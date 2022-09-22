 难民安置：德国城镇告急 | 德国新闻 | DW | 22.09.2022

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德国新闻

难民安置：德国城镇告急

从乌克兰逃往德国的人数在增加；但同时来自其它国家的寻求庇护者人数也不断增多，其中多数经由所谓的巴尔干路线入境。德国各级地方政府感觉左支右绌，已发出求助的警报。

被用作临时难民住所的体育馆

被用作临时难民住所的体育馆

（德国之声中文网）德国最西部小社区赫尔佐根拉特-默克施泰因（ Herzogenrath-Merkstein）边上，一阵急风吹过空旷的运动场。几片棕色树叶在足球场上还算绿的草地上飘转，跑道上，朱红色沙湿湿。运动大厅曾经的白壁上，黑漆涂着当地体育俱乐部的名字： SVS Merkstein 。   

大厅现已不用于体育运动，而是安置乌克兰战争难民。8月初，有关部门将其隔开分间，创造出可容纳共80人的临时住所。现在，就像赫尔佐根拉特的所有其它可供难民住宿的地方一样，这里也已满员。

距离体育馆约一公里处，是新教教堂社区中心，设有难民咨询处。温格拉腾（Frank Ungerathen）牧师刚通知工作人员，本星期就要腾出第二个体育馆安置难民了。他从当地负责接收和照顾难民社会福利办公室了解到这一点。  

咨询中心正有4人开着会，这消息引起不少反响。大家曾希望不再出现类似2015/2016年那样的难民危机。当时，难民们也不得不被安置在体育馆以至帐篷里。在这个5万人口小城市，哪还有空置的住宅。   

Herzogenrath-Merkstein被征用的体育场馆

Herzogenrath-Merkstein被征用的体育场馆

咨询中心负责人罗巴蒂安（Mahkameh Robatian）说："住房市场一房难求，也很少再有公民个人提出愿接收战争难民。" 志愿从事咨询工作的迈尔（Olga Meier）说："随着天然气和电费高涨，越来越多的人摇手，因为，这会带来太多费用。 "

志愿者们不堪重负   

自俄罗斯入侵乌克兰导致首批战争难民进入德国，这些义务咨询人员一直在连轴转：谈话、给公共机构打电话、帮助难民填写表格、安排语言课程、寻找住房、组织烹饪课、安排提供咖啡和蛋糕的聚会。他们提供鼓励、建议和安慰，必要时甚至还帮着照看孩子。   

当然，这是教会工作人员该做的。不过，温格拉腾牧师指出，它成了一种 "持续的超负荷工作"。他自己用于牧师本职工作的时间也越来越少。他告知，每天仅在一个乌克兰难民的聊天群里，自己就会收到60个询问。

国家在难民问题上是不是有点失误？罗巴蒂安认为是，但温格拉腾牧师不这么看。他指出，"社会福利办公室也处于极限状态，工作人员们不断加班，也搞得筋疲力尽。"   

根据他的计算，像赫尔佐根拉特这样的小城市通常一年接收50至60名新难民，而"现在，3个月内就收下400名乌克兰战争难民，目前，我们共接收了530人。此外，还有从其他20个国家逃来的约850人。" 他指出，其中部分人现在有了工作，还有很多人没工作，单靠地方政府是无法应对的。  

亚琛市有8个体育馆被占用   

在20公里外的亚琛，情况也好不到哪里去。所有紧急避难所都已住满，包括8个体育馆。 8月初，该市市长考伊彭（Sybille Keupen）踩了刹车闸，宣布暂时不再接受新的战争难民或寻求庇护者。

亚琛的集装箱临时住所

亚琛的集装箱临时住所

4000多名乌克兰难民在亚琛登记在册并获经济资助。他们中的大多数都由公民个人自愿安置，其原因也在于，亚琛战前已有一个相对较大的乌克兰社区。在市政公寓、招待所、集体宿舍以及体育馆等场所住宿的共约2800人中，约960人是乌克兰战争难民，其余是来自其他国家和地区的寻求庇护者。

大多数非洲人、少数叙利亚人和一些乌克兰人住在2016年在亚琛南部的一个前运动场上建造的集装箱式住宿村。各套小住房均配置烹饪设施、淋浴和厕所。因为提供了个人隐私空间，所以，它们特别吃香。根据设计，那里最多可容纳120人。然而，其中三分之一箱式小屋漏水，不适合居住。目前，有关方面尝试用沥青防水板重新密封顶部。    

亚琛市政府正全力以赴准备将空置的商业地产作为住所。根据计划，晚秋时，至少体育馆应能重新开张，难民应已迁居完毕。   

地方政府感觉孤立无援   

考伊彭市长说，"现在的情况是，我们也意识到这场战争可能会持续很久，难民们会留在这里，他们需要除住宿以外的东西。" 她指出，"这些可都是家庭，不同的种族群体、不同年龄段的人撞在了一起，也是我们必须设法缓解的社会摩擦。要是不能提供小些的居住单位，那就麻烦了。"   

亚琛市长考伊彭

亚琛市长考伊彭

作为亚琛市长的她支持德国城镇大会关于召开难民峰会的要求。她说，联邦政府必须更好地疏导全国各地的人员分置，也要加大财政上的投入。她指出，亚琛已预支了1500万欧元，"我们无论如何都应得到补偿。"  

仅有一张床是不够的   

对这位市长来说，这还不够。她表示："我们需要一个有序的系统，尤其是对家庭和有战争创伤的儿童而言，不仅要给人们提供栖身之处，而且应有更多的东西：入学、入托，社会心理照护。"    

在德国各地，这些都和住房一样稀缺，都成为难民与其他人口竞争的东西，赫尔佐根拉特-默克施泰因也不例外。迈尔在一次难民咨询讨论会上建议："我们不妨再来一次呼吁，让公民们提供私人住所。这总比不努力好。"   

即使希望不大，在座的其他人也纷纷点头赞成。在咨询中心负责行政管理的李（ Michaela Lee ）报告说："大多数房主一听说是难民就马上回绝或挂了电话。" 她表示，"每回，只要为难民找到住所，或者，在帮助写了数百份申请后，找到一个培训职位。我就兴奋不已。" 她说，这是她的动力。  

亚琛的难民住所

亚琛的难民临时住所

温格拉腾牧师解释说，这个时候，人感到有成就，不被动，能激励人做志愿工作，但那也是有限度的。他告知："上面派给了我们25名从阿富汗，和他们沟通，耗费的精力和时间令人难以置信，这可不是志愿者们能做的。"   

温格拉腾牧师目前正和市里谈判，要求增加难民咨询人员。可市里也缺钱。仅仅两个体育馆的运作就消耗了 "六位数的资金"。赫尔佐根拉特市也希望得到联邦政府的资助。牧师指出："必须有更多的钱和岗位。各地方政府都已是背水一战啦。"

 

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