 难做好邻居的中国与菲律宾 | 所有节目 | DW | 11.12.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

难做好邻居的中国与菲律宾

中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。而菲律宾传统上与美国的联盟关系，也被北京视为心头之患。

  • Südchinesisches Meer | Spannungen philippinische & chinesischer Küstenwache

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • Niederlande Schiedshof Den Haag

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • China | Karte

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • Philippinen Rodrigo Duterte

    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • USA, New York | Joe Biden trifft Ferdinand Marcos

    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • China Besuch Präsident Marcos Jr. bei Xi Jinping

    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • Philippinen | Lloyd Austin und Carlito Galvez Jr

    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • Philippinen Marine-Schiff BRP Sierra Madre

    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • Südchinesischen Meer | Chinas Küstenwache attackiert Philipinische Boote mit Wasserwerfern

    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


  • Südchinesisches Meer | Spannungen philippinische & chinesischer Küstenwache

    麻烦不断的邻居

    中国目前是菲律宾最重要的贸易伙伴，但因两国在南海主权问题上的巨大争议，也被菲律宾视为一大威胁。2023年，中菲两国海警船多次在争议岛礁水域发生冲突、碰撞，北京和马尼拉相互指责对方危险挑衅、违反国际法。

  • Niederlande Schiedshof Den Haag

    南海仲裁

    2016年7月，设在荷兰海牙的常设仲裁法院（PCA，内景图）宣布对菲律宾南海仲裁案的裁决，全面否定了中国长期坚持的“九段线”内对南海海域和岛礁拥有的历史权利，也几乎全面认同了菲律宾方面提出的一应诉求。裁决招致中国方面严词反驳。中国称仲裁结果是“非法、无效”的，并表示“不接受”、“不承认”。

  • China | Karte

    杜特尔特：一纸空文

    2016年上任的菲律宾总统杜特尔特认为，北京从未参与这一菲前任政府提请的仲裁，因此这是一份对中国没有约束力的文件，并说「其实根本没有仲裁」。杜特尔特在执政期间搁置了菲中在南海问题上的主权争议，以此换取中国的投资和贸易。

  • Philippinen Rodrigo Duterte

    亲中疏美

    普遍评价认为，杜特尔特上任后采取接近中国、疏远美国的路线。菲律宾减少了同美国的联合演习等军事合作，同时寻求中国的投资，包括用于发展该国的基础设施建设。不过《纽约时报》引用的数据显示，在杜特尔特任总统期间，中国只兑现了其承诺在菲律宾投资240亿美元中的3%。

  • USA, New York | Joe Biden trifft Ferdinand Marcos

    外交转向

    2022年5月当选菲律宾总统的小马科斯改变了前任的对外政策，重新加强与美国的联盟和防务合作，包括重启美菲在南中国海的联合巡航，并重提维护南海仲裁和菲律宾的主权，坚称“不会允许我们的海洋权利受到一毫米的践踏”。 菲律宾开始高调谴责北京入侵马尼拉的200海里专属经济区，驱赶菲律宾渔民。

  • China Besuch Präsident Marcos Jr. bei Xi Jinping

    两国关系“并非只有南海”

    2023年元旦过后，小马科斯访问北京，受到中国领导人习近平的隆重接待。双方强调了中菲睦邻友好关系，以及以友好协商方式处理“海上问题”的愿望。之前在2022年7月，小马科斯对到访的中国外长王毅表示，对马尼拉和北京之间的“交流”持开放态度，“西菲律宾海并不是我们的关系中唯一的一个方面。”

  • Philippinen | Lloyd Austin und Carlito Galvez Jr

    增加美军进驻基地

    2023年2月，美国防长奥斯汀宣布与菲律宾达成协议，美国军队获准进入菲律宾另外四个军事基地。这意味着美军将扩大在菲律宾的部署，尤其是针对中国在南海和台海的军事存在。此举激怒了北京。中国外交部指责美国是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定，并称“地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用”。

  • Philippinen Marine-Schiff BRP Sierra Madre

    “马德雷山”号

    菲律宾称为阿云津礁、中国称仁爱礁的一处环礁成为中菲领海争端的聚焦点。1999年，菲律宾将一艘旧军舰“马德雷山”号搁浅在该处，并派人驻守。中方一直要求菲律宾将船拖走，并一再阻挠运送补给的船只。

  • Südchinesischen Meer | Chinas Küstenwache attackiert Philipinische Boote mit Wasserwerfern

    水炮、激光——危险动作频频

    2023年下半年，菲律宾多次指责中国海警船阻拦菲补给船接近环礁。10月和12月发生两次船只碰撞事件，菲律宾方面指责中国海警用水炮攻击菲船只。2023年2月，中国海警还向一艘菲律宾船只使用“军用级别的激光”，导致菲律宾船员短暂失明。


多媒体中心更多内容

中国和菲律宾两国对南海中的黄岩岛（也称斯卡伯勒浅滩）以及仁爱礁（也称第二托马斯浅滩）一直以来有着主权争议。迹象显示，那里频发发生的对峙有可能升级。

水炮、撞船 中菲在南海冲突再起 11.12.2023

相关文章

In this image from video handout provided by the Philippine Coast Guard, a Chinese Coast Guard ship, bottom, uses water cannon Philippine coast guard patrol ship, BRP Cabra, center, as it approaches Second Thomas Shoal, locally known as Ayungin Shoal, in the disputed South China Sea on Sunday Dec. 10, 2023. The Chinese coast guard targeted Philippine vessels with water cannon blasts Sunday and rammed one of them, causing damage and endangering Filipino crew members off a disputed shoal in the South China Sea, just a day after similar hostilities at another contested shoal, Philippine officials said. (Philippine Coast Guard via AP)

南海撞船事件: 菲律宾召见中国大使，中国反驳“抹黑” 11.12.2023

在菲律宾和中国船只在南海争议水域发生冲突碰撞后，马尼拉周一再度指责中国的“严重升级”行动，并召见中国驻菲大使抗议。北京则反指菲律宾“挑衅、抹黑”，并警告美国不要介入。

05.08.2023+++ In this handout photo provided by the Philippine Coast Guard, a Chinese coast guard ship uses water canons on a Philippine Coast Guard ship near the Philippine-occupied Second Thomas Shoal, South China Sea as they blocked it's path during a re-supply mission on Saturday Aug. 5, 2023. The Philippine military condemned on Sunday a Chinese coast guard ship's excessive and offensive use of a water cannon to block a Filipino supply boat from delivering new troops, food, water and fuel to a Philippine-occupied shoal in the disputed South China Sea. (Philippine Coast Guard via AP)

中国阻止菲律宾补给船？菲方：非法且不人道 09.12.2023

中国和菲律宾之间再次出现摩擦：菲律宾谴责中国海警船攻击其给渔船运送物资的政府补给船。菲律宾官员表示船只是给贫困渔船运送燃料和圣诞食品礼包的，中方阻止人道援助的行为非法且不人道。美国驻菲大使也发出谴责。

In this photo provided by the Philippine Coast Guard, a Chinese Coast Guard ship, right, uses its water cannons on a Philippine Bureau of Fisheries and Aquatic Resources (BFAR) vessel as it approaches Scarborough Shoal in the disputed South China Sea on Saturday Dec. 9, 2023. The Philippines and its treaty ally, the United States, separately condemned a high-seas assault Saturday by the Chinese coast guard and suspected militia ships that repeatedly blasted water cannons to block three Philippine fisheries vessels from a disputed shoal in the South China Sea. (Philippine Coast Guard via AP)

南海再起碰撞 中菲相互指责 10.12.2023

本周日（12月10日）中国和菲律宾船只在南中国海争议岛礁海域再次发生对峙和冲突。菲律宾再次指责中国采取“不负责任的”危险行动。北京则称碰撞事件是菲律宾方面故意“碰瓷”。

In this photo released by Xinhua News Agency, Visiting Philippine President Ferdinand Marcos Jr., left, and Chinese President Xi Jinping listen to the national anthems of their countries on stage during a welcome ceremony at the Great Hall of the People in Beijing, Wednesday, Jan. 4, 2023. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. is pushing for closer economic ties on a visit to China that seeks to sidestep territorial disputes in the South China Sea. (Yue Yuewei/Xinhua via AP)

菲律宾称中国设浮动屏障阻拦菲渔民 24.09.2023

中国同菲律宾之间的关系去年以来再度恶化。在南海黄岩岛（菲律宾称斯卡伯勒浅滩）水域，两国近日又出现纠纷。