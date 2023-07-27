隐瞒对UFO的研究？前情报官员指控华府

（德国之声中文网）前美国空军情报官员格鲁什（David Grusch）周三（7月26日）在国会听证时表示，美国政府隐瞒了对不明飞行物即UFO目击事件的研究。五角大楼则驳回了这一指责。当天的听证会上，还有两名退役军官讲述了自己在军队服役时目击UFO的经历。

格鲁什指控的内容是什么？

格鲁什在国会听证时说，他"绝对"相信政府拥有不明异常现象（UAP）的资讯。"不明异常现象"一词是五角大楼用来指不明飞行物即UFO的术语。中国媒体《澎湃新闻》报道，除与外星生命有关，这一新概念UAP还把涉及国家安全的无人机、气球等物体纳入其定义范围。

格鲁什说，"在我的工作当中，得知有一个长达数十年的对坠毁的UAP进行追踪、回收以及逆向分析的工程计划。""根据我收集到的数据，我决定向我的上司和多位总监报告这一信息，实际上，我成为了一名告密者。"

听证会要求格鲁什交出更多细节，但他表示不能做更多评述，因为有关信息是对外保密的。他称，曾多次访问过对UAP有直接信息的人。

他说："我的证词来自那些长期为国家服务的人，他们具有合法记录"。他补充说，其中许多人 "分享了图片、官方文件和口头证词，证据令人信服"。

美国众议员伯切特（Tim Burchett）支持"政府隐瞒信息"的观点，他在听证会开始时说，"我们要揭露掩盖信息的真相"。他认为，这是一个政府透明度的问题，"我们不能相信一个不信任人民的政府"。

它们都曾被当作UFO 地球人会遭遇外星人侵犯？ 地球人类会遭遇外星人侵犯？ 一再有人声称，发现天上有一UFO。尽管直到今天都没有哪个外星人踏上地球，人们仍不断读到或听到关于天上出现奇异飞行物体的报告。其实，那些所谓的外星人飞船都是人类的误会，它们不是火箭，便是无人机，要不就是氦气球。

它们都曾被当作UFO 外星人喜爱足球？ 2018俄罗斯世界杯赛期间，一个神秘的飞行物体引起轰动。喀山（Kasan）市居民相信，在夜晚的空中看到了一个UFO。外星人真的对足球感兴趣了？其实，人们看到的不过是载有一卫星的一枚“联盟号”运载火箭。

它们都曾被当作UFO 以300公里时速坠落 2004年，美国有多家媒体报道，有一UFO降落犹他州大漠。然而，那并不是一艘宇宙飞船，而是“创始号”（Genesis）太空舱的残部。该太空舱由美国宇航局发射，旨在探索太阳。原计划软着陆，不料，创始号以300公里时速撞击地面，降落伞未能打开。

它们都曾被当作UFO 一颗穿越星际的彗星引起轰动 2017年10月，太阳系中突现一奇怪物体：Oumuamua（夏威夷语，意为“第一信使”）。这颗小行星获此名是因为它首先在夏威夷上空被发现。不过，现在，专家们认为，它很可能是一颗彗星，而非行星。

它们都曾被当作UFO 雷达屏上出现神秘飞行物 2017年12月，五角大楼发出惊人报告：多年来一直在研究 UFO。此后，退伍战机飞行员弗拉维尔（David Fravor）方敢讲述自己的故事：2004年，在加州海岸的一次降落训练过程中见到一UFO。他这样描述当时出现在机载雷达屏幕上的那个物体：“那玩意儿，地球上没有。”

它们都曾被当作UFO 在苏格兰看到UFO 2018年9月，苏格兰城市基彭（Kippen）附近上空，一个烁烁燃烧的物体倏忽掠过。直到今天，网民们依旧对这个燃烧体到底是何物意见纷呈。有人坚信，那是一艘宇宙飞船；有人则认为，那不过是点燃了烟火装置的一位跳伞人；或者，是一架无人机。

它们都曾被当作UFO 大家都以为是UFO的那颗恒星 “啊，天上有一个UFO！”——不是，它可不是载有外星人的一艘宇宙飞船，而是天上第六亮恒星五车二（Capella）。难怪，就因为这颗御夫座主恒星，有人会急急拿起电话报告发现UFO。

它们都曾被当作UFO 充氦热气球 在慕尼黑附近的诺伊奥宾（Neuaubing），人们也报告见到一UFO：“圆形，状若甜甜圈，逆风而行”。不过，最终搞清了：它并非前来巴伐利亚观光的天外来客，而是做成数字“０”状的一个充氦热气球。



美国官方怎样驳回指控？

五角大楼发言人高赫（Sue Gough）在一份声明中说，调查人员没有发现"任何可靠的信息，用来支撑现在或过去曾有过外星物体逆向工程的说法。"

白宫国家安全委员会发言人科比（John Kirby）表示，在外星球上有无生命的问题上，他不持立场。至于海空、军飞行员所援引的"无法解释的空中现象"，科比则表示："我们不知道这些现象是什么。"

五角大楼下属的"全域异常解决处"负责研究UAP议题，来自该处的柯帕特里克（Sean Kirpatrick）今年早些时候对议员表示，他的机构 "迄今为止没有发现任何可信的证据，表明存在外星活动、外星技术或违背已知物理原理的物体"。

不过今年5月，美国国家航空航天局举行了首次关于UAP的公开会议，呼吁采用更严格的科学方法来澄清数百个目击事件的缘由。

（美联社、法新社等）

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