年迄今为止抵达的难民大部分来自象牙海岸，其次来自几内亚、巴基斯坦、埃及、突尼斯和孟加拉国。

许多人都尝试铤而走险，从自突尼斯或利比亚乘坐小船，通过地中海到达意大利的兰佩杜萨岛和西西里岛等地，或是马耳他。这种高度危险的旅途有时会导致毁灭性的灾难。2月底，意大利卡拉布里亚海岸发生的沉船事故造成至少90人死亡。

（德新社，美联社，法新社）


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