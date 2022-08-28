 陸委會：確認金門失蹤士兵人在中國 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.03.2023

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陸委會：確認金門失蹤士兵人在中國

台灣官方13日證實，日前在金門二膽島離奇失蹤的26歲炊事兵已獲救，目前人在中國大陸，兩岸相關單位都已著手處理後續。至於此人是否為逃兵，陸委會表示仍有待國防部調查。

台灣一名陳姓士兵日前突然失聯，13日經陸委會證實他目前正位於中國。圖為台灣士兵示意圖。

台灣一名陳姓士兵日前突然失聯，13日經陸委會證實他目前正位於中國。圖為台灣士兵示意圖。

（德國之聲中文網）台灣中央社報導，陸委會主委邱太三週一（3月13日）表示，已接獲對岸通知，確認失聯的金門二膽島陳姓上兵正位於中國大陸，而相關單位仍在持續處理後續中。

13日上午，台灣立法院內政委員會由陸委會和多個單位舉行恢復「小三通」業務報告，邱太三會前受訪時被問及日前失聯士兵，他表示：「上兵在大陸我想是確認了。」並說對岸透過管道機制告知陳姓上兵人在大陸，且北京當局正在進行相關程序。

邱太三補充，兩岸過去就有基本聯繫機制，包括緊急事故處理、打擊犯罪等，如同大陸人士偷渡台灣，台灣方面也會有相關程序需要進行；只要有任何國人在大陸情況不明，也會透過相關機制向對方做確認。目前台灣國防部、海巡署等單位，都已在積極瞭解相關進度和狀況。

至於先前對陳姓士兵的逃兵等指控，邱太三強調這將交由國防部依其機制去認定，目前尚待調查。

金門士兵失聯風波

9日，台灣金門二膽島一名26歲的陳姓炊事兵在早點名的時候被發現失聯未到。當地駐軍對全島進行地毯式搜尋未果。陳姓上兵被發現離開時只帶走了錢包和手機。

台灣海巡署方面稱，接到通報後立即成立應變中心，並派遣線上巡防艇前往通報海域搜尋，截至昨天下午3時止，共動員5艇次、20人，仍未發現失蹤人員。

失聯陳姓上兵的手機信號一度在大膽島周邊出現過。圖為大膽島。

失聯陳姓上兵的手機信號一度在大膽島周邊出現過。圖為大膽島。

當時，台灣國防部部長邱國正在立法院接受質詢時表示，失聯上兵仍未找到。人是否游到對岸，「沒辦法臆測，找到人再說」。

據台灣媒體ETtoday新聞雲報導，陳姓上兵已被找到。報導稱，該名上兵身穿救生衣試圖游到中國大陸，半路體力不支，被中國大陸海警發現並救起。

國民黨金門選區的立委陳玉珍接受台灣媒體採訪時表示，她也有聽到陳姓上兵被救起的消息，據她了解，“該士兵有感情因素問題，應是逃兵、不是投共，國軍應加強心輔作為”。

台灣陸軍司令部表示，目前並未接獲任何單位的通報，將協請海巡署透過兩岸協同執法管道查證，後續依查證結果，主動向外界說明。

台灣《聯合報》此前報導稱，這姓上兵家住新北市，在金門服役已經超過3年，是伙房兵（炊事兵）。有同僚透露，該士兵平常表現正常，個性很宅，不喜歡到處趴趴走，跟大家相處也如常。室友在9日凌晨1點左右還看到他在睡覺，不知道為何會忽然消失。

陳姓上兵的父親昨天下午搭乘班機從台北趕抵金門協處。陳父相當低調，對於記者詢問「會擔心兒子嗎？他有沒有跟你聯絡」、「最近有沒有跟你聯絡說他心情不好還是怎樣」，他都不發一語。

金门：昔日「反共前線」如今两岸窗口

（綜合報導）

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