陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职

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德国选项党（AfD）欧洲议会大选头号候选人克拉的一名中国雇员因涉嫌间谍活动被捕后，德国各党派均呼吁其辞职。欧洲议会议员要求在大选前迅速调查澄清相关事件。
（德国之声中文网）德国警方昨天（4月22日）夜间在德累斯顿逮捕了一名43岁的中国男子，被指控在极其严重的案件中为外国情报机构担任特工。这名男子是德国极右翼政党选项党（AfD）欧洲议会大选首席候选人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇员。
事件曝光后，德国联邦议院基民盟总干事秘书弗雷（Thorsten Frei）对《莱茵邮报》表示：“一个需要来应对这种级别指控的人担任（欧洲议会）候选人，这是绝不可接受的。”
自民党议员齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受《每日镜报》采访时还顺带批评了德国选项党另一位候选人比斯特隆（Petr Bystron）。比斯特隆被指责收钱为亲俄势力做宣传。齐默尔曼批评说：“正常情况下，这两个人都应该放弃自己的候选人资格，而不是进一步损害我们的国家。”
绿党党主席诺利普尔 (Omid Nouripour) 认为德国选项党对国家安全构成威胁。他在社交平台X上写道 ：“迫切需要澄清你们（选项党）的最高候选人克拉与俄罗斯和中国代表之间的不透明关系。”
社民党议会党团副主席维泽（Dirk Wiese）在接受《莱茵邮报》采访时谈到了德国选项党的混乱状况：“最先是受到收了克里姆林宫好处费的指控，现在又被怀疑为中国从事间谍活动。”他表示，选项党正陷入泄露机密和犯罪活动指控的混乱之中。
欧洲议会绿党议员莱因特克（Terry Reintke）对德国之声表示：“欧洲议会非常紧迫地需要澄清所发生的事情，然后做出决定。我认为这项调查应该在欧洲议会大选举行之前结束，因为欧洲公民有权利知道选票上的内容。”
欧洲议会社民党议员比绍夫（Gabriele Bischoff）说：“现在是时候了，我们应该对发生的事情进行彻底的调查和了解： 所谓的‘爱国者’在收受来自世界各地的专制者的钱财方面表现得多么软弱无能。我想知道接下来会发生什么？”
她补充说：“我们可以看到，来自不同方面的大量资金也正在进入这些政党，以影响公众。”
欧洲议会已经对选项党议员克拉被逮捕的中国助理做出停职决定。
选项党党员克拉本人在X上发表声明称：“今天上午，我从媒体了解到我的工作人员Jian Guo被捕的消息。我没有任何进一步的信息。为外国从事间谍活动是一项严重指控。如果指控属实，雇佣关系将立即终止。”
欧洲议会选举将于6月6日至9日举行。民调显示，包括选项党在内的几个极右翼政党会在选举中有所收获。
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