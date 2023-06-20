难度高、悬念大：德中政府磋商全面开启

（德国之声中文网）德国总理肖尔茨陪同来访的中国总理李强检阅了联邦国防军三军仪仗队后，德中政府磋商周二（6月20日）正式开启。共有20多名部长级官员参加了本次主题为"共同持久行动"的政府磋商，双方讨论的核心议题是如何应对气候变化以及与之相关的经济转型。其他议题还包括德中经贸关系以及俄罗斯对乌克兰发动的侵略战争。同德国及其他西方国家不同，中国拒绝对俄罗斯发动的侵略战争进行谴责，但呼吁俄乌双方进行谈判。

肖尔茨和李强共同检阅三军仪仗队

联邦德国政府会定期同对德国具有重要经济或战略意义的国家开展政府磋商。过去几个月当中，德国的红黄绿联合政府已经先后同西班牙、荷兰、日本和印度进行过政府磋商。而一般认为，此次同中国政府开展的磋商将是迄今为止最具悬念、难度最高的政府磋商。

周一晚间，肖尔茨在德国总理府设宴欢迎中国总理李强来访。德国财政部发推表示，自民党籍财政部长林德纳同中国财政部长刘昆进行了"富有建设性"的会谈，会谈内容涉及"当前全球经济所面临的挑战"以及如何捍卫和改善基于规则的国际秩序。

来自德国卫生部的消息称，卫生部长社民党人劳特巴赫同中国卫健委副主任曹雪涛"就卫生保健领域的核心问题"交换了意见。

德国外交部长贝尔伯克则同中国外长秦刚互通了电话。贝尔伯克稍后发推称，"我们看待世界的眼光不同，但这并不妨碍我们寻求同中国进行交流，找到我们的共同点和分歧，内容涉及经济合作、人权以及俄乌战争。"她表示，为了本次政府磋商，双方已经进行了为期数周的积极筹备。

社民党议会党团主席明策尼希（ Rolf Mützenich）在谈到德中政府磋商时表示，德国不应采取对抗立场，但应明确指出界限在哪。明策尼希在接受德意志电台采访时表示，过去一段时间以来，德国政府已经意识到，口头争吵并不能产生任何成效，涉及气候保护和军备控制的问题，只有讨论才有起到作用。在谈到台湾问题时，明策尼希表示，我们应当鼓励中国政府保持协商态度，也应让中方意识到，紧张状态不断升级，将会造成极大的损失。德方也应明确告诉中国，对台动武是违反联合国宪章的行为。

联邦议院外交委员会主席社民党人洛特对德广联《晨间杂志》表示，政府磋商中，德国必须做出明确的表态，"中国对内变得越来越专制，对少数民族的打压日趋严重，对外则变得越来越具有侵略性，例如对台湾发出的威胁。此外，中国还是俄罗斯最亲密的盟友，有鉴于此，德国方面必须表现出自信的姿态，当然不是对抗的姿态。"

自2018年的最后面对面的会谈之后，整个疫情期间，德中政府磋商一直以视频连线方式进行，而在此期间，双边关系也已明显降温。中国对民众自由权利的限制、对少数民族的打压、对台湾发出的武力威胁以及在印太地区的大国扩张，令柏林极为不安。

而俄罗斯发动的侵乌战争，也令德国政府痛定思痛，决心减少对中国的经济依赖。不过，尽管如此，中国仍是德国最重要的贸易伙伴，而德国也是欧盟内中国的最重要贸易伙伴。

（德新社）

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