难民不断涌入:德国调整政策 市县濒临极限

（德国之声中文网）近来数月，德国联邦政府与各州就如何分配难民产生的费用争执不下。如今，就这一议题以及如何减少非法移民数量的措施，双方达成了一致。此外，避难申请者的社会福利金也将受到更严格限制。

“历史性的时刻”

经过近9个小时与各州州长的磋商，周二早晨，德国总理肖尔茨表示，这是一个“极富历史性的时刻”。

就难民费用问题，从明年起，联邦政府向各州每分配一个避难申请者，将为该州提供7500欧元拨款。肖尔茨说，这是“过渡到一个会呼吸的体系”，并解释说：“人数增多，拨款也多，人数减少，拨款也少。”

就减少非法难民数量问题，未来的避难申请审批程序将提速。特别是来自批准比率低于5%的国家的避难申请者，其审批程序将在三个月内完成。

此外，如果避难审批程序耗时较长，那么，未来避难申请者将在36个月的时间内仅获得基本供应。迄今为止，这一期限是18个月，在这18个月内，避难申请者有权在安置点获得衣食等基本生活所需；18个月后则可获得一般的社会救济。

避难申请者获得的福利金至少一部分将转换为购物卡的形式。

柏林停用的泰格尔机场成为难民抵达的接待中心

避难申请者不断涌入

每天有200多名难民抵达柏林。他们原本仅应在"初步接收点"短暂停留--比如停用的泰格尔机场改建的收容中心，随即应被分配到城市的各居住点。然而，柏林市内如今已经没有空房。一些难民在泰格尔机场已经滞留了一年多。这里原本仅是难民初步落脚登记的地方。如今俨然成为一座小城。4000人生活在这里，设施还在扩建中。柏林政府称，床位数最多可达8000张。

柏林的这一显著现象，在整个德国都存在。今年前十个月，德国共有约22万人首次申请避难。此外，还有约100万乌克兰战争难民在德国生活。其中大多数人是个人解决住房问题，但往往维持不久。越来越多的乌克兰人如今向德国政府登记，申请国家调配住房。

"紧急运作模式"

德国范围内，许多市长、县长已经不知道还能在哪里安置分配下来的避难申请者。不过，各处的情况不一。Mediendienst Integration项目与希尔德斯海姆大学移民问题研究者合作，在10月进行了一项问卷调查，也得出这一结论。

该调查显示，约六成受访市县称，情况"很挑战，但（还）能承受"。四成则表示，"不堪重负"以及"处于紧急运作模式"。德国共约11000个市县中有约600个参加了此次问卷。希尔德斯海姆大学学者屈恩（Boris Kühn）提醒说，调查结果并不具有代表性，因为还有很多市县长没有回答问卷。"但无论如何，可以从结果中对德国整体的情况进行大致的估测。"

难民中也有不少是学龄儿童

不单缺住房

研究者感兴趣的重点是，"不堪重负"的原因何在。调查中得到的回答包括：居住房屋不足、幼儿园位置紧缺、政府管理部门人手不足等。约三分之一的受访市县表示，这些领域"不堪重负、处于紧急运作模式"。

除此以外，还有受访市县表示，学校、语言班、咨询服务、"融合"方面也承担重负。不过，如果难民仅在临时性的大型集体居住点安置，就不一定会导致负担过重。屈恩解释说："政府部门管理、照顾大量小型居住点，工作量是巨大的，如果人手不足，自然会不堪重负，即便这样有利于难民融入社会。"

县市长很紧张

近半数市县目前使用临时安置点，特别是集装箱住房。使用体育馆的比例则仅占6%。研究者还发现，对本市县状况的评估结果，也取决于是谁填写问卷。如果是市县长，那么，评估结果往往是消极的：53%认为，本市县"不堪重负"。如果是具体工作人员，那么仅37.5%填写了这一结论。

德国市县联合会的马内希（Miriam Marnich）认为，这与民众中对移民政策日益不满有关。这一不满情绪首先会针对政界人士。她说，公民们如今会怀疑说，国家还能不能解决这个任务。这样的情绪到处都可以感受得到。"在许多市县，目前没办法做融合工作，因为资源已经耗尽。无论是人手上，还是接收能力上。"

需要什么帮助？

许多受访市县提及，德国应限制移民人数，由此减少（甚至停止）向市县分配移民。与此同时，联邦以及各州应增加拨款，帮助市县解决问题，并且财政上应当有长期的保障。

此外，市县也表示，难民的住房以及照顾方面也需要支持。

遣返？不是市县关心的议题

不到五分之一的受访市县代表希望被拒绝的难民申请者中更多人能被遣返。移民研究者屈恩表示，联邦和各州政府就此进行激烈的讨论，但看来，到市县层面，关心这一议题的比例很低。他估计，这是因为市县所接收的难民中，被拒绝申请、应被遣返并且也能被遣返的人数很少。"也就是说，在这方面不会带来人数的大的变化。"

现金变成购物卡 有用吗？

此外，政界讨论的内容还包括，限制难民申请者的福利金，减少甚至不再支付现金。移民研究者对此持质疑态度。柏林德国融合与移民研究中心的哈德（Niklas Hader）表示："以实物支付的原则在90年代就尝试过了，2015年也尝试过一次，每次都发现，是不实用的。"

从法律上，早就允许向避难申请者提供实物而不是现金。但县市并不愿意配合，因为这比支付现金麻烦的多。在"初步收容所"的人最多也仅能获得150欧元"零用钱"。这是宪法所规定的。哈德表示："我们也都知道，购物卡当然也能想办法换成钱，如果想这么做的话。"

德国市县联合会的马内希表示，目前讨论的从现金变成购物卡，这也只是"小打小闹"。"如果单靠改成实物支付，还远远不能减少前往德国的人数。"

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