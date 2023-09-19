难民危机 意大利总理出何新招？

（德国之声中文网）意大利总理梅洛尼此前宣布，鉴于再度有数千名寻求避难者涌入兰佩杜萨岛，将采取"非常措施"。周一（9月18日），由极右翼和右翼民粹主义及保守派政党组成的该国执政联盟举行内阁会议后，则仅达成两项具体决议。

一是延长对那些申请被拒、必须离境的寻求避难者的"驱逐拘留"期，从三个月延长至18个月。这符合欧盟最长六个月"驱逐拘留"、个别情况下可延长1-12个月的规定。

二是下令军队尽快在意大利南部人口稀少的地区建立新的"驱逐拘留"营。这些拘留营的人数和规模尚不清楚。与许多其它欧盟国家一样，意大利仅与少数难民申请者来源国签订了遣返接收协定。因此，实际被驱逐的人数相对很少。德国也面临着同样的情况。

欧盟内意大利并非承受特别巨大的压力

如今，上周乘小船抵达兰佩杜萨的大部分寻求避难者已被转运至意大利本土或西西里岛。在西西里的渡船码头也再次出现人满为患的混乱局面。

今年1-9月，12.6万人抵达意大利，这是该国内政部的数字。这比2022年同期翻了一番。然而，根据欧盟的统计数字，与难民作为目标国的其它欧盟国家如德国、奥地利、法国、西班牙、荷兰相比，意大利并非承受了特别巨大的压力。

欧盟外交官在布鲁塞尔表示，目前意大利面临约10万份难民申请，而德国有35万份。除此以外，德国还需为100万乌克兰战争难民提供住所。意大利则有约16.7万名乌克兰难民。

兰佩杜萨岛上主要的难民接收中心准备迎接意大利总理和欧委会主席的访问

欧盟海军使命？

梅洛尼没有再重申周五发出的欧盟派出海军使命、阻止北非难民船停靠的呼吁。不过，该国外长塔亚尼则在纽约联合国大会期间呼应这一说法，要求联合国和北约也参与其中。

上周日，欧委会主席冯德莱恩与梅洛尼一同访问兰佩杜萨，并宣布一项"十点行动计划"。不过并没有太新的内容。其中也包括可能将海军使命作为选项。自2013年以来，欧盟已三次派出以意大利为首的海军使命，对地中海进行监控。

冯德莱恩对突尼斯的承诺在欧盟引争议

梅洛尼希望欧盟能认识到，移民并非意大利的问题，而是整个欧盟的问题。然而这一点对欧盟来说，也早已十分清楚。

梅洛尼表示，冯德莱恩应其邀请很快访问了兰佩杜萨，这具有高度的象征意义。此外，梅洛尼还表示，期待突尼斯在接受欧盟经济援助后阻挡寻求避难者前往欧洲。不过，突尼斯方面并未做出具体的承诺。

而在布鲁塞尔，欧委会和欧洲议会之间则出现争执，争议点为欧委会主席冯德莱恩有没有权限在6月和7月与突尼斯谈判时承诺为其提供10亿欧元援助，因她并未询问议会和欧盟成员国的意见。

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