 难民报告“做手脚” 荷兰移民部长丢乌纱帽 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.05.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

难民报告“做手脚” 荷兰移民部长丢乌纱帽

荷兰政府一份有关政治庇护申请者刑事犯罪的统计报告引发不满。该统计报告被指掩盖严重犯罪行为。移民部长因此被迫引咎辞职。

Niederlande Vize-Justizminister Mark Harbers (AFP/ANP/B. Maat)

荷兰移民事务部长马克·哈尔贝斯（Mark Harbers）

（德国之声中文网）围绕一份有关难民刑事犯罪的统计报告的争议导致荷兰移民事务部长马克·哈尔贝斯（Mark Harbers）下课。该报告引发不满，原因是，在相关统计中，像商店偷窃等相对而言无关轻重的不法行为被专项列出，避难申请人所犯的性攻击、谋杀或打人致死等重大犯罪行为却被列入"其它"项下，而不加说明。

批评者们指责哈尔贝斯，试图借此减少人们对该报告的兴趣。右翼民粹主义人士维尔德斯（Geert Wilders）指控这位部长故意"隐瞒"移民的严重犯罪事实。

《电讯报》最先指出了该统计报告的这一问题。哈尔贝斯在议会承认，"未向议会提供准确信息"，为此承担"全部责任"，不过，他否认是有意这么做的。他还宣布已提交辞呈。

维尔德斯称辞职是"唯一正确的结果"。吕特首相接受了辞呈。与此同时，他在推特上表示遗憾，内阁失去哈尔贝斯"这样一名富于才干、尽心尽力的自由派人士"。

本周日（5月26日）就将举行欧洲议会选举。此时发生哈尔贝斯辞职事件，对吕特首相是一大打击。荷兰国内仇外主义的右翼民粹主义势力的得票率有可能增加，吕特正致力于扭转这一趋势。刚在两个月前，2016年方组建的右翼民粹主义政党"民主论坛"（Forum voor Demokratie）成了参议院中的最大派别。

凝炼/乐然（德新社、美联社）

相关内容

Belgien Proteste und Ausschreitungen in Brüssel

《全球移民契约》引發比利时大型示威 17.12.2018

大约有5500人聚集在比利时首都的欧盟区示威抗议，反对新的联合国移民协议。比利时首相米歇尔对联合国协议表达支持，让国内政局陷入混乱。

Ermittlungen im Fall Susanna

少女奸杀案引愤怒 疑犯落网 08.06.2018

一名14岁女孩惨遭奸杀的事件，引起德国社会一片哗然。凶残的犯罪事实让人愤怒，而事件本身的政治敏感性也不能不让人高度警觉。最令人无法理解的是，犯罪嫌疑人竟能大摇大摆地离开德国，返回原籍国伊拉克。

USA, Washington: Kirstjen Nielsen, Heimatschutzministerin der USA

特勤局局长和国土安全部长加入特朗普「伤亡表」 09.04.2019

又走了两个！这次是国土安全部部长尼尔森和特勤局局长阿莱斯。尼尔森虽然是自己提出辞呈，但她很可能并非自愿这么做。

广告

媒体看中国

Huawei Niederlassung Bonn (DW/C. Mu)

德语媒体：华为被断供 未必是坏事

谷歌等美国企业服从指令，“断供”华为。这一事件对全球贸易、整个IT产业会产生怎样的影响？欧洲又应该怎样面对这一新局面？周二的德语报刊密集关注这一话题。  