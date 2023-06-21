隐藏的"长臂"：俄、中在德施加影响

（德国之声中文网）总体而言，俄罗斯的情报活动更活跃并且不计手段，--德国宪法保护局局长哈尔登旺（Thomas Haldenwang）如此说道。有时，俄方所使用的手段，人们只在电影里见过。"俄罗斯的情报活动甚至不惜最严重的后果，包括杀人。"

在柏林，德国联邦内政部长费泽尔和宪法保护局局长一道，介绍《2022年宪法保护报告》。"对德国的内部安全而言，俄罗斯对乌克兰的战争是个转折点"，费泽尔说道。

宪法保护部门对克里姆林宫在德国进行的宣传抱有忧虑。其中包括一些认同侵略乌克兰战争的亲俄团体。他们以及俄总统普京的目标是：将来自前苏联国家、如今在德国生活的人拉到他们一边。

哈尔登旺解释说："普京觉得这些人是'他的俄罗斯人'，是他所想要施加影响的人。"不过，哈尔登旺同时表示，生活在德国的讲俄语的群体总体上并不容易被俄罗斯的宣传所左右。

俄罗斯入侵乌克兰战争后不久，德国就驱逐了40名涉嫌从事间谍活动的俄外交官。但哈尔登旺估计，未来克里姆林宫在德国尝试施加影响的活动将有增无减。"即便这样的措施有短期效果，俄罗斯也会调整其手段，未来会更加隐秘和有进攻性。"

德国电视一台报道说，自从俄罗斯侵略乌克兰战争以来，欧洲范围内，共有超过500名间谍被驱逐。

宪法保护局局长哈尔登旺和内政部长费泽尔

中国、朝鲜、伊朗、土耳其

费泽尔和哈尔登旺表示，无论是通过间谍、网络攻击还是扭曲、错误信息的宣传，其威胁都在扩大。除俄罗斯外，中国、伊朗、朝鲜和土耳其也是焦点国家。

据德国电视一台报道，德国政府多年来对外国暗中施加影响的行为未予严肃对待，如今开始加强关注。这些行为有可能是推特或其它社交媒体网络上大量散播的某些关键词。比如声称选举有舞弊问题。或者捏造德国政府制定某些计划的假新闻。或者是一些隐蔽性的行动，比如成立联合会或组织，秘密向政党或政客捐款。德国安全部门估计，这些活动的背后，可能隐藏着外国或其情报部门的活动。这被称之为非法施加影响，对德国的民主、外交政策和经济构成威胁。

报道称，西德意志电台和北德意志电台获悉，宪法保护部门认为，中国尝试为其利益拉拢现任和前任政界人士，或者向批评中国政府者施压。德国情报部门认为，中国也尝试拉拢德国经济界代表、服务于其目的，并在此过程中利用其对中国市场的依赖。

德国电视一台的报道称，尚未出台的中国战略内部草案中也提及，对"隐蔽性的、使用恐吓或强迫性手段的、或者侵害德国利益的施加影响形式"予以关注。外交部在相关草案中标注：寻求在联邦议会制定更严格的游说登记规定。作为外国代理人从事游说的活动必须透明化。报道中提及加拿大正在审查中国对上次议会选举可能进行的干预。

报道中引述一份宪法保护部门的内部报告，称两年来，对很多国家来说，通过错误信息和宣传对人们的思想意识和心态施加影响，"扮演越来越重要的角色"。中国尝试通过"全面施加影响"在国外营造一个"善意的政治、社会和经济环境"。

柏林政府机构所在区域

如何识别？

报道称，2016年，德国政府启动了所谓的混合工作组（AG Hybrid），该工作组属于内政部，但其目的是加强各部委与安全部门之间的信息流动。自乌克兰战争以来，该工作组对战争中扭曲错误信息的宣传活动予以密切关注。此外，该工作组也关注能源短缺可能的后果，以及对关键基础设施的保护。而除俄罗斯之外，该工作组的另一焦点在于中国。该工作组的专家也关注比如中国投资汉堡港或者华为参与5G建设可能的风险。

报道称，德国政府试图尽早识别网络世界中的虚假新闻和错误信息。外交部自2018年以来使用Radiosphere公司一种名为"Talkwalker"的IT工具进行系统性的监控。如今相关合同到期，正在寻找新的工具。相关的招标材料中写道，新的软件将用于分析社交媒体网络，以"确认有指挥的、自动生成的或以其它方式操纵性的"行为。目标是"尽早识别外国以及接近外国国家的行为者进行的错误虚假信息宣传"。

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