“随意死刑”与“法治精神”

（德国之声中文网）在中国大连市中级法院以走私毒品既遂罪判决加拿大男子谢伦伯格(Robert Lloyd Schellenberg)死刑之后，加拿大总理特鲁多称中国的死刑判决随意，他的书面声明写道，"我们作为加拿大政府，应当同我们的国际盟友一道，极为关注中国开始随意使用死刑的做法"。

一日后，中国外交部即发出回应。华春莹在周二（1月15日）的例行记者会上说，"我不知道加方有关人士讲这个话之前，有没有认真地读一读辽宁省大连市中级人民法院就此案发布的相关信息，有没有认真地学一学中国的有关法律。"

这名中国外交部的发言人还说，被告人谢伦伯格参与有组织的国际贩毒活动，伙同他人走私冰毒222.035千克，行为构成走私毒品罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分。针对特鲁多总理的"随意判决"，华春莹说，"加方有关人士的言论缺乏最起码的法治精神，我们对此表示强烈不满，我们敦促加方尊重法治，尊重中国的司法主权，纠正错误，停止发表不负责任的言论。"

2016年3月15日，大连市中级人民法院对2年前发生的谢伦伯格案进行了公开审理。当时对他的指控是从中国将两百多公斤冰毒走私到澳大利亚。2018年11月20日宣布一审判决，谢伦伯格因走私毒品罪被判处有期徒刑15年、没收个人财产人民币十五万元、驱逐出境。当时宣判后，谢伦伯格提出上诉。

据中国刑法第347条，走私、贩卖、运输、制造鸦片1000克以上、海洛英或者甲基苯丙胺50克以上或者其他毒品数量大的，可处以15年有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

辽宁省高级人民法院于12月29日对上诉案进行了公开审理，裁定将案件发回原审法庭（大连市中级人民法院）重审。值得注意的是，就在当月发生了孟晚舟事件，加拿大警方为配合美国警方执法，逮捕了在加拿大转机的华为财务长孟晚舟，中加关系陷入紧张。在这场纠纷中，已有加拿大两名公民均以"涉嫌危害中国国家安全"罪名被拘。这一背景下，谢伦伯格被重新审理。两周之后，即1月14日，大连中级人民法院宣布被告被判死刑。大约50余人旁听了庭审和宣判。据悉现年36岁的被告在本次庭审前对法新社表示，"我不是毒贩，我以游客身份来到中国。"

近年来，中国判处西方国家公民死刑的案例并不多。中美对话基金会(Dui Hua Foundation)的执行主任康原(John Kamm)对《纽约时报》说，在2009年到2015年间，中国对至少19名涉嫌贩毒的外国人执行了死刑。这些被处死的人中有5名韩国人、3名日本人和1名法国人。2009年，中国处死了一名53岁的英国男子阿克毛·沙伊克(Akmal Shaikh)，罪名是走私毒品，尽管他的家人和当时的英国首相都曾以他患有精神疾病为由请求对他宽大处理。该案曾引发强烈的国际关注。