难得的和睦：欧洲政治共同体成立大会在布拉格召开

（德国之声中文网）本次布拉格举行的欧洲"全家福"源自法国总统马克龙的创意。而马克龙本人也对"欧洲政治共同体"European Political Community (EPC)成立大会的结果感到满意。他表示："会议向乌克兰发出了团结的信号。很多多年不曾谋面的政府首脑们得以再次见面，并尝试以双边会谈的方式去解决一些悬而未决的争执。" 马克龙说："内战是欧洲的顽疾，通过欧洲政治共同体的建立，我们将尝试战胜这一顽疾。"

共同反对俄罗斯

欧洲政治共同体会议也是外交艺术和组织者精明战略的一次胜利。会议杜绝了无休无止的一家之言、含不掩饰的敌对立场以及欧洲各大国的主导地位。乌克兰总统泽连斯基也通过视频发表了讲话。他说："俄罗斯政治只有一条：那就是对乌克兰、对欧洲、乃至对整个世界发动战争。"他呼吁与会各国领导人为结束战争付出最大的努力。

尽管欧盟刚刚发布针对俄罗斯的第八轮一揽子制裁措施，泽连斯基还是敦促各国对俄罗斯采取更多制裁行动，并为乌克兰提供更多的军事支援以及安全保障，直到乌克兰成为北约成员国为止。在一片热烈的掌声中，泽连斯基承诺："俄罗斯恶棍失败的那一天，一定会到来。"

泽连斯基之后发表演说的则是阿尔巴尼亚总理拉马。拉马在致开幕词时讲述了他对当前俄罗斯问题以及能源危机的看法。此前，拉马就曾同荷兰总理鲁特一道在网络平台" Politico"发表过相应的文章。他说："不争的事实是，俄罗斯毫无理由的侵略行为迫使我们重新思考，如果打造欧洲大陆的基础，如果保障我们的民主和共同价值观。"为此目的，欧洲人必须给出有力、持久和统一的回答。

多年以来，阿尔巴尼亚一直等待着加入欧盟，因此对欧洲政治共同体的成立深表欢迎。拉马说："这将是所有民主国家共同讨论担忧和挑战，并为止寻求答案的一个平台。"他补充说，这一平台不应对欧盟候选国的固有入盟程序产生影响。

特拉斯寻找伙伴

尽管国内危机重重，但首次在重大欧洲政治舞台上亮相的英国首相特拉斯却显得信心满满。她重申了英国为加强乌克兰防御能力所做出的贡献，并呼吁欧洲各国为乌克兰提供更多军援。特拉斯讲话的一个重点则是，如何确保英国今年冬季的能源供给。她呼吁挪威法国等国届时伸出救援之手。

特拉斯的讲话看上去更像是英国对欧政策的一次逆转。唐宁街发布的声明中，又出现了"欧洲朋友"的字眼，并形容特拉斯同德国总理肖尔茨的会晤"非常友好"。特拉斯也希望肖尔茨在应对能源危机方面展开合作。

特拉斯还同法国总统马克龙举行了双边会谈，试图修复被她本人严重破坏的英法关系。今年夏季，英国保守党内的竞选活动上，特拉斯还曾几乎将马克龙宣布为敌人。在布拉格的会晤期间，特拉斯努力弥补此前言辞攻击所造成的损失，她说，马克龙当然是一位朋友，这一点从未有过变化。毕竟，这位英国首相要想解决英吉利海峡的难民问题，就离不开法国的协助。

英法关系显然已经得到修复。特拉斯和马克龙决定明年将举行英法首脑峰会。

埃尔多安及其他

对一些与会者来说，布拉格会议也为小圈子内讨论诸多现实问题提供了机会。比如肖尔茨总理就和塞尔维亚以及科索沃领导人举行了会谈，试图缓解两国间当前的紧张局势。

法国总统马克龙则试图在亚美尼亚和阿塞拜疆之间居中调停。亚阿两国间的武装冲突已经造成了数百人丧生。亚美尼亚领导人则同土耳其总统埃尔多安举行了会谈，希望两国关系能实现正常化。

土耳其总统埃尔多安则对欧洲政治共同体会议这一新的论坛表示赞赏。同时他也强调，EPC并不能取代欧盟成员国地位，也不应使入盟申请程序受到影响。埃尔多安说："我们希望强化同欧盟的关系，并希望为推动入盟谈判做出贡献。"事实上，埃尔多安非常清楚，由于土耳其政府多年来的一系列有悖民主的行为方式，入盟谈判已经搁浅，目前也毫无出现转机的迹象。

而安卡拉对邻国希腊的不断挑衅，更使土耳其同欧盟的关系变得更加紧张。据称，埃尔多安在布拉格发表演说时，希腊总理米佐塔基斯 （Kyriakos Mitsotakis）则一度离开会场。在随后进行的新闻发布会上，埃尔多安被问及土耳其是否会对希腊发动攻击时表示："不仅是希腊，任何想要攻击我们的国家都应该清楚：我们会在夜间到来。"这番咄咄逼人的讲话，同布拉格营造欧洲大家庭的和谐氛围格格不入。

在谈到同俄罗斯总统普京的关系时，埃尔多安也和其他与会者发出了不同的声音。他表示，本周五他将同普京通电话，并对自己的调停努力赞不绝口。埃尔多安强调，和平必须建立在没有输家的基础之上。在俄乌战争已经持续七个月之久的今天，埃尔多安的这番表述已经很难引起共鸣。

最后，埃尔多安再度尝试阻碍瑞典加入北约。他表示，瑞典的街头仍有恐怖分子在游行，议会中也有恐怖主义组织的议席。埃尔多安这番话是指瑞典境内的库尔德组织。

肖尔茨：EPC只是对话平台 并非新组织

早在欧洲政治共同体布拉格会议召开前夕，德国总理肖尔茨就已明确表示不应对EPC报以过高期望。肖尔茨警告说，欧洲政治共同体是一个供各方讨论的平台，绝不应发展成一个新的组织。肖尔茨表示："来自44个国家的国家领导人和政府首脑举行充满信任的相互交流是在好事，但这并不是为了建立新的组织。"不过，布拉格会晤结束后，各方已经就欧洲政治共同体今后继续举行峰会达成了共识，接下来的三次峰会地点分别是：摩尔多瓦、西班牙和英国。

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