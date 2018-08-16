 随联合国关注罗兴亚 美国谴责缅甸军方 | 文化经纬 | DW | 29.08.2018

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文化经纬

随联合国关注罗兴亚 美国谴责缅甸军方

美国国务院调查显示，五分之一罗兴亚难民曾经目睹过大规模命案。美国驻联合国大使因此宣布双方调查结论一致，认为缅甸军方需要为此负起法律责任。

Geflüchtete Rohingya überqueren die Grenze nach Bangladesch (Reuters/J. Silva)

一名罗兴亚难民跨越边境河川抵达孟加拉

(德国之声中文网) 联合国周一公布调查显示，缅甸军方大规模屠杀、轮奸罗兴亚人，美国随后宣布其自主调查与联合国结论一致。

Antonio Guterres (picture-alliance/Photoshot/Li Muzi)

联合国秘书长古特雷斯

联合国秘书长古特雷斯(Antonio Guterres)在调查报告出炉的隔天说，不管是罗兴亚人的家乡或是他们选择的去处，很明显都没有安全可言。 他呼吁安全理事会与他一起对缅甸施压，确保未来的联合国与他国调查员都得以进入缅甸持续追踪。

四月底，联合国前往孟加拉国勘查，并在本周一公布调查报告，文中罕见提及「种族屠杀」: 「在若开邦发生的罪行，其犯案手法的性质、严重度、规模都与其他具有种族屠杀意图的案件极为近似。 」

该报告点名缅甸国防军总司令敏昂莱与五位军官应受到司法制裁。

同日，美国驻联合国大使黑利(Nikki Haley)表示，美国国务院独立进行的调查结论与联合国一致。 她说:「世界不可以再继续对正在上演的悲剧视而不见。 」

UN-Sicherheitsrat (picture-alliance/ZumaPress/M. Brochstein)

美国驻联合国大使黑利

四月底，美国国务院在孟加拉国的罗兴亚难民营搜集了1024名访谈样本，结果发现，整整五分之一的受访者曾经目睹超过一百人被杀害。 细项来分，共有82%目击过命案，过半数目睹过性暴力，45%目击过强奸案。

在过去一年内，大约七十万人离开缅甸若开邦，前往孟加拉国避难。

黑利引用美国报告说: 「这份报告提出有一群人应该要为这滔天的罪行负责，那就是缅甸军方。 」

值得注意的是，不论是联合国秘书长古特尔斯或美国大使黑利，他们都避免在言谈中使用「种族屠杀」(genocide)这个名词。

美国国务院发言人诺尔特(Heather Nauert)解释，「种族屠杀」是非常严格定义的法律用语，「要做下判断并不容易。 」

DW.COM

人权事务专家指责缅甸军方驱逐罗兴亚族群，犯有反人类罪。

逃往孟加拉的罗兴亚穆斯林民众谈到了缅甸军对犯下的强奸，谋杀和其他暴行。

根据联合国公布的定义，「种族屠杀｣除了蓄意杀害某种族的人之外，其他要件还包括对该族群的身心灵伤害、阻绝该族群繁衍后代等。 因为牵涉到犯案人的动机，所以做判断需要格外谨慎。

虽然联合国报告提及「种族屠杀」这个用词，但是美国却明确表达他们尚未决定是否在这个判断上跟进联合国的决定。

古特雷斯仍然强调这起事件必须被重视。 他说，处理此事的国际人道救援计划长期短支33%，应该要投注更多心力降低生命威胁，也要为即将到来的雨季预防洪水。

罗法/夏立民 (路透社)

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