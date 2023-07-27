隐瞒对UFO的研究？前情报官员指控华府

美国国会周三就对政府的一项指控召开听证会，前情报官员称政府对UFO的追踪和研究已长达数十年。
（德国之声中文网）前美国空军情报官员格鲁什（David Grusch）周三（7月26日）在国会听证时表示，美国政府隐瞒了对不明飞行物即UFO目击事件的研究。五角大楼则驳回了这一指责。当天的听证会上，还有两名退役军官讲述了自己在军队服役时目击UFO的经历。
格鲁什在国会听证时说，他"绝对"相信政府拥有不明异常现象（UAP）的资讯。"不明异常现象"一词是五角大楼用来指不明飞行物即UFO的术语。中国媒体《澎湃新闻》报道，除与外星生命有关，这一新概念UAP还把涉及国家安全的无人机、气球等物体纳入其定义范围。
格鲁什说，"在我的工作当中，得知有一个长达数十年的对坠毁的UAP进行追踪、回收以及逆向分析的工程计划。""根据我收集到的数据，我决定向我的上司和多位总监报告这一信息，实际上，我成为了一名告密者。"
听证会要求格鲁什交出更多细节，但他表示不能做更多评述，因为有关信息是对外保密的。他称，曾多次访问过对UAP有直接信息的人。
他说："我的证词来自那些长期为国家服务的人，他们具有合法记录"。他补充说，其中许多人 "分享了图片、官方文件和口头证词，证据令人信服"。
美国众议员伯切特（Tim Burchett）支持"政府隐瞒信息"的观点，他在听证会开始时说，"我们要揭露掩盖信息的真相"。他认为，这是一个政府透明度的问题，"我们不能相信一个不信任人民的政府"。
五角大楼发言人高赫（Sue Gough）在一份声明中说，调查人员没有发现"任何可靠的信息，用来支撑现在或过去曾有过外星物体逆向工程的说法。"
白宫国家安全委员会发言人科比（John Kirby）表示，在外星球上有无生命的问题上，他不持立场。至于海空、军飞行员所援引的"无法解释的空中现象"，科比则表示："我们不知道这些现象是什么。"
五角大楼下属的"全域异常解决处"负责研究UAP议题，来自该处的柯帕特里克（Sean Kirpatrick）今年早些时候对议员表示，他的机构 "迄今为止没有发现任何可信的证据，表明存在外星活动、外星技术或违背已知物理原理的物体"。
不过今年5月，美国国家航空航天局举行了首次关于UAP的公开会议，呼吁采用更严格的科学方法来澄清数百个目击事件的缘由。
（美联社、法新社等）
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