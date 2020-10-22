陳同佳出獄一年仍未自首　港台角力可有限期？

（德國之聲中文網）涉嫌謀殺女友潘曉穎的陳同佳在香港僅被起訴洗黑錢罪，去年10月23日服刑完畢獲釋。潘母早前多次公開要求陳同佳在他出獄滿一年或之前，動身赴台就殺人罪自首，但如今並未成事。

協助陳同佳的香港聖公會教省秘書長管浩鳴在10月23日向傳媒強調，陳同佳回台自首的意願一直沒有改變。他透過短訊回覆指：「潘媽媽最近表示願意為他求情，當然是非常好的事情。大家所見，現在問題不是同佳不願回台灣，是暫時未有辦法取得簽證，因此未能在今天起行。同佳對此也十分無奈，也盼望潘媽媽能明白和理解。」

管浩鳴表示，律師團隊正努力與有關部門協商，律師曾致電台方「單一窗口」約七次，希望盡快解決自首的入境安排。他說：「我只希望各方本著人道主義原則，幫助同佳早日成行。」管浩鳴上週代陳同佳往台北駐港經濟文化辦事處申請入台證，但他引述處方稱暫時不能接受申請。

台灣聯合報報導，陳同佳的辯護律師凃榆政、賴文萍，在10月22日向士林地檢署遞交陳報狀，指出陳同佳仍願來台歸案受審，並告知他們已與「單一窗口」刑事局兩岸科會談此事。士林地檢署在10月23日確認收到陳報狀。報導指本案至今已有三度司法互助請求，兩度律師遞狀表達來台意願，但來台時間點仍無定論。

潘媽媽的最後通牒

死者潘曉穎的媽媽早已表明10月23日午夜是「最後限期」，更稱願為他提供機票和協助，但在限期之後將不會為陳同佳一案求情。多家港媒引述，潘曉穎的媽媽表示台方已經接觸她，誠意地與香港警方坐下來商討刑偵移交資料及投案安排，現正等待香港警方聯絡她。她又表示，今天要去探望一個最思念及一生最愛的人，向她交代一切。

陳同佳涉嫌2018年在台灣涉嫌謀殺女友潘曉穎，及後潛逃返港，由於港台兩地沒有引渡協議，陳同佳在港僅被起訴洗黑錢罪，並於去年10月23日刑滿出獄。他在重獲自由當天即表示會前赴台灣自首，但相關爭議拖拉一年仍然無果，這一年來他受到港警保護並獲安排居於「安全屋」。

港方強調陳同佳出獄後已經「自由人」，台方一直反對陳同佳以「自由行」方式赴台自首。台灣陸委會10月23日再次指出，基於事實調查需要，港府應務實回應台方早前提出的司法互助請求。陸委會重申，案件涉及台港管轄權及公權力的行使，必須由雙方政府先談好相關事宜，才能討論陳同佳入境問題。

而香港保安局反駁，自動投案和司法協助是兩件獨立事情，司法協助從來都不是接受投案的先決條件。而香港有關司法協助的條例不適用於台灣，特區政府不可能違反法例，台方應該知道，又指台方以司法協助作投案前設「完全不合理」、「不可行」。當局重申，解決事情的第一步是台方批准陳同佳入境，有關權力只在台方手中，即使是原則上批准入境，雙方警務單位便可隨即展開行程安排的研究。

民主黨立法會議員涂謹申在香港電台訪問中表示，港府與台灣當局在大氣電波互相指責對事件並無幫助。他認為港府應與台方商討司法互助，包括台灣警員可否於機艙內扣押陳同佳、如何移交相關法庭證據等，如果做得到而不去做便對不起案中死者及家屬。

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港暫停履行芬蘭引渡協定

陳同佳之所以備受觸目，因為此案被視為香港政治局勢急轉直下的導火線。港府去年以此殺人案為理由推動修改《逃犯條例》，當中包括與中國內地建立引渡機制，觸發香港史上最大型抗議運動，進而觸發北京今年年中在港實施《港區國安法》。

而在陳同佳出獄滿一年的這天，港府公佈已通知芬蘭駐香港總領事館，暫停履行港芬移交逃犯協定。港府發言人表示，芬蘭以《香港國安法》為藉口，單方面暫停履行與香港特區簽訂的移交逃犯協定，公然干涉中國内政，違反國際法和國際關係基本準則，對此堅決反對。聲明批評芬蘭「將司法合作政治化」，損害兩地司法合作的基礎，所以暫停履行逃犯協定。在《港區國安法》施行後，已有多個歐美國家主動停止與香港的引渡協議。

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