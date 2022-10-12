陸克文談二十大：習近平讓中國「動脈堵塞」

（德國之聲中文網）中共二十大將於本週日（10月16日）登場，習近平料將史無前例地取得第三任期。澳大利亞前總理、亞洲協會（Asia Society ）政策研究所現任主席陸克文（Kevin Rudd）週四（13日）出席亞洲協會一場活動時，談及他對二十大的前瞻觀察。他形容，習近平過度權力集中令中國「動脈堵塞」。

習近平掌權十年以來，已成為毛澤東以來最大權在握的中國領導人，集黨政軍大權於一身。現年69歲的他不只打破了「七上八下」的潛規則，2018年修憲廢除國家主席任期不得超過兩屆的限制，也為他擔任終身主席的可能性鋪平了道路。

陸克文表示，中國所有關鍵的人事決定和未來的政策方向，最終都由習近平和他身邊的人做決定，但習近平似乎不是願意接受建言的那種領導人。他說，如果有人告訴習近平：「主席先生，我認為您做錯了」，那麼他大概無法在習近平的「朝廷」（court）存活太久。

他說：「當如此龐大的政治和政策權力集中在領導人、領導小組和政治局常務委員會——也就是中南海——手中時，造成的問題之一就是動脈變得堵塞（arteries become clogged）。」

陸克文預計，習近平在二十大後將在國內取得政治上的勝利，甚至未來可能進一步成為終身主席，但「加冕儀式本身也會讓人們重新審視這位領導人」。

同場出席亞洲協會活動、美國華府智庫戰略與國際研究中心高級研究員約翰遜（Christopher K. Johnson）也同意。他認為，「習近平肯定會在位至少5年，甚至更久。不太確定的是，誰將與他一起站在中國共產黨系統的權力和決策的最高點。」

約翰遜指，習近平在體制內的權力集中，使得外界變得很難預測誰會進入政治局常委。他說：「圍繞人事陣容的保密性已經很能說明問題。...這種保密性是習近平權力以及權力集中的反映。另一個原因顯然是，經過兩年半的動態清零政策，中國已經非常孤立，使其更難獲得權威的見解。」

习近平掌权这10年 老虎苍蝇一起打，建立个人权威 2013年，习近平在十八届中央纪委二次全会提出要「坚定不移惩治腐败、从严治党」，并且喊出「老虎、苍蝇一起打」的口号，随后中共展开了一系列党内整治运动。 2014年，前中共政法委书记周永康成为因腐败被捕的最高级别官员，被开除党籍、公职，判处无期徒刑，打破了自邓小平时代以来「刑不上常委」的潜规则。中国官方透露，从2012年12月到2021年5月，中国纪检监察机关共立案审查省部级以上领导干部392人、厅局级干部2.2万人、县处级干部17万余人、乡科级干部61.6万人；查处人数共计408万9000人。反腐运动除了打击腐败官员之外，也是习近平铲除政治异己的手段。

习近平掌权这10年 取消连任限制，加深个人崇拜 2017年10月的中共19大上，「习近平新时代中国特色社会主义思想」、「实现中华民族伟大复兴的中国梦」被写入党章。普遍认为，习近平在此时巩固了在党内的核心领导地位。隔年2018年第十三届人大一次会议正式批准修宪案，取消了邓小平时期定下的国家主席任期限制，为习近平在二十大后继续连任铺平了道路。 2021年公布的《中共第三份历史决议》再度加深了对于习近平的个人崇拜，《决议》写道：「党确立习近平同志党中央的核心、全党的核心地位，确立习近平新时代中国特色社会主义思想的指导地位」。

习近平掌权这10年 习：脱贫胜利 李：6亿人月收入不到1000元 习近平在2012年出任最高领导人时曾宣布，消除贫困是他的首要施政目标。 2021年2月，他在全国脱贫攻坚总结表彰大会上宣告，「经过全党全国各族人民共同努力，脱贫攻坚战取得了全面胜利，现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫。」然而，世界银行对于「极度贫困」的标准是每人每天生活支出低于1.9美元，中国的标准略低于世界银行，约为每天1.7美元。经济学家胡星斗曾表示，如果按照联合国或世界银行标准来衡量，中国还有好几亿贫困人口。值得注意的是，中国国务院总理李克强曾在2020年表示，仅管中国人均年收入是3万元人民币，「但是有6亿人每个月的收入也就1000元，在一个中等城市可能租房都困难。」

习近平掌权这10年 提共同富裕，私企大佬成目标 尽管宣布脱贫成功，中国贫富差距的鸿沟却越来越大。为了调节此现象，2021年8月习近平在中央财经委员会第十次会议上提出「共同富裕」是社会主义的本质要求，是中国式现代化的重要特征。该次会议强调要合理调节过高收入，鼓励高收入人群和企业更多回报社会。会议中也提到「三次分配」的规划，即在道德力量的作用下，鼓励富人捐赠，让资金流向相对贫困人群而实现社会收入转移。此后，多家私企成为中国政府打击的目标，私企大佬如阿里巴巴创办人马云、京东创办人刘强东等人纷纷宣布退居幕后，避免惹祸上身。

习近平掌权这10年 整治房地产业，打击教培行业 近几年，中国政府开始采取对资本敌视和打压。在习近平「房住不炒」的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。 2021年推出对房地产企业实施限制融资的「三条红线」，要求房企压缩负债，这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机，也使以往热络的房地产投资市场明显降温。 2021年7月，中国政府推出「双减」政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构，被视为宣告教培行业的「死刑」。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。

习近平掌权这10年 新冠疫情：从最初掩盖真相到强硬清零政策 2019年末，新冠疫情首先在武汉悄悄扩散，当局在疫情初期试图隐瞒消息。武汉市中心医院医生李文亮曾在私人微信透露可能是SARS病毒，并且质疑当局「没有人传人」的说法。他随后遭到上级约谈、被央视新闻报导成「传播谣言」，却在一个月后死于新冠肺炎。如今，在全球疫情肆虐两年多后，大部分国家逐渐恢复正常生活，但习近平仍强调，中国防疫将继续坚持「动态清零」。中国一再出现大中城市全城被“静态管理”，动辄数千万居民处在被封锁的状态，经济发展也严重受到防疫政策影响，2022年第二季度GDP同比增长仅0.4%，创下两年来的新低。

习近平掌权这10年 从铜锣湾书店事件跨境抓人到国安法砸毁香港一国两制 2016年，香港铜锣湾书店5名书店股东及员工突然失踪，其中书店经营者李波事后证明在香港被抓，引起舆论对于「内地执法人员跨境抓人」的不满。三年后，香港2019年爆发反《逃犯条例》修订草案运动，民众发起的示威游行遭到香港政府镇压。一年之后，中国人大2020年表决通过了《香港国安法》，批评政府的人士将有可能被冠上「颠覆国家政权」的罪名，多间香港新闻媒体遭到警方调查或主动宣布停止运作。习近平今年会晤新任香港特首李家超时表示，今年适逢香港「回归祖国」25周年， 「尽管经历了许多风雨挑战，但『一国两制』在香港的实践取得了举世公认的成功。」事实上，在批评者眼中，「一国两制」、「港人治港」等自治方针如今只剩下口号。

习近平掌权这10年 从新疆再教育营海外曝光到人权理事会出台报告 中国政府长期以来称，须以严厉手段打击新疆的“分离主义、极端主义和恐怖主义势力”。习近平2014年访问新疆就曾说过：「对暴力恐怖活动，必须保持严打高压态势，先发制敌，露头就打。」自2017年起，新疆大规模设立「再教育营」，拘押维吾尔族等少数民族。德国独立学者郑国恩（Andrian Zenz）的研究首先披露了这一现象，后来国际媒体的报导逐渐揭示有关营内强制劳动、虐待、洗脑等侵犯人权的做法。中国至今仍否认新疆再教育营存在，称这些机构为杜绝极端主义、为维吾尔人提供就业技能的职业技能教育培训中心。 2022年8月，联合国人权高专办公室发布了报告，称中国在新疆对维吾尔人及其他少数民族实施酷刑的指控是可信的，并提到中国可能犯下反人类罪。

习近平掌权这10年 大国外交：一带一路从大张旗鼓「撒币」到问题重重 中国政府于2013年开始倡议并主导被称为「一带一路」的跨国经济带，其范围涵盖了历史上的陆上和海上丝绸之路。这也是习近平所提出的「大国外交」的一部分 ── 将自身明确定位为世界上具有影响力的大国，与开发中国家发展经济合作伙伴关系。中国政府称一带一路倡议「旨在加强区域互联互通，拥抱更美好的未来」，至2021年为止，已对163个国家总计投资8430亿美元。但近年来此倡议却遭到不少批评，一些西方国家称之为「债务陷阱外交」，例如斯里兰卡和黑山便因为积欠中国高额贷款，而陷入债务危机。中国政府慷慨援助外国、免去穷国债务，则被一些人戏称为「大撒币」。此外，输出中国工人到海外大量兴建基础建设，也引起生态和人权等相关争议。

习近平掌权这10年 中美关系恶化：从贸易战到芯片战 2018年，时任美国总统特朗普宣布对中国进口商品征收大规模关税，其理由是中国窃取美国智慧财产权。接下来几个月，美国和中国互相对从对方国家进口的商品征收高额关税，中美贸易战开打。习近平当时曾称，中国希望与美国达成贸易协定，但中国不怕打贸易战，如有必要中国会「反击」。 2020年1月，中美代表在华盛顿签署第一阶段经贸协议，中国除了承诺将在未来两年扩大进口美国商品外，也承诺将进行一系列实质性改革。美国方面则除了少部份关税有所降低，大部份维持不变。拜登上任后继续延长对华加征关税。今年8月，拜登签署《芯片法案》策进美国半导体产业发展。9月，美国政府宣布禁止芯片公司英伟达和AMD出口高阶AI芯片至中国。美国商务部表示正在审查其他有关中国的政策和做法，「防止先进技术落入坏人之手」。

习近平掌权这10年 对台政策：中国人不打中国人，但不放弃使用武力 习近平多次公开表示：坚决反对「台独」分裂和外部势力干涉，绝不为任何形式的「台独」势力留下任何空间。 2019年，习近平在《告台湾同胞书》发表40周年纪念会上表示「中国人不打中国人」，愿意以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但不承诺放弃使用武力，保留采取一切必要措施的选项。 2022年8月，美国众议院议长佩洛西访台后，中国解放军在包围台湾的六个海域空域展开军事演训行动，并组织实弹射击。解放军还宣布，往后将常态组织台海方向战备警巡。

习近平掌权这10年 宣称中俄没有合作的『禁区』 2019年，中俄关系提升为新时代全面战略协作伙伴关系。自乌俄战争以来，中国至今一直拒绝谴责俄罗斯，而直指美国和北约挑起冲突。如今各国对俄罗斯实施抵制，中国反而渔翁得利，从俄罗斯购买了大量低价石油。在今年俄罗斯入侵乌克兰的几周前，习近平在北京接待了普京，期间双方发表了一份联合声明，反对北约东扩，还称「两国友谊没有界限，没有合作的『禁区』。9月14日至16日，习近平在新冠疫情之后首度迈出国门，飞往中亚出席上合组织峰会，当然也和普京会了面。

习近平掌权这10年 中印关系从高点跌到谷底 中国和印度相互接壤，自1962年印中边界战争以来，印度便对中国长期有着不信任感。但在习近平掌权之后，中印将 2014年定为「中印友好交流年」并发表《关于构建更加紧密的发展伙伴关系的联合声明》，接下来连续数年，习近平每年都和印度总理莫迪进行至少一次会面。 不过，2020年中印两国部队数度在两国边界附近的加勒万河谷发生冲突，造成双方人员伤亡，后续在两国官员进行数轮会谈之后，事件才逐渐平息。期间，印度政府宣布禁止民众使用中国手机应用程序、印度全国贸易商总会呼吁全国抵制中国货。近两年，中印双方关系仍因边界纠纷而处于谷底。尽管习近平和莫迪皆出席了本月的上合组织峰会，但双方并未如外界预期一般在峰会期间进行会晤。

习近平掌权这10年 欧盟称习近平「转向独裁」 默克尔任德国总理期间，德中经济交流大幅增加。 2021年默克尔卸任德国总理前，中国官媒称默克尔为「中国人民的老朋友」。与此同时，中国同其他欧洲国家互动也非常热络：在「一带一路」倡议下，中欧之间大幅提升铁路货运量；中国企业在欧盟国家投资基础建设工程、收购经营不善的公司。此种友好局面近年逐渐产生变化，2019年欧盟宣布将中国称为「制度性竞争对手」。 2020年，中欧完成投资协定谈判，但由于中国的人权争议而被欧洲议会无限期冻结。 2021年，欧委会主席冯德莱恩指出：「欧中之间存在根本分歧，无论是在经济制度与应对全球化上，民主与人权上，还是在与第三国打交道上。」该文件也强调，习近平「转向独裁」引发欧盟严重关切。欧盟在今年中欧峰会之际对中国喊话：「希望中国即使不支持我们（对俄罗斯）的制裁行动，也至少别对其加以破坏。」不过，习近平仍高调展现和普京的友好关系。

习近平掌权这10年 南海筑岛礁建军事基地 2015年，菲律宾向中驻菲使馆提出外交抗议，要求北京停止在距离菲律宾仅有135公里的填海造陆活动。华盛顿智库公布的图像显示了中国自2014年以来在南沙群岛的填海造陆进展，其中包含建设可供轰炸机起降的跑道、人造新岛等。接下来几年，中方继续进行扩建工程。中国官媒《人民日报》2017年底刊文称「南海岛礁的面貌焕然一新」。同年度的一份智库报告指出，中国在南海岛礁上又兴建了飞机库，地下仓库，导弹发射井和雷达等设施。 今年3月，美军印太司令阿奎利诺表示，中国至少有3座南海人造岛礁已完全军事化，中国外交部发言人汪文斌对此回应，中方「在本国领土上部署必要的国土防御设施，是主权国家的当然权利」。然而，2015年习近平与前美国总统欧巴马会谈时曾称，中国在南沙群岛工程，「不是以他国为目标或给他国造成影响的活动」，中国「没有追求军事化的意图」。如今中国官方宣布完成南海岛礁军事化，与过去习近平之言背道而驰。

习近平掌权这10年 战狼外交：激起中国民族主义情绪 与过去几十年素来温和的中国外交官们相比，自从川普出任美国总统，中美贸易战开始之后，中国外交官在国际间的作风渐渐转为强硬的「战狼式外交」。 「战狼」一词来源于2015年中国的一部同名电影，剧中一些台词如「犯我中华者，虽远必诛」成功点燃了中国人的民族主义情绪。路透社2020年的一篇报导称，有中国外交官证实习近平曾指示，面对中美关系恶化等国际挑战，外交官们必须立场强硬地展现「斗争精神」。有学者认为，与其说是借战狼姿态维护国家尊严，不如说是想表演给国民看，展示中国不好欺负的形象。政治评论员邓聿文指出，以前中国总被骂软弱外交，故如今外交官们的「战狼外交」深受民众欢迎。国家的外交迎合国民喜好，使激化的民族主义情绪更加膨胀，却在国际间引起其他国家反感。

习近平掌权这10年 言论审查：微信敏感词87%与习近平有关 加拿大多伦多大学公民实验室2020年公布的研究显示，社交平台微信在新冠疫情开始初期屏蔽了大量敏感词，内容广泛，包括中国政府防疫措施、港澳台防疫工作、李文亮事件等。当中192组敏感词涉及中央领导层，其中87%与习近平有关，包括「习近平到武汉」、「习近平+疫情蔓延」等。该报告指出，中国领导人在疫情初期强调「牢牢掌握新闻舆论的领导权」，一方面是为了减低公众恐慌，另一方面是避免领导人尴尬，维持中央政府的威信。

习近平掌权这10年 监控密度居世界之冠，社会事件仍频传 2022年6月，《纽约时报》公布的调查报告称，中国政府正透过手机和监控取得公民个资以稳固政权。中国也连续数年蝉联监控摄像头密度最高的国家，全球近10亿个监控摄像头中，有一半以上在中国。这些监控网和自2014年以来推动的「社会信用体系」紧密相连，以规范公共行为、惩罚「失信者」。习近平曾多次强调社会信用体系建设的重要性，表示要构建「一处失信、处处受限」的信用惩戒大格局。尽管看似布下了涵盖各个角落的安全网，社会事件仍时有所闻，今年发生的丰县铁链女事件和唐山烧烤店打人事件引起大众关注，这也暴露了社会弊端不是仅靠监控和社会信用体系就能根治的。



經濟意識形態

習近平權力過度集中，似乎也使得中國在應對經濟問題時陷入困局。中國是世界第二大經濟體，習近平上台後一直寄望經濟能趕超美國，但這個願望面臨越來越多挑戰。

日前，國際貨幣基金組織（IMF）將中國2022年經濟增長率預測再次下調至3.2%。這個數字最終若成真，將是中國改革開放以來歷史第二低的增長率。今年初，中國政府提出了5.5%的年度增長目標，但分析人士普偏認為該目標已經無法實現。

陸克文表示，除了「動態清零」政策、人口老化和出生率急劇放緩、人口和勞動力萎縮等複合性因素，過去5年，中國在意識形態和政治方面向左的轉變，是導致經濟增長率放緩的一大因素之一。

他指，習近平將中國經濟政策的重心引向了馬克思主義的左翼，5年前的十九大報告中，意識形態的措辭已經很明顯。國內層面，過去5年，習近平採取一系列政策，授權黨和國家對市場經濟進行干預，包含做大國企、限制私企和科技業、打壓房地產行業。此外，也提出所謂的「共同富裕」。這些舉措有些是從監管角度，有些則是從意識形態角度。

國際層面，習近平政權提出「國內國際雙循環」，尋求最大限度地發揮中國經濟增長的國內動力，以實現長期增長，但也尋求不使中國在國際上依賴任何人的經濟。

陸克文說，習近平是否會因為經濟增長率放緩，而在二十大工作報告中釋放回歸市場的信號，當前猶未可知。從經濟增長的角度來看，「最好的結果是習近平不要在迄今眾人已看見的這種向左運動，進一步加倍努力，而是通過新的國務院總理和副總理負責落實經濟政策，修復增長落差。」但他對習近平是否能承認他在過去5年中「搞砸了事情」，抱持懷疑態度。

他說：「他能做的是為經濟的意識形態重新定位方向，並巧妙地將市場原則重塑為慣例，但我覺得這是不太可能的結果。」

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 经济增速放缓 根据亚洲开发银行今年4月发布的报告，继2021年中国经济出现复苏后，2022年和2023年中国的经济增长将会放缓。原因是中国国内需求低迷的情况仍未改善。与此同时，国际货币基金组织4月20日对中国今年的增长预期进一步下调至4.4%。这个数字远低于年初北京设下的5.5%目标。下调主因是中国抗疫采取强硬的清零政策、广泛封控影响经济活动，加上俄罗斯入侵乌克兰加剧了对中国经济的压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 新冠康复者求职被歧视 近日一篇题为“我躲在上海虹桥的卫生间，不知道去哪”的文章在网络上引发热议。文章内容讲述了一名新冠康复者求职碰壁，被发现住在上海虹桥车站厕所卫生间，她表示“现在招工都不要感染过阳性的人”。对此，上海市政府表示也关注到相关情况，并指出劳动者依法享有平等就业和选择职业的权利，呼吁对新冠康复者给予更多的关心，“不能给他们贴标签，不在他们的工作生活中设槛，不能让他们生活在不该有的阴影下。”

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 年轻人失业率创新高 根据中国国家统计局6月中发布的最新经济指标数据，疫情冲击对就业的不利影响仍然持续。从总体失业率来看，5月份全国城镇调查失业率是5.9%，16-24岁年轻人的失业率是18.4%，比4月上升了0.2个百分点。另一方面，今年中国大学应届毕业生达1076万人，比2021年多出167万人，规模和增幅皆创下历史新高。中国国家统计局已表示，随着毕业生投入就业市场，可能进一步加重就业压力。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 民众出行不便 在北京以“动态清零”为原则的防疫政策之下，中国希望最大程度地减少境外输入感染病例的风险，因此一直采取严格的出入境管理限制，旅客入境后还必须接受严格的隔离。而在中国境内，一旦发现确诊案例，就会立即实施大规模核酸检测和封控。外界预测，健康码和常态化核酸检测将成为中国大城市的防疫日常。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 封城期间看病难、吃饭难 上海等城市曾经经历长达数周的隔离，不仅让许多居民面临收入损失、家庭分离，吃饭难、看病难也是让人发愁的问题。在疫情严控之下，民众抱怨民生物资匮乏，快递物流人力运力不足导致配送不及时，而民众看病就医的渠道也受到种种限制。西安封城期间，曾发生过孕妇因核酸检测有效期超时而在医院外等待过久不幸流产、心梗患者因无核酸检测被拒诊而不治身亡的事件。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 防疫手段遭到滥用 河南银行储户健康码“绿转红” 中国在防疫期间引入“健康码“措施。对于各地居民来说，健康码已经成为日常生活中另一张身份证，只要健康码变成红色，通常就意味着相关人员感染新冠病毒或者是密切接触者，出行自由就要受到限制。日前在河南则发生了“天降红码”的状况。今年4月，一些村镇银行的储户发现无法使用网上业务，他们向监管机构提出投诉，要求取出自己的存款，但是始终未能获得答复。储户于是前往河南村镇银行取钱，却发现自己的健康码变红，从而被强制隔离或者限制出行，但他们的核酸检测都显示阴性。这起事件在网上引起热议，人们开始质疑，原本用于防疫的大数据是否遭到滥用，甚至成为“维稳”的工具。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 社会管控进一步加剧 在过去两年半的疫情中，中国进一步缩紧对社会的管控。近日在天津市，有部分民众因为未按时参加核酸筛查，被以逃避核酸检测为由列入“失信名单”。旅美的中国人权律师滕彪认为，中国政府利用高科技与其他现代有效监控的技术，对公民社会进行全面的监视与控制，而在疫情期间，中国政府也累积了更多控制社会流动的经验，可以预期的是，即便疫情结束，这套防疫措施也会持续。

新冠疫情和“清零”给中国社会带来的问题 名人“润”了 富人想“润” 上海封城后，来自英文run的“润”一词成为中国的网络流行词。除了许多在上海的外国人在解封后逃离上海，连曾为中国的新冠防疫政策叫好的中国经济学家郎咸平也被指已举家从上海迁到香港。彭博社援引投资移民谘询公司Henley & Partners估计，由于严苛抗疫加上经济放缓，约有1万名中国富人正寻求离开中国。若他们移民成功，将从中国带走480亿美元。



中美關係與台灣問題

今年8月以來，美國眾議院議長佩洛西訪台、中國實施圍台軍演，美中關係因台海局勢而再次緊張。此外，圍繞著晶片與高科技產業的美中科技戰也有日益白熱化的趨勢。習近平在二十大後會如何釋放中國應對國際局勢、處理中美關係的信號，成為外界關注焦點。



陸克文認為，習近平權力過度集中使得他在處理中美關係時更加棘手。他說，這樣的「大問題」十分考驗體力，「你越是集中精力，那麽要麽你開始有效地將權力下放給中央機構內的其他人，要麽決策的速度就會變慢，而且會變慢得相當徹底。」

此外，在被德國之聲記者問及台灣問題時，陸克文表示，他認為台海局勢未來5年應不會爆發衝突，因為北京仍需要更大的軍事優勢，也需要讓自己在財政與經濟層面能免於受到可能的制裁。他說，「關於台灣問題，如果我們談論的是未來5年，如果沒有來自台灣本身或美國的直接挑釁行為，我不認為習近平在軍事上、財政上或經濟上有能力發起軍事行動，選擇在該任期內收復（regain）台灣。我更關心的是之後的任期，以及一旦我們進入2030年代，該任期的後期部分。」

不過他也指出，台海仍存在擦槍走火的可能性包含兩大變數：其一，是美國目前對一中政策的「漸進式切割」，圍繞一中政策的各種表述以及相關的「戰略模糊」開始被消除，值得關注；其二，則是2024年台灣總統大選之前，台灣執政黨黨民進黨或台灣輿論會否有進一步的「台獨」言論。

© 2022年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。