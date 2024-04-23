陷入间谍门丑闻 德国各党派呼吁AfD欧洲议员辞职

（德国之声中文网）德国警方昨天（4月22日）夜间在德累斯顿逮捕了一名43岁的中国男子，被指控在极其严重的案件中为外国情报机构担任特工。这名男子是德国极右翼政党选项党（AfD）欧洲议会大选首席候选人克拉（Maximilian Krah）手下的一名雇员。

事件曝光后，德国联邦议院基民盟总干事秘书弗雷（Thorsten Frei）对《莱茵邮报》表示：“一个需要来应对这种级别指控的人担任（欧洲议会）候选人，这是绝不可接受的。”

自民党议员齐默尔曼（Marie-Agnes Strack-Zimmermann）在接受《每日镜报》采访时还顺带批评了德国选项党另一位候选人比斯特隆（Petr Bystron）。比斯特隆被指责收钱为亲俄势力做宣传。齐默尔曼批评说：“正常情况下，这两个人都应该放弃自己的候选人资格，而不是进一步损害我们的国家。”

绿党党主席诺利普尔 (Omid Nouripour) 认为德国选项党对国家安全构成威胁。他在社交平台X上写道 ：“迫切需要澄清你们（选项党）的最高候选人克拉与俄罗斯和中国代表之间的不透明关系。”

社民党议会党团副主席维泽（Dirk Wiese）在接受《莱茵邮报》采访时谈到了德国选项党的混乱状况：“最先是受到收了克里姆林宫好处费的指控，现在又被怀疑为中国从事间谍活动。”他表示，选项党正陷入泄露机密和犯罪活动指控的混乱之中。

专访：中国间谍在德国也很活跃

欧洲议会议员们作何反应？

欧洲议会绿党议员莱因特克（Terry Reintke）对德国之声表示：“欧洲议会非常紧迫地需要澄清所发生的事情，然后做出决定。我认为这项调查应该在欧洲议会大选举行之前结束，因为欧洲公民有权利知道选票上的内容。”

欧洲议会社民党议员比绍夫（Gabriele Bischoff）说：“现在是时候了，我们应该对发生的事情进行彻底的调查和了解： 所谓的‘爱国者’在收受来自世界各地的专制者的钱财方面表现得多么软弱无能。我想知道接下来会发生什么？”

她补充说：“我们可以看到，来自不同方面的大量资金也正在进入这些政党，以影响公众。”

欧洲议会已经对选项党议员克拉被逮捕的中国助理做出停职决定。

选项党党员克拉本人在X上发表声明称：“今天上午，我从媒体了解到我的工作人员Jian Guo被捕的消息。我没有任何进一步的信息。为外国从事间谍活动是一项严重指控。如果指控属实，雇佣关系将立即终止。”

欧洲议会选举将于6月6日至9日举行。民调显示，包括选项党在内的几个极右翼政党会在选举中有所收获。

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