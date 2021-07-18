 隔离警示带来大麻烦 英国调整新冠应用程序  | 经济纵横 | DW | 03.08.2021

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经济纵横

隔离警示带来大麻烦 英国调整新冠应用程序 

新近，除新冠大流行瘟疫外，英格兰和威尔士还经历了一场特别灾难——隔离通知大流行：由于国民保健署（NHS）的一个应用程序，每周都会有数十万人被迫居家隔离。现在，该应用不再会那么频繁发出"ping "这一警音了。  

Coronavirus I Selbstisolation

按照英国政府实施的规则，收到 "ping "的警示音后，当事人须自我隔离  

（德国之声中文网）为减少因接触冠状病毒染疫者而被迫自我隔离的上班族人数，英国政府已指令调整该国国民保健署一个应用程序的设置。伦敦政府在一份声明中表示，倘有人新冠SARS-CoV-2检测结果呈阳，但无症状，那么，智能手机上的相关应用程序现在将只追踪与当事人在检测前两天内有联系者。此前，溯源追踪期为５天，并警示当事人立即居家隔离。  

给企业带来大麻烦   

迄今的做法对经济界影响巨大。众多行业的企业抱怨说，这么多员工随时有可能被指令居家隔离，企业势将难以维持运营。事实也的确如此：这些天，超市货架空空，原因便是缺乏人手补货上架；众多酒馆和餐厅关门大吉、大量公交巴士和列车无法运行。  

Grossbritannien London | Leerer Supermarkt | Selbstisolation

隔离措施影响大，伦敦不少超市货架空空!   

  

媒体将这一现象取名为 "Pingdemic"——以 "ping "（音响声）告知这一应用程序的用户有一新冠接触；又因频繁发出这一警示音，实际构成另一种”demic“（大流行瘟疫）。 

英卫生大臣贾维德（ Sajid Javid ）表示相信，"调整后的新版应用将助我们获得适切的平衡。我们希望减少自我隔离对人们和企业可能造成的干扰，同时确保我们保护那些最易遭受这种病毒威胁的人。" 

  

（德新社，路透社） 

  

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