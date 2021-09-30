难愈伤痛50载：1972年慕尼黑奥运恐袭事件

（德国之声中文网）1936年，纳粹政权曾利用柏林奥运会大肆宣传。36年后，联邦德国有意将慕尼黑奥运办成一场欢乐的盛会。一切都准备就绪，但偏就忽略了安全问题。宪法保护机构发出的恐袭隐患警告遭忽视。1972年9月5日清晨，一支由8人组成的巴勒斯坦恐怖主义小分队利用这一机会，安然越墙潜入奥运村。

发生了什么？

很短时间内，恐怖分子劫持了11名以色列运动员作为人质，并在劫持之初就杀害了其中两人。接着，武装袭击者要求释放以色列监禁的200多名巴勒斯坦人和两名德国恐怖组织"红色旅"恐怖分子。以色列断然拒绝。

接下来是什么情况？

德国警方包围了犯罪现场，并和恐怖分子谈判。时任联邦内政部长根舍（自民党籍）和奥运会官员甚至表示，愿当替代人质，但未成功。谈判进入僵局，经数小时神经战，9月5日晚，恐怖分子于乘直升机飞往慕尼黑附近菲斯滕费尔德布鲁克（ Fürstenfeldbruck ）机场，并经由收音机和电视机得知，当局准备实施救援人质行动，而警方既未切断其电源，也不阻止记者采访。

计划接走恐怖分子的飞机

在菲斯滕费尔德布鲁克发生了什么？

实际上，警方有充足时间设置好陷阱，但实施情况糟糕至极。当时，只安排了5名狙击手，不仅数量太少，而且他们训练不足、装备不齐。为歹徒们准备好的前往埃及的飞机上本也有伪装成机组人员的警察，但均未装备不足的普通巡警，且在劫持人质者抵达前，便自说自话撤离该机。

警方何时发动了攻击？

晚10点30分后刚过，巴伐利亚州内政部长（基社盟籍）下达 "开火 "命令。随之而来的是一场持续约3小时的混乱枪战。就在奥运官员和德国政府发言人声称人质获释的错误消息时，交火尚在继续。最后，所有剩下的9名以色列运动员、一名巴伐利亚警官、5名恐怖分子死于枪战。

直升机被炸成这样

以色列反应如何？

最初，以总理梅厄夫人（ Golda Meir ）尚感谢德国政府为解救以运动员所做的努力。但在以情报机构摩萨德（Mossad）负责人作为目击者看到了在菲斯滕费尔德布鲁克的行动后，以方态度陡变。他的结论是，德方"甚至没有做出最起码的努力来拯救人的生命"，德国人想的只是奥运能继续举行。

德方对批评作出何种反应？

联邦政府总理勃兰特（社民党籍）在刺杀事件发生后有严厉表态。他说，此事件是一份 "德国无能的令人震撼惊的文件"。作为其教训，德国组建了反恐特种部队 GSG 9，并向受害运动员遗属共支付100万马克。这笔钱被称为人道帮助，不是认罪。

局面由此缓和了？

不。3名存活的慕尼黑劫持者于1972年10月便被释放：换取遭劫持的汉莎航空 "基尔 "号飞机乘客。此后，摩萨德追捕袭击事件的幕后推手和在世的劫持者，并杀死了一批巴勒斯坦人，其中也有若干无辜者。

慕尼黑纪念1972年恐袭中11名死难的以色列人

赔偿问题为何长期得不到解决？

在与恐袭刺杀事件有关的首次付款后，2002年，联邦政府、巴伐利亚州和慕尼黑市又支付了460万欧元。受害人遗属经由法律程序要求获更多赔偿的诉讼失败。计划于下周一（9月5日）在慕尼黑举行的事件发生50周年纪念活动之前，围绕赔偿的争议再度升级。

遗属们甚至决定不参加纪念活动。经与联邦政府的幕后谈判，本周三，终于宣布达成协议。根据来自政府圈内人士的信息，在一整体方案框架内，德方将再支付2800万欧元，根据该方案，以、德将共同重新评估和纪念。

此前，柏林曾考虑为受害人遗属支付约540万欧元，但遭拒绝。遗属们称此一数目不啻于 "小费 "，是 "侮辱"。他们要求基于国际标准提供赔偿金，数量最初要高得多，每一被害人遗属应获1000万欧元。就现在达成的协议，巴伐利亚州政府人士说："略低于3000万，是一个双方都能接受的妥协。"

（法新社等）

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