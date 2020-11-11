 难以弥合的伤口：巴黎恐怖袭击五周年 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.11.2020

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时政风云

难以弥合的伤口：巴黎恐怖袭击五周年

他们在座无虚席的音乐厅里疯狂扫射，他们袭击酒吧里正在休闲品酒的市民，他们甚至一度还想冲入正在进行足球比赛的体育场。法国首都巴黎一时间变得血雨腥风，场面惨不忍睹。五年后的今天，巴黎再度拉响了反恐警报。

Frankreich Paris | Gedenken an Terroranschläge 2015 | Hanotin & Castex & Hidalgo (Christophe Archambault/REUTERS)

法国总理卡斯泰周五在巴黎出席追思活动，追悼2015年巴黎袭击案的受害者

DW.COM

最近发生数起恐怖袭击事件后，欧盟各国领导人就如何打击恐怖主义举行了磋商。德国总理默克尔表示，核心议题是加强边界保护。法国总统马克龙再度提出改革申根协定的建议。

法国总统马克龙有关伊斯兰主义以及支持先知漫画的言论得罪了多个穆斯林国家。穆斯林世界发起了抵制法国货的抗议运动。事情的前因后果是什么?

因不满法国总统马克龙有关穆斯林和伊斯兰教的表态，一些阿拉伯国家开始抵制法国商品。法国外交部发出停止抵制的呼吁，马克龙也发出了回应。

尼斯圣母大教堂发生持刀袭击事件之后，各国领导人纷纷对法国表示声援。德国总理默克尔表示，她 为此"深感震惊"。德国总统施泰因迈尔接受德国之声专访时说，全欧洲都应共同谴责残酷暴力，但也强调民主社会不能走向仇恨的道路。

20015年欧洲经历了多次严重的恐怖袭击，数百人无辜丧生，其中有法国人、土耳其人和俄罗斯人。这一系列事件的后果是，各国结成同盟，向“伊斯兰国”宣战。

（德国之声中文网）今年的十一月13日，又是一个星期五。五年前的黑色星期五，极端分子夺去了130人的生命。他们在巴塔克兰剧院里制造了惨绝人寰的大屠杀事件，他们袭击了周边的酒吧和餐馆，在法兰西体育场外，部分袭击者引爆了身上的炸弹。无论是在法国，还是在欧洲，这都是前所未有的恐怖主义袭击事件。巴黎恐怖袭击五周年前夕，法国又连续遭到三次恐怖袭击。该国目前处于最高级别的反恐警戒状态。五年前的恐怖袭击和现在的恐怖袭击又有什么异同呢？

2015年11月发生的恐怖袭击，令巴黎民众猝不及防，这是一次针对法国人生活方式的袭击。秋天的傍晚，草坪、酒吧以及附近的街道上，到处都是休闲的人群。袭击者开枪的地方，并不是旅游圣地，而是巴黎东部一个普通的街区。法兰西体育馆正在进行法国对德国的比赛，场外突然响起的剧烈爆炸声，随着电视转播传遍了整个世界。

当年在恐怖袭击中严重受损的酒吧店铺，都已修葺一新。“生活必须照常进行”，这就是巴黎人的生活态度。只有非常细心的游客，才可以间或找到一个个小到不起眼的纪念牌。恐怖袭击几乎已经被淡忘。

新近再度发生数起恐怖袭击后，此间的安全警备明显提升，街道上、酒吧里随时都有全副武装的警员在巡逻警戒，给人一种恍如隔世的超现实感。人们是变得更安全了，还是更不安全了呢？巴黎人依旧一如既往，似乎并不受影响。

现在，受疫情影响，酒吧餐厅已经停止营业。但即便如此，全副武装的警员仍随处可见。道理很简单，过去几周当中，法国境内发生了数起严重的恐怖袭击：九月底，《查理》讽刺画刊编辑部受到袭击，两人受重伤。十月中旬，中学教师帕蒂惨遭杀害。十月底，尼斯一所教堂被袭击，三人丧生。三起恐怖袭击事件的作案工具都是刀，而作案动机也都涉嫌极端伊斯兰主义。

Frankreich Nizza | Messerattacke | Ermittlungen (Gaillard Eric/abaca/picture alliance)

10月底，尼斯圣母大教堂发生一起持刀袭击事件

按照官方的说法，2017年以来，法国成功制止了32起恐怖袭击行动。最新的民调显示，96%的法国人认为该国正遭到严重威胁。这一比例同2015年恐袭事件后的民调数据基本相同。

但2015年的情况还是有别于今天。2015年11月，数名伊斯兰恐怖分子发动的袭击是经过长期预谋策划的。他们使用的武器是自动步枪和炸弹。法国政治学者罗伊（ Olivier Roy）在对媒体谈到新近发生的恐怖袭击事件时表示，这类持刀袭击案往往都是个体行动，“他们的背后没有供给网络，所以也就没有获取武器的渠道，他们的目标也不是造成大规模伤亡，而只是要宣泄仇恨。”

罗伊说，近期几起恐怖袭击案的凶手从专业性角度而言，远远不如2015年的袭击者。他们属于那种“痛恨亵渎真主”型的袭击者，而不是那种“捍卫哈里发国”的恐怖分子。除此之外，袭击者的身份也发生了变化，从九十年代一直到2015年，袭击者主要是来自北非的第二代移民，他们都曾因小偷小摸行为进过监狱，并在监狱里接触到了极端伊斯兰思想。

罗伊说，2016年以后，袭击者的身份开始出现了变化。他们的共同点越来越少，而袭击方式也大不相同。袭击《查理》编辑部的案犯来自巴基斯坦，而杀害教师帕蒂的凶手则是车臣人。尼斯的袭击者是一名刚刚来到欧洲的突尼斯人。情报机构完全不掌握他们的情况。法国国家反恐中心主任努内茨（ Laurent Nuñez）在谈及最近的几次恐怖袭击时表示，侦察工作显示，这些凶手都是在案发前不久突然接受了极端思想。一般来说，这些人同叙利亚、伊拉克或“伊斯兰国”都没有直接联系。这使得在案发前发现他们的可能性变得微乎其微。

Frankreich Präsident Macron | Rede an die Nation (Sébastien Muylaert/MAXPPP/dpa/picture alliance)

法国总统马克龙誓言打击恐怖主义

法国总统马克龙称，必须从根源上杜绝恐怖主义。他表示，打击的重点是那些宣扬极端思想的清真寺、校外团体以及因特网，以避免让年轻人陷入恐怖主义的泥潭。马克龙的主张引起了部分国家穆斯林的不满。而土耳其总统埃尔多安更是在不断地激化矛盾。

法国目前的局势非常紧张。新近发生的恐怖袭击使得历史伤口又一次被撕裂。鉴于当前新冠疫情严重，2015年恐怖袭击事件的纪念活动被大大地缩小了规模，对于很多受害者家属来说，这无疑是再一次的伤害。

达扬 / 叶宣 （德新社）

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