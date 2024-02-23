 难敌中国价格竞争 欧洲最大光伏组件厂关门 | 经济纵横 | DW | 23.02.2024

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经济纵横

难敌中国价格竞争 欧洲最大光伏组件厂关门

瑞士太阳能光伏组件生产商Meyer Burger宣布，将关闭在德国东部的生产厂。面对中国竞争对手无法比拟的价格优势和德国政府扶持光伏产业的政策迟迟难以出台，这家公司计划将产能迁往美国。

Deutschland Solarfabriken von Meyer Burger

（德国之声中文网）瑞士太阳能企业Meyer Burger周五表示，将分阶段关闭在德国萨克森州弗莱贝格（Freiberg）的光伏组件生产厂。今年3月初就将停产，4月底正式关闭。

根据Meyer Burger公司的介绍，其在弗莱贝格的工厂是欧洲最大的光伏组件生产厂，有500名员工。此外该公司在德国的萨克森-安哈尔特州还有一家工厂。

该公司计划在提高在美国的工厂的组件产量。Meyer Burger一段时间前就透露了有关生产转移的考虑。最新的官宣称，做出这一决定的理由是，尚未看到政府会推出政策支持措施，“以消除目前造成光伏组件市场扭曲的供给过剩和低价倾销”。

公司CEO埃尔福特（Gunther Erfurt）认为，得到政府补贴的中国光伏企业低价倾销其产品，对欧洲光伏企业构成巨大冲击。其他一些太阳能企业也在威胁要关闭欧洲的工厂。这些企业指出，鉴于中国光伏产品以低价倾销进入欧洲，若当地政府不予以财政支持，该行业很难维持。此外，美国对中国产光伏板实施贸易壁垒，也致使更多产品涌入欧洲市场。

欧盟光伏产业陷危机

德国政府原本曾计划提供13亿欧元的财政支持。但去年联合政府的财政预算被联邦宪法法院裁定违宪之后，德国陷入一场预算危机，政府不得不削减开支，有关资助项目被砍。替代方案是一项针对德国产光伏组件发为期20年的“奖励”计划。

萨克森州州长克雷奇默（Michael Kretschmer）呼吁德国联邦政府尽快就光伏产业的财政扶持达成一致并予以落实。他说：“尽管太阳能市场正在经历蓬勃发展，但德国的光伏工业依然陷入困境，这让人无法接受。”他表示，德国各州州长已就如何保护本土经济提出具体建议。

Meyer Burger决定关闭在德国东部工厂的消息传出后，反对党基民盟（CDU）副主席安德烈亚斯·荣（Andreas Jung）表示，德国不能在未来能源领域完全依赖于中国。他对联合政府喊话称：“最迟现在，到了果断行动的时候了。”

 

（德新社等）
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