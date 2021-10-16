总统府内游泳

这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。