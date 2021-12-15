 隐瞒参与中国「千人计划」 哈佛教授被判有罪 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 22.12.2021

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时政风云

隐瞒参与中国「千人计划」 哈佛教授被判有罪

美国一个联邦陪审团21日认定一名哈佛大学教授因在向美国政府机关揭露与中国的关系时做出虚假陈述，所以被判定有罪。相关案件也在美国的相关学术圈内引起诸多讨论。

USA Universität Harvard

利伯于2020年1月被美国政府指控，这是美国司法部「中国倡议」行动的一部分。该倡议是在前总统特朗普执政期间发起的，旨在打击涉嫌将机密资讯泄露给中国的经济间谍和研究盗窃行为。

(德国之声中文网) 美国波士顿的一个联邦陪审团周二(12月21日)认定，哈佛大学纳米科学家利伯(Charles Lieber)因在被美国政府问到与中国政府的关联时做出虚假陈述丶提交虚假纳税申报和未报告一个中国银行账户，被判定有罪。这起案件因美国政府近期打击中国於其研究领域的影响力，而受到各界关注。

此前，联邦检察官曾说，利伯在追求诺贝尔奖的过程中，于2011年同意成为中国武汉理工大学的「战略科学家」，并通过该大学参与了中国的「千人计划」招聘活动。检察官说，中国利用该计划招募外国研究人员，与中国分享他们的知识。虽然参与该项目并不构成犯罪，但检察官认为利伯非法向当局谎报其参与情况。

利伯的辩护律师穆卡西(Marc Mukasey)反驳说，检察官「篡改」了证明利伯无罪的证据，缺乏支持其主张的关键文件，并过分依赖联邦调查局在这位科学家被捕后对他的不当侦讯。

路透社报导，在法庭宣布判决时，正与癌症搏斗的利伯面无表情地坐着，该判决是在陪审团进行了近3个小时的审议和6天的审判后作出的。他的辩护律师穆卡西拒绝在法庭外发表评论。

学术研究vs.国家安全

利伯于2020年1月被美国政府指控，这是美国司法部「中国倡议」行动的一部分。该倡议是在前总统特朗普执政期间发起的，旨在打击涉嫌将机密资讯泄露给中国的经济间谍和研究盗窃行为。美国现任总统拜登的政府继续实施该倡议，尽管司法部表示正在审查其执行方法。

DW.COM

美国哈佛大学一名化学教授遭美国司法部指控未诚实向国防部人员揭露参与中国「千人计画」与跟武汉理工大学之间的关系，他的案件即将在周三进行开庭陈述。他的多名同事认为他是「不公正刑事起诉」的受害者。

一名NASA资深科学家被指控隐瞒了参与中国“千人计划”的事实。日前，他向法庭承认有罪。自2018年以来，美国政府将“千人计划”视作国家安全威胁，已经有多名学者因此受到指控。

知识产权一直是中美贸易战当中非常核心的一个争议。美国参议院周一公布的报告指出，中国在过去持续的窃取美国的核心技术，但是美国政府却晚了10年做出反应。

批评者认为，该倡议损害了学术研究，对中国研究人员进行了种族定性，并恐吓了一些科学家。今年稍早，田纳西州的一位教授在审判无效后被法官宣告无罪，检察官也撤销了对其他6名研究人员的指控。

联邦检察官说，利伯在回答美国国防部和美国国立卫生研究院的询问时，谎称他在「千人计划」中的作用，美国国防部和美国国立卫生研究院曾给予他1500万美元的研究资助。

利伯在被捕后接受联邦调查局特工采访时说，当他与武汉理工大学建立联系时，他当时「年轻且愚蠢」，而他当时认为合作将提高他的知名度。

检察官说，通过这所学校，利伯每月获得高达5万美元的报酬，外加一笔15万8千美元的生活费，他的工资一半是现金，一半存入中国银行账户。但他们说，利伯在2013年和2014年的所得税申报中没有报告他的工资，并且有两年没有报告银行账户。

此案件的判决结果在美国的中国研究学术圈引发剧烈的讨论。密西根大学中国研究主任高敏（Mary Gallagher）在推特上发文表示，在这个案件中，利伯看起来「很糟糕，贪婪丶野心过大丶天真。」她批评道：「美国政府的『中国计划』持续未发现间谍活动，而是发现了大量的愚蠢行为。」

美国德州大学奥斯丁分校公共事务学院的副教授钱喜娜 (Sheena Greitens) 则指出，这个案件凸显出的另一个重点是，当美国研究人员获得美国政府的研究金费时，若不披露他们也从其他渠道获得另一份研究金费，会使美国无法有效分配国家的研究资金，并让其他研究人员失去获得研究经费的机会。

(路透社等) 

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