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南亚国家斯里兰卡在遭遇最严重的经济危机后，也陷入政治动荡。民众对政府的不满情绪爆增，大量抗议者放火焚烧火总理住宅，冲进总统府——在里面闲逛、游泳。
南亚国家斯里兰卡一夜变天，在民众掀起了全国性抗议浪潮后，总统总理双双辞职，被指控为该国近期严重的经济危机负责总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）不见踪影。
拉贾帕克萨将走人的消息是在数万抗议者冲进其官邸数小时后宣布的。总统府官员透露，拉贾帕克萨本人已被转移至一个更安全的地方。 目前，他的行踪仍然成谜。不过该国议会已宣布，这位总统将会辞职。
这是戏剧性的一幕：抗议者在总统府内游泳池降温。斯里兰卡正经历史上最严重能源危机。为安抚抗议者，拉贾帕克萨总统此前已将数名近亲从政府高层职位上撤下，其中包括曾分别担任总理和财政部长他的两个兄弟：马欣达（ Mahinda ）和巴西尔（ Basil）。
抗议者还冲入现任总理维克拉马辛格（ Ranil Wickremesinghe ）的私人住宅，并放火焚烧。事件发生后，维克拉马辛格在召集所在党高层紧急会议后，宣布愿意卸任，为建立一个包括所有政党在内的新政府让路。
在政府耗尽用于进口必需品的外汇后，数月来，2200万人口的斯里兰卡经历了不断飙升的通货膨胀和长时间断电，终使民众忍无可忍。
上周，总理维克拉马辛格承认斯里兰卡财政告竭，前所未有的经济危机将至少持续到明年底。积欠外国债权人500多亿美元（485亿欧元）债务的这个国家，汽油、药品和食品正快速耗尽。
国家燃料耗尽，百姓不得不找寻替代物：做饭用木柴，自行车替代汽车。一些人说，它们实际上都无法成为真正的替代品，但严峻的经济危机让人别无选择。
斯里兰卡正处于自1948年获独立地位以来最严重经济危机之中。今年4月，该国进入外债违约状态。5月被任命为总理的维克拉马辛哈承诺拿出一救济方案及新的经济计划，以期有资格申请国际货币基金组织救助。
中国在亚太地区的势力扩张以及对内的高压政策，都为西方同中国关系的进一步恶化埋下了伏笔。而一旦中西方交恶，经济界将很难全身而退，对此，德国企业也应有所准备。
在國家破產、總統府遭示威者佔領後，斯里蘭卡總統拉賈帕克薩週三搭乘軍機逃離了該國，抵达马尔代夫后行踪不明。這也宣告統治斯國已久的拉賈帕克薩家族，似已兵敗如山倒。接下來，斯里蘭卡將如何度過權力真空期？目前该国宣布进入紧急状态。总理维克拉马辛格已成为代理总统。
民众抗议已持续数月的斯里兰卡局势发生激化：愤怒的民众冲入总统府，总统、总理双双宣布辞职。
俄罗斯不断减少对德国的天然气供应量。现在，北溪一号输气管线维修停运。没人知道它会否恢复供气。它成了克里姆林宫的施压手段。
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