难民报告“做手脚” 荷兰移民部长丢乌纱帽

（德国之声中文网）围绕一份有关难民刑事犯罪的统计报告的争议导致荷兰移民事务部长马克·哈尔贝斯（Mark Harbers）下课。该报告引发不满，原因是，在相关统计中，像商店偷窃等相对而言无关轻重的不法行为被专项列出，避难申请人所犯的性攻击、谋杀或打人致死等重大犯罪行为却被列入"其它"项下，而不加说明。

批评者们指责哈尔贝斯，试图借此减少人们对该报告的兴趣。右翼民粹主义人士维尔德斯（Geert Wilders）指控这位部长故意"隐瞒"移民的严重犯罪事实。

《电讯报》最先指出了该统计报告的这一问题。哈尔贝斯在议会承认，"未向议会提供准确信息"，为此承担"全部责任"，不过，他否认是有意这么做的。他还宣布已提交辞呈。

维尔德斯称辞职是"唯一正确的结果"。吕特首相接受了辞呈。与此同时，他在推特上表示遗憾，内阁失去哈尔贝斯"这样一名富于才干、尽心尽力的自由派人士"。

本周日（5月26日）就将举行欧洲议会选举。此时发生哈尔贝斯辞职事件，对吕特首相是一大打击。荷兰国内仇外主义的右翼民粹主义势力的得票率有可能增加，吕特正致力于扭转这一趋势。刚在两个月前，2016年方组建的右翼民粹主义政党"民主论坛"（Forum voor Demokratie）成了参议院中的最大派别。

凝炼/乐然（德新社、美联社）