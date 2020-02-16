难民填补德国人才缺口？没那么简单

（德国之声中文网）叙利亚人巴哈尔（Beniyan Bachar）当初作为一个年轻的难民来到德国时，他和其他的许多难民一样，既不会德语也没有受过培训。这位库尔德人今年23岁。2019年夏天，他在下萨克森州奥斯纳布吕克市结束了美发师培训，并获得当届毕业生中的最高分。在接受当地工商会的颁奖时，他激动的表示："我感到非常的荣幸。"

这是一个难民取得成功的故事，也是难民如何获得成功发展的实际例子：一方面靠的是年轻难民自身的努力，愿意学习更多的知识和技能。另一方面是在整个培训过程中，有培训人员、语言教师和社会工作者的大力支持。

巴哈尔手持成绩单喜笑颜开

并非水到渠成

德国手工艺者协会（ZDH）秘书长施加万内克（Holger Schwannecke）表示："我们公司在培训难民方面取得了积极的经验。""但是这并不意味着这种培训很容易。"经合组织的一项调查也得出这一结论。以"利用移民的潜力"为题的该项调查，考察了难民在德国求学和接受培训过程中所面临的障碍。

其中语言是最大的障碍，其次是因战争原因年轻难民往往受教育水平低下。据经合组织称，就业准备措施对移民来说极其重要。为此移民需要花时间学习德语，或者重新入学获取中学毕业证书，此外要写求职信、去当地政府报名注册登记以及寻找住房。

与避难申请程序赛跑

但是很多移民没有足够的时间来做这些准备工作，因为他们想快速赚钱，或者担心因没有工作被驱逐出境。此外，在德国不同的地区，对培训年龄的限制也各不相同。例如有7个联邦州规定，只有年龄在16至18岁之间的年轻人可以进行职业培训，但是在其它的联邦州，接受培训的年龄甚至可以不超过21、25或27岁。经合组织要求对此实行统一的标准。

与在德国出生和长大的青少年相比，到企业接受职业培训的移民极少。德国手工业者协会（ZDH）秘书长施万内克（Holger Schwannecke）对此表示遗憾，但他也不知道原因是什么。他认为可能是移民"为了赚钱"而放弃职业培训。例如美发学徒在培训的第一年每月只获得450欧元的收入。第二年是550欧元，第三年是700欧元。这远远低于作为一名非熟练工的月收入。

"这很酷，我也想这样"

只有结束了职业培训后，收入才会增加，当然，社会地位也随之提高。施万内克说："德国职业教育和培训的重要性常常被低估。我们必须提高年轻人对职业培训重要性的认识。"必须将更多具有移民背景的成功企业家作为榜样，让年轻人看到这些人取得的成功感到很酷，也想取得成功。

没有移民的加入，许多手工业企业根本不能满足对熟练技工的需求。在完成了手工业职业培训的人当中，有一半的人来自8个在德国寻求庇护人数最多的国家。在2015年至2018年期间，没有德国护照的手工业学徒人数几乎翻了一番。目前总人数为18680名。尽管如此，去年德国手工业仍有十分之一的培训位置空缺着。

辍学率高

然而，仅让年轻难民对培训感兴趣是远远不够的，有很多的人中途辍学。

根据经合组织的调查，在职业培训期间，难民需要更多的支持。经合组织副秘书长舒克内希特（Ludger Schuknecht）说："我们需要培训辅导，需要加强学校、公司与社会福利机构之间的沟通和预警系统，以便我们能够及时介入，提供帮助。"

雇主方面也有不足

但是也有一些企业始终拒绝为难民提供职业培训。舒克内希特说："他们的歧视态度并不具有种族主义或其他背景，而仅仅是出于算计，担心风险较高以及缺乏彼此之间的理解。"

然而，最大的风险仍然是模糊不清的法律状况。不久前，德国出台的一个新法规将使庇护申请被拒的难民学徒工受到保护。根据这一新的法律规定，签署了培训合同的难民，尽管其庇护申请遭到决绝，但仍可以继续完成职业培训，而且学徒毕业后可以在德国继续工作2年。但是，各地方政府对这一所谓的"3+2"法规的诠释和执行也大不相同。

寄希望于3月1日

德国手工业者协会秘书长施万内克说："对公司来说，最糟糕的事情莫过于移民学徒在接受培训的准备阶段或者培训期间被带走并遣返。"由于人们经常会听到这样的消息，因此就有同事说："我愿意提供帮助，但是这没有用，因为（移民局）反正都会把他们带走。"

在手工业领域，人们都在希望将于2020年3月1日生效的技术移民法能够改善这一状况。 施万内克说，公司不关注何时何地政府制定何种法律。他们只要求有法律保障。他说："我希望为了提高学徒的技能和方便培训，能够宽松的执行这些规定。"