难敌中国价格竞争 欧洲最大光伏组件厂关门

（德国之声中文网）瑞士太阳能企业Meyer Burger周五表示，将分阶段关闭在德国萨克森州弗莱贝格（Freiberg）的光伏组件生产厂。今年3月初就将停产，4月底正式关闭。

根据Meyer Burger公司的介绍，其在弗莱贝格的工厂是欧洲最大的光伏组件生产厂，有500名员工。此外该公司在德国的萨克森-安哈尔特州还有一家工厂。

该公司计划在提高在美国的工厂的组件产量。Meyer Burger一段时间前就透露了有关生产转移的考虑。最新的官宣称，做出这一决定的理由是，尚未看到政府会推出政策支持措施，“以消除目前造成光伏组件市场扭曲的供给过剩和低价倾销”。

公司CEO埃尔福特（Gunther Erfurt）认为，得到政府补贴的中国光伏企业低价倾销其产品，对欧洲光伏企业构成巨大冲击。其他一些太阳能企业也在威胁要关闭欧洲的工厂。这些企业指出，鉴于中国光伏产品以低价倾销进入欧洲，若当地政府不予以财政支持，该行业很难维持。此外，美国对中国产光伏板实施贸易壁垒，也致使更多产品涌入欧洲市场。

欧盟光伏产业陷危机

德国政府原本曾计划提供13亿欧元的财政支持。但去年联合政府的财政预算被联邦宪法法院裁定违宪之后，德国陷入一场预算危机，政府不得不削减开支，有关资助项目被砍。替代方案是一项针对德国产光伏组件发为期20年的“奖励”计划。

萨克森州州长克雷奇默（Michael Kretschmer）呼吁德国联邦政府尽快就光伏产业的财政扶持达成一致并予以落实。他说：“尽管太阳能市场正在经历蓬勃发展，但德国的光伏工业依然陷入困境，这让人无法接受。”他表示，德国各州州长已就如何保护本土经济提出具体建议。

Meyer Burger决定关闭在德国东部工厂的消息传出后，反对党基民盟（CDU）副主席安德烈亚斯·荣（Andreas Jung）表示，德国不能在未来能源领域完全依赖于中国。他对联合政府喊话称：“最迟现在，到了果断行动的时候了。”

（德新社等）

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