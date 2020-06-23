难兄难弟 台湾与“索马里兰”互送秋波

(德国之声中文网) 台湾外交部长吴钊燮7月1日宣布，双方政府已经同意以"台湾代表处"及"索马里兰代表处"的名称互设官方代表机构。他还表示，今年2月底，台索双方就已经签署了双边议定书，台方人员也已经在2月进驻索马里兰，代表处正式揭牌日期则还在商榷中。
在台湾外交部的英文推特上，吴钊燮还表示，尽管台湾与地处非洲之角的索马里兰相隔万里，但是双方都挚爱着自由与民主。
索马里兰在1991年的索马里内战后宣布独立，实际控制索马里18省中的5个省。目前，索马里兰未获任何其他国家的承认，仅与埃塞俄比亚有着非正式的官方往来。国际社会普遍认为索马里兰实控地区为索马里的一部分。
台湾的邦交国数量近年来持续缩水，目前仅剩15个。受囿于"一个中国政策"，和中国建立正式外交关系的国家只能与台湾进行非官方往来。2016年后，北京方面运用自己的经贸优势，明显加大了对台湾邦交国的拉拢力度；尤其是在非洲，台湾的正式邦交国如今只剩史瓦蒂尼。而在与索马里兰接壤的吉布提，中国更是建立了首个海外军事补给基地，主要为在附近海域参与国际联合反海盗巡逻的中国海军舰艇提供后勤支持。
索马里兰扼守亚丁湾战略要地，国际社会普遍认为其是索马里一部分
目前，全球共有十余个事实上独立、但是却未获大多数其他国家正式独立的国家，台湾、索马里兰都位列其中。如果台湾与索马里兰今后建立正式外交关系，将是台湾首次与"未获普遍承认的事实独立国家"建立邦交。
值得注意的是，此次在索马里兰设立的代表处，将不以"中华民国"之名义，而直接冠名"台湾"。台湾外长吴钊燮表示，这是因为谈判时索马里兰方面"非常乐意接受这个名称"，且目前还不是建立正式邦交关系，因此不使用"中华民国"名称。
吴釗燮还称，台湾国际处境艰难，但不会因此退缩，将持续深化与理念相近国家的实质关系，持续扮演世界良善的力量，并透过台湾模式的合作精神，继续和全球伙伴合作，善尽国际责任，让世界更好。
文山/李鱼/(路透社、联合早报等)
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台湾还有哪些邦交国？
危地马拉
拉丁美洲是台湾邦交国最集中的地方，共有11个。危地马拉西滨太平洋，东临加勒比海，北与墨西哥接壤，是古代玛雅文化中心之一。人口1124万，首都危地马拉城。居民多信奉天主教，官方语言为西班牙语。1933年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
尼加拉瓜
尼加拉瓜位于中美洲，首都马那瓜，人口608万，官方语言西班牙语。1955年与台湾建交，1985年断交。尼加拉瓜政府更替后，1990年双方恢复外交关系。2014年，由中资在尼加拉瓜修建的连通大西洋和太平洋的“第二条巴拿马运河”开工。但该项目因将对自然和社会生态构成严重破坏而备受争议。
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台湾还有哪些邦交国？
巴拉圭
巴拉圭是南美洲内陆国家，面积41万平方公里，人口664万，首都亚松森（Asunción），官方语言为西班牙语。农牧业是该国经济主要支柱，此外巴拉圭国家足球队是南美一支劲旅。1957年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
洪都拉斯
洪都拉斯位于中美洲，面积11.2万平方公里，人口810万，首都特古西加尔巴(Tegucigalpa)，官方语言为西班牙语。1941年与中华民国建交。
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台湾还有哪些邦交国？
貝里斯
又称伯利兹，前身为英属洪都拉斯，位置在中美洲东海岸。是人口最少、人口密度最低的中美洲国家。
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台湾还有哪些邦交国？
圣文森
全名为「圣文森特和格林纳丁斯」，简称圣文森国，位于拉丁美洲，1981年起与中华民国建立邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
圣克里斯多福及尼维斯
又称圣基茨和尼维斯，位于加勒比海。2018年五月，在台湾被拒绝参与世界卫生大会(WHA)时，圣克里斯多福及尼维斯代表与台湾的卫生福利部部长见面并且支持台湾参与大会。
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台湾还有哪些邦交国？
海地
海地是加勒比海岛国，面积2.8万平方公里，人口1070万，首都太子港，官方语言为法语和海地语。海地是全球最贫穷国家之一。2010年发生大地震后，海地经济一定程度上依赖国际社会的援助。1956年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
圣露西亚
又译为圣卢西亚，是个位于加勒比海的火山岛国家。曾经在1997年与中华人民共和国建交，而与中华民国(台湾)断交。之后又在2007年与中华民国恢复邦交关系。
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台湾还有哪些邦交国？
史瓦帝尼
又译斯威士兰（Swaziland）位于非洲东南部，东邻莫桑比克，其余方向与南非接壤。面积1.74万平方公里，人口130万。官方语言为英语和斯瓦蒂语，经济上主要依赖南非。1968年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
帕劳
又译帛琉，位处西太平洋，1999年与中华民国建交。2017年开始，中国以帕劳与中华民国之间维持邦交关系为由，指示旅行社停飞帕劳之后，中国游客遽减。由于来自中国的旅客实在太少，帕劳太平洋航空甚至在2018年时，宣称以成本考量决定暂停飞往中国的航班。
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台湾还有哪些邦交国？
马绍尔群岛
马绍尔群岛是位于太平洋中部的岛国，由一千多个岛礁组成，面积181平方公里，人口5.3万，主要为密克罗尼西亚人，官方语言为英语和马绍尔语。1986年从美国托管下独立，1998年与台湾建交。
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台湾还有哪些邦交国？
诺鲁共和国
又译为瑙鲁，是位于南太平洋中部的岛国，面积24平方公里，人口1.02万。二战期间瑙鲁被日本占领，战后由澳大利亚、英过、新西兰共同托管，1968年正式独立。1980年与台湾建交，2003年断交，2005年复交。
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图瓦卢
图瓦卢位于南太平洋，由9个环形珊瑚岛群组成，国土面积约为26平方公里，人口1.1万。1979年与台湾建交。图瓦卢海拔最高4.5米，受到海平面上升的严重威胁。2001年该国领导人在一份声明中说，由于面临国土被海水吞没的命运，该国居民将逐步撤离，举国搬迁新西兰。
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台湾还有哪些邦交国？
梵蒂冈
梵蒂冈是台湾在欧洲唯一的邦交国。位于罗马城内的梵蒂冈，面积仅为0.44平方公里，被称为城中之国，是天主教罗马教廷所在地。1942年与中华民国建交。
作者: 叶宣