难兄难弟 台湾与“索马里兰”互送秋波

(德国之声中文网) 台湾外交部长吴钊燮7月1日宣布，双方政府已经同意以"台湾代表处"及"索马里兰代表处"的名称互设官方代表机构。他还表示，今年2月底，台索双方就已经签署了双边议定书，台方人员也已经在2月进驻索马里兰，代表处正式揭牌日期则还在商榷中。

在台湾外交部的英文推特上，吴钊燮还表示，尽管台湾与地处非洲之角的索马里兰相隔万里，但是双方都挚爱着自由与民主。

索马里兰在1991年的索马里内战后宣布独立，实际控制索马里18省中的5个省。目前，索马里兰未获任何其他国家的承认，仅与埃塞俄比亚有着非正式的官方往来。国际社会普遍认为索马里兰实控地区为索马里的一部分。

台湾的邦交国数量近年来持续缩水，目前仅剩15个。受囿于"一个中国政策"，和中国建立正式外交关系的国家只能与台湾进行非官方往来。2016年后，北京方面运用自己的经贸优势，明显加大了对台湾邦交国的拉拢力度；尤其是在非洲，台湾的正式邦交国如今只剩史瓦蒂尼。而在与索马里兰接壤的吉布提，中国更是建立了首个海外军事补给基地，主要为在附近海域参与国际联合反海盗巡逻的中国海军舰艇提供后勤支持。

目前，全球共有十余个事实上独立、但是却未获大多数其他国家正式独立的国家，台湾、索马里兰都位列其中。如果台湾与索马里兰今后建立正式外交关系，将是台湾首次与"未获普遍承认的事实独立国家"建立邦交。

值得注意的是，此次在索马里兰设立的代表处，将不以"中华民国"之名义，而直接冠名"台湾"。台湾外长吴钊燮表示，这是因为谈判时索马里兰方面"非常乐意接受这个名称"，且目前还不是建立正式邦交关系，因此不使用"中华民国"名称。

吴釗燮还称，台湾国际处境艰难，但不会因此退缩，将持续深化与理念相近国家的实质关系，持续扮演世界良善的力量，并透过台湾模式的合作精神，继续和全球伙伴合作，善尽国际责任，让世界更好。

文山/李鱼/(路透社、联合早报等)