陷入四面楚歌 玻利维亚总统宣布辞职

（德国之声中文网）玻利维亚总统莫拉莱斯（Evo Morales）周日宣布辞职。前不久该国举行的总统大选结果被质疑舞弊，军方、警方和反对派都促其下台，莫拉莱斯已向议会递交辞呈。

周日早些时候，玻利维亚军方领导人卡里曼（Williams Kaliman）和警察局长弗拉基米尔·卡尔德龙·马里斯卡尔都出公开呼吁莫拉莱斯辞职以维护国家稳定。莫拉莱斯在电视讲话中说:"我们最大的愿望是社会和平……我请求你们停止攻击兄弟和姐妹，停止焚烧和攻击" 副总统利内拉（Álvaro García Linera ）也宣布辞职。

莫拉莱斯的盟友、参议长阿德里安娜·萨尔瓦铁拉·阿里亚萨(Adriana Salvaterria)稍晚时候也表示，她将会辞职。

周日当天早些时候，莫拉莱斯曾宣布会举行新选举，几名内阁成员和一些盟友也传出将辞职。此外，最高法院选举委员会主席肖克（Maria Eugenia Choque）也宣布辞职。

10月20日举行的选举引发争议，此后玻利维亚经历了数周的动荡和骚乱，导致3人死亡，数百人受伤。美洲国家组织(Organization of American States)周日曾呼吁重新投票，此前该组织对10月份的选举进行了调查，得出的结论是选举存在违规舞弊行为。

在莫拉莱斯辞职之前，玻利维亚军方领导人卡里曼表示："我们建议总统辞职，这是为了玻利维亚的利益，以此维护稳定，恢复和平。"

莫拉莱斯辞职后，委内瑞拉总统马杜罗(Nicolas Maduro)在推特上表示，他"坚决谴责"针对莫拉莱斯的政变。莫拉莱斯的另一位盟友、古巴总统迪亚斯-卡内尔(Miguel Diaz-Canel)也称莫拉莱斯的辞职是政变。

墨西哥外交部长埃布拉德（Marcelo Ebrard）表示，如果莫拉莱斯需要，墨西哥愿意提供庇护。

莫拉莱斯2006年担任玻利维亚总统，他是拉丁美洲连续任期最长的国家领导人，也是该国首位原住民总统。近年来，他日益专制的作风引发民众不满。抗议者对他的辞职感到高兴。

大批人群走上街头庆祝莫拉莱斯的下台，也有抗议者在总统府前将一口棺材点燃，象征着莫拉莱斯政府的死亡。一名示威者向美联社表示："我们在庆祝玻利维亚的自由"。

目前还不清楚谁将接替莫拉莱斯的总统之位。

文木/杨威廉 (路透社，美联社，德新社)