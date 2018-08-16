 难民数日不准上岸 意内政部长受调查 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.08.2018

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时政风云

难民数日不准上岸 意内政部长受调查

意大利内政部长萨尔维尼要求与欧盟澄清难民去向问题，才允许他们上岸。但意大利法律规定，拘押不得超过48小时，除非有法官指令。

Italien Migranten verlassen Diciotti Rettungsschiff (Reuters/A. Parrinello)

滞留Diciotti船上的难民

（德国之声中文网）"迪乔蒂"（Diciotti）号船上的难民由谁来接收？先是意大利和马耳他争执不下，后是意大利和欧盟难达一致。船上约130人不得不在西西里的港口等待数天。

如今，所有人都获准登陆，大部分先被送往墨西拿（Messina）的一个临时安置点。五星运动党的副总理迪麦欧（Luigi di Maio）说："他们一部分去阿尔巴尼亚，一部分去爱尔兰，其余的由意大利主教会议负责。"

Italien Innenminister Matteo Salvini (picture-alliance/dpaA. Medichini)

意大利内政部长萨尔维尼

这是达成的妥协方案。意大利内政部长萨尔维尼（Matteo Salvini）称之为对欧盟强硬路线的巨大成功。他说，意大利不会为这些难民支付一里拉。

但是，以难民作为对欧盟施压的手段，不允许他们上岸，这是否合法，意大利司法部门也提出质疑。司法部门对萨尔维尼展开调查，他是否涉嫌剥夺他人自由。萨尔维尼此前要求，直到解决了去向问题，这些难民才能离开船只。但即使是在意大利，也不允许在没有法官命令的情况下，对一个人拘押超过48小时。

萨尔维尼本人则在南蒂罗尔的一次选战集会上称，他致力于保护国家边界，却受到调查，这是一桩羞耻。"我相信，要阻止我们，是困难的，--他们可以调查我，可以关押我，但却无法阻挡6000万意大利人改变现状的意志。"

萨尔维尼不会辞职

萨尔维尼说6000万意大利人都站在他的一边，当然并非如此。但自3月大选以来，他的民调支持率的确上升了。

如今，司法部门的调查会给他带来什么样的威胁？他自己恐怕暂时不会辞职。联合执政伙伴、五星运动党魁迪麦欧也呼吁他继续干下去。"政府过去、现在都一致支持所做出的决定。我们为迪乔蒂号所有的相关行动负全责。"

大多数意大利人目前认为，萨尔维尼不会被送上法庭。因为，要调查一名部长很困难，必须有法庭一个专门的部门负责。而且，萨尔维尼参议员的身份赋予他豁免权。尽管可以取消这一豁免权，但程序也很复杂。

苗子/叶宣（德广联）

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