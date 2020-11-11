难以弥合的伤口：巴黎恐怖袭击五周年

（德国之声中文网）今年的十一月13日，又是一个星期五。五年前的黑色星期五，极端分子夺去了130人的生命。他们在巴塔克兰剧院里制造了惨绝人寰的大屠杀事件，他们袭击了周边的酒吧和餐馆，在法兰西体育场外，部分袭击者引爆了身上的炸弹。无论是在法国，还是在欧洲，这都是前所未有的恐怖主义袭击事件。巴黎恐怖袭击五周年前夕，法国又连续遭到三次恐怖袭击。该国目前处于最高级别的反恐警戒状态。五年前的恐怖袭击和现在的恐怖袭击又有什么异同呢？

2015年11月发生的恐怖袭击，令巴黎民众猝不及防，这是一次针对法国人生活方式的袭击。秋天的傍晚，草坪、酒吧以及附近的街道上，到处都是休闲的人群。袭击者开枪的地方，并不是旅游圣地，而是巴黎东部一个普通的街区。法兰西体育馆正在进行法国对德国的比赛，场外突然响起的剧烈爆炸声，随着电视转播传遍了整个世界。

当年在恐怖袭击中严重受损的酒吧店铺，都已修葺一新。“生活必须照常进行”，这就是巴黎人的生活态度。只有非常细心的游客，才可以间或找到一个个小到不起眼的纪念牌。恐怖袭击几乎已经被淡忘。

新近再度发生数起恐怖袭击后，此间的安全警备明显提升，街道上、酒吧里随时都有全副武装的警员在巡逻警戒，给人一种恍如隔世的超现实感。人们是变得更安全了，还是更不安全了呢？巴黎人依旧一如既往，似乎并不受影响。

现在，受疫情影响，酒吧餐厅已经停止营业。但即便如此，全副武装的警员仍随处可见。道理很简单，过去几周当中，法国境内发生了数起严重的恐怖袭击：九月底，《查理》讽刺画刊编辑部受到袭击，两人受重伤。十月中旬，中学教师帕蒂惨遭杀害。十月底，尼斯一所教堂被袭击，三人丧生。三起恐怖袭击事件的作案工具都是刀，而作案动机也都涉嫌极端伊斯兰主义。

按照官方的说法，2017年以来，法国成功制止了32起恐怖袭击行动。最新的民调显示，96%的法国人认为该国正遭到严重威胁。这一比例同2015年恐袭事件后的民调数据基本相同。

但2015年的情况还是有别于今天。2015年11月，数名伊斯兰恐怖分子发动的袭击是经过长期预谋策划的。他们使用的武器是自动步枪和炸弹。法国政治学者罗伊（ Olivier Roy）在对媒体谈到新近发生的恐怖袭击事件时表示，这类持刀袭击案往往都是个体行动，“他们的背后没有供给网络，所以也就没有获取武器的渠道，他们的目标也不是造成大规模伤亡，而只是要宣泄仇恨。”

罗伊说，近期几起恐怖袭击案的凶手从专业性角度而言，远远不如2015年的袭击者。他们属于那种“痛恨亵渎真主”型的袭击者，而不是那种“捍卫哈里发国”的恐怖分子。除此之外，袭击者的身份也发生了变化，从九十年代一直到2015年，袭击者主要是来自北非的第二代移民，他们都曾因小偷小摸行为进过监狱，并在监狱里接触到了极端伊斯兰思想。

罗伊说，2016年以后，袭击者的身份开始出现了变化。他们的共同点越来越少，而袭击方式也大不相同。袭击《查理》编辑部的案犯来自巴基斯坦，而杀害教师帕蒂的凶手则是车臣人。尼斯的袭击者是一名刚刚来到欧洲的突尼斯人。情报机构完全不掌握他们的情况。法国国家反恐中心主任努内茨（ Laurent Nuñez）在谈及最近的几次恐怖袭击时表示，侦察工作显示，这些凶手都是在案发前不久突然接受了极端思想。一般来说，这些人同叙利亚、伊拉克或“伊斯兰国”都没有直接联系。这使得在案发前发现他们的可能性变得微乎其微。

法国总统马克龙誓言打击恐怖主义

法国总统马克龙称，必须从根源上杜绝恐怖主义。他表示，打击的重点是那些宣扬极端思想的清真寺、校外团体以及因特网，以避免让年轻人陷入恐怖主义的泥潭。马克龙的主张引起了部分国家穆斯林的不满。而土耳其总统埃尔多安更是在不断地激化矛盾。

法国目前的局势非常紧张。新近发生的恐怖袭击使得历史伤口又一次被撕裂。鉴于当前新冠疫情严重，2015年恐怖袭击事件的纪念活动被大大地缩小了规模，对于很多受害者家属来说，这无疑是再一次的伤害。

达扬 / 叶宣 （德新社）

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