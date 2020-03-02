难民危机再现：德国在做什么？

（德国之声中文网）希腊、土耳其边境传来的照片震撼了世界。成千上万难民和移民奋力穿越铁丝网。希腊军警施放催泪瓦斯，全力阻挡难民进入欧盟。部分难民手举向德国总理默克尔求助的标语。2015年，默克尔曾经向在匈牙利的难民伸出援手，允许其前往德国。如今的难民也怀抱同样的希望。

但2020年的德国已经与2015年时不再相同。就连德国总理本人在回顾当年时也表示，情况一度"失去控制"。默克尔形容，当时开放边界让成千上万人涌入是不能再被重蹈覆辙的"错误"。德国自2015年以来发生了许多转变。右翼民粹主义的德国选项党（AfD）拥有越来越多支持者。右翼恐怖主义增加。

欧盟的大门并未敞开

德国总理默克尔本周一在总理府与移民协会和宗教团体进行磋商。会议主题是如何令国家安定，如何制止不断滋长的右翼激进主义，并让有移民背景的民众摆脱恐惧。默克尔很清楚，如果德国再次发生难民危机，情况可能会朝反方向发展。

德国政府发言人塞博特（Steffen Seibert）澄清："土耳其方面对难民和移民表示，通往欧盟的道路已经开通。事实并非如此。"默克尔也谈及难民在土耳其边境进退维谷的情况。她表示，土耳其总统埃尔多安利用难民要求欧盟给予援助的做法"完全不能接受"的行为。

默克尔及其发言人的态度皆表明，德国这次不会出手干预。塞博特表示，德国没有要求希腊开放边境让移民进入，也不想与2015年的情况进行比较。德国将"在政治上竭尽所能化解极端困难的局势"。

德国不会放弃难民协议

塞伯特表示，如今必须找到办法，"而这些办法只能是通过对话再次稳定局势"。德国总理默克尔上周末曾与土耳其总统埃尔多安、希腊总理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）和保加利亚总理鲍里索夫（Bojko Borissow）通话。此外塞伯特还透露，默克尔"与欧盟领导层密切联系"。

据土耳其方周一公布的消息，埃尔多安在与默克尔的通话中，要求欧盟和土耳其"在难民问题上公平分配重担和责任"。此外，埃尔多安还拒绝10亿欧元的欧盟难民援助。

德国政府发言人塞伯特表示，德国政府确信，欧盟与土耳其的难民协议对双方都有利，并认为各方会遵守协议。"当前我们遭遇了不遵守协议精神的情况。但是我们没有听到任何终止该协议的消息，因此认定这份对欧盟和土耳其双方都有利的协议会被执行。"

难民被踢皮球

这段听上去像口号般的发言，主要是让自己保持冷静，不轻易受到土耳其总理埃尔多安的施压摆布。埃尔多安周一表示，几十万难民在开放边境后涌向欧洲，"不久后就会达到数百万之数"。

德国外长马斯（Heiko Maas）表示："我们不能容许让难民成为地缘政治利益的皮球。无论是谁企图这样做，都会遭遇我们的抵抗。"他指出，欧盟依旧准备好对叙利亚和在土耳其等地的难民做出人道关怀，土耳其正面临必须收容近四百万难民的沉重负担。

儿童难民为数不少

"无法接收你们"

联邦议院绿党议员诺里普尔（Omid Nouripour）也做出相同表态。他对德国之声表示，如今必须找到帮助土耳其的方法。"但前提是埃尔多安必须停止将难民作为勒索工具，因为这不是我们能达成协议的方式。"

当一些人正思考如何恢复现状时，部分政治家已经采取进一步行动。正在努力争取成为基民盟主席及总理候选人的保守派政治人物默尔茨（Friedrich Merz）已经严厉否决从土耳其接受更多难民。他认为必须给出明确信号："来德国没有意义。我们无法收容你们。"

默尔茨表示，目前土耳其希腊边境正发生"重大人道灾难"，德国必须伸出援手，但必须是在当地提供帮助。"还有在土耳其，以便令这些人或多或少能获得人道救助。"

但2015年的"失控"情况不能再次上演。默尔茨指出，德国此次必须紧守对本国边境的控制。自民党主席林德内尔（Christian Lindner）也持相同意见。林德内尔表示，各界将会检视默克尔、基社盟党籍内政部长泽霍费尔（Horst Seehofer）以及两个执政党如何控制住局面。

"要有效减少移民潮，默克尔女士必须公开表明，再也不会有不受管制就能进入德国的情况。多年来我们反复强调，在危机情况下德国也依然可能拒绝他人入境，正如其他欧盟伙伴已经实施的做法那样。"

AfD要求关闭边境

德国选项党主席莫伊腾（Jörg Meuthen）在脸书上则写道："希腊和保加利亚必须获得我们在财政及物流上的全力支援，以提供必要、强力的外部边界保护。"与此同时，德国应该"上第二重保险"，在边境实施"保护措施"。

默伊藤指责德国总理默克尔眼看事态升级却毫无作为。他呼吁联邦议会里的执政联盟议员应取代默克尔"掌舵"，"紧急刹车"以实现封闭边境。