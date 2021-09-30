难愈伤痛50载：1972年慕尼黑奥运恐袭事件

1972年慕尼黑奥运会巴勒斯坦恐怖分子杀害以色列运动员事件受害人遗属赔偿纠纷终获解决。不过，此前数星期的激烈情感冲突再度显示，此次恐袭事件造成的创伤在以色列可能永远不会愈合。即使半世纪过去了，当年捉襟见肘的德国警察所犯的错误仍令人哑然无语。以下是相关问答。
（德国之声中文网）1936年，纳粹政权曾利用柏林奥运会大肆宣传。36年后，联邦德国有意将慕尼黑奥运办成一场欢乐的盛会。一切都准备就绪，但偏就忽略了安全问题。宪法保护机构发出的恐袭隐患警告遭忽视。1972年9月5日清晨，一支由8人组成的巴勒斯坦恐怖主义小分队利用这一机会，安然越墙潜入奥运村。
很短时间内，恐怖分子劫持了11名以色列运动员作为人质，并在劫持之初就杀害了其中两人。接着，武装袭击者要求释放以色列监禁的200多名巴勒斯坦人和两名德国恐怖组织"红色旅"恐怖分子。以色列断然拒绝。
德国警方包围了犯罪现场，并和恐怖分子谈判。时任联邦内政部长根舍（自民党籍）和奥运会官员甚至表示，愿当替代人质，但未成功。谈判进入僵局，经数小时神经战，9月5日晚，恐怖分子于乘直升机飞往慕尼黑附近菲斯滕费尔德布鲁克（ Fürstenfeldbruck ）机场，并经由收音机和电视机得知，当局准备实施救援人质行动，而警方既未切断其电源，也不阻止记者采访。
实际上，警方有充足时间设置好陷阱，但实施情况糟糕至极。当时，只安排了5名狙击手，不仅数量太少，而且他们训练不足、装备不齐。为歹徒们准备好的前往埃及的飞机上本也有伪装成机组人员的警察，但均未装备不足的普通巡警，且在劫持人质者抵达前，便自说自话撤离该机。
晚10点30分后刚过，巴伐利亚州内政部长（基社盟籍）下达 "开火 "命令。随之而来的是一场持续约3小时的混乱枪战。就在奥运官员和德国政府发言人声称人质获释的错误消息时，交火尚在继续。最后，所有剩下的9名以色列运动员、一名巴伐利亚警官、5名恐怖分子死于枪战。
最初，以总理梅厄夫人（ Golda Meir ）尚感谢德国政府为解救以运动员所做的努力。但在以情报机构摩萨德（Mossad）负责人作为目击者看到了在菲斯滕费尔德布鲁克的行动后，以方态度陡变。他的结论是，德方"甚至没有做出最起码的努力来拯救人的生命"，德国人想的只是奥运能继续举行。
联邦政府总理勃兰特（社民党籍）在刺杀事件发生后有严厉表态。他说，此事件是一份 "德国无能的令人震撼惊的文件"。作为其教训，德国组建了反恐特种部队 GSG 9，并向受害运动员遗属共支付100万马克。这笔钱被称为人道帮助，不是认罪。
不。3名存活的慕尼黑劫持者于1972年10月便被释放：换取遭劫持的汉莎航空 "基尔 "号飞机乘客。此后，摩萨德追捕袭击事件的幕后推手和在世的劫持者，并杀死了一批巴勒斯坦人，其中也有若干无辜者。
在与恐袭刺杀事件有关的首次付款后，2002年，联邦政府、巴伐利亚州和慕尼黑市又支付了460万欧元。受害人遗属经由法律程序要求获更多赔偿的诉讼失败。计划于下周一（9月5日）在慕尼黑举行的事件发生50周年纪念活动之前，围绕赔偿的争议再度升级。
遗属们甚至决定不参加纪念活动。经与联邦政府的幕后谈判，本周三，终于宣布达成协议。根据来自政府圈内人士的信息，在一整体方案框架内，德方将再支付2800万欧元，根据该方案，以、德将共同重新评估和纪念。
此前，柏林曾考虑为受害人遗属支付约540万欧元，但遭拒绝。遗属们称此一数目不啻于 "小费 "，是 "侮辱"。他们要求基于国际标准提供赔偿金，数量最初要高得多，每一被害人遗属应获1000万欧元。就现在达成的协议，巴伐利亚州政府人士说："略低于3000万，是一个双方都能接受的妥协。"
（法新社等）
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