 陳日君等612基金信託人違反社團條例罪成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.11.2022

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时政风云

陳日君等612基金信託人違反社團條例罪成

支援香港示威者的「612人道支援基金」五位知名信託人，被指沒有向當局註冊社團罪名成立，判處罰款。這宗案件對香港結社自由具標誌意義，而陳日君主教此前被捕更為中梵關係造成震盪。

天主教香港教區榮休主教陳日君、資深大律師兼吳靄儀、歌手何韻詩、前議員何秀蘭、學者許寶強11月25日到法院應取裁決

天主教香港教區榮休主教陳日君、資深大律師兼吳靄儀、歌手何韻詩、前議員何秀蘭、學者許寶強11月25日到法院應取裁決

（德國之聲中文網）90歲的天主教香港教區榮休主教陳日君、資深大律師兼吳靄儀、歌手何韻詩、前議員何秀蘭、學者許寶強，在11月25日到法院應取裁決。五人是「612人道支援基金」的信託人，他們與基金秘書長施城威被裁定沒有為基金作社團註冊罪名成立，前者罰款4000港元，施城威則判罰2500元。根據社團條例，此罪最高刑罰是罰款1萬港元。

五名信託人在庭審結束後會見記者，被告之一的資深大律師吳靄儀指，此次是首宗票控沒按社團條例註冊的案件，裁決對港人的結社自由非常重要。對於會否提出上訴，她說：「官司結果關乎社會許多其他人士、團體或預備組織人士的待遇處境，對他們是非常重要，我們希望仔細研究判詞後，再決定下一步行動。」

陳日君在案中被列為首被告，笑言對方「很給面子，把我放在第一位」，但他們是五人一起做事。他特別說留意到外國有關他被捕的報導，但強調自己牽涉其中皆因是基金會的一分子，希望本案「不要與宗教自由拉上關係」。他稱自己是「非常贊成做人道援助的香港公民」。

陳日君说：希望本案「不要與宗教自由拉上關係」，稱自己是「非常贊成做人道援助的香港公民」

陳日君说：希望本案「不要與宗教自由拉上關係」，稱自己是「非常贊成做人道援助的香港公民」

現已停運的「612人道支援基金」成立於2019年反修例運動期間，透過眾籌向受傷、被捕、受審和在囚的示威者提供法律及人道援助，是當時最大規模的援助組織。基金的工作報告顯示，截至2021年5月底，累積總捐款達到2.3億港元，逾九成用於受助人身上。同年9月，基金宣佈停收捐款並逐步停止運作。

陳日君：勿與宗教自由拉上關係

社團條例訂立於1911年，港英政府在1949年作出修訂，規定香港所有社團必須向當局註冊。港英政府在九十年代把其放寬為「通知制度」，但1997年主權移交後，特區政府和北京控制的臨時立法會又改回「註冊制度」。主任裁判官嚴舜儀指，立法脈絡反映條例旨在維護國家安全及公共秩序；只要是按共同宗旨和目標而建立，而且接觸公眾，便屬於條例規管的「社團」。

控罪指被告沒有在指明時限內向當局註冊基金會。主任裁判官指，基金會設有網頁、電話熱線等，是有系統和與公眾緊密互動的組織，各被告並有共同理念，並非純粹為慈善目的成立。判詞又指，香港近年事件顯示政治活動可造成社會不穩，若與政治團體連繫更可影響國家安任，政府有責任透過註冊制度監管。

各被告最初被港警以「勾結外國勢力罪」拘捕，但律政司沒有起訴該罪，而是輕微很多的社團條例傳票控罪。雖然如此，本案是由律政司高級檢控官主理。拘捕陳日君的行動曾经引起國際巨大迴響，梵蒂岡表示感到擔憂和關注事態發展，白宮亦迅速發聲要求放人。

外界關注此案會否影響中國與梵蒂岡的關係反應，特別是中梵協議的未來。梵蒂岡一直致力於與北京商討續簽中國教區的任命主教協議，該協議訂明中國有權推薦主教，然後由梵蒂岡批准任命。陳日君主教強烈譴責該協議，稱它是出賣對忠於梵蒂岡的中國「地下」天主教徒，陳本人亦是香港民主運動的堅定支持者。

11月初，基金秘書長施城威在香港機場出境時，被警方以「串謀勾結外國勢力或境外勢力」罪被捕，現在保釋候查。港警會否對基金會各負責人進行後續調查，仍然是未知之數。

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