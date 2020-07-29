“除非中国改变，世界不会安全” vs. “自己有病让别人吃药”

（德国之声中文网）

关于公平对等

蓬佩奥：与中国接触50年后，美国人民现在有什么成果可以示人？我们的领导人提出的中国朝着自由与民主演变的理论被证明是正确的吗？这是中国所定义的“双赢”局面吗？……

企业界对中共的默默接受在全世界各地都在发生。企业界的这种效忠效果如何？这种奉承得到了回报吗？我来引用司法部长巴尔上星期的演说中的一句话，他说：“中国统治者的终极企图不是与美国进行贸易。它是抢掠美国。”中国窃取我们珍视的知识产权和商业秘密，使美国各地损失了数以百万计的就业岗位。

王毅：中美合作从来都不是一方给另一方的恩赐，也不是一方对另一方的剥夺，中美双方从合作中都获得了巨大收益，不存在谁吃亏、谁占谁便宜的问题。

全球化与自由贸易在创造发展红利的同时，也会给各自的经济结构和利益分配带来矛盾和问题。这就需要通过自身改革来加以调整，而不是自己生病，却让别人吃药。一味把责任归咎于别人，甚至指望通过所谓“脱钩”来解决问题，那只会是缘木求鱼、南辕北辙，最终还会进一步伤害美国的企业和人民。

关于南中国海

蓬佩奥： 两个星期前，我们逆转了8年来在有关南中国海国际法问题上的那种右脸被打再献上左脸的做法。……我们一劳永逸地拒绝接受中国在南中国海海的非法声索。

王毅：最近美国在南海不断挑事：一是违背多年来不选边站队的承诺，公然介入南海领土主权争议。二是不断加大和炫耀在南海军事存在，仅今年上半年美国军机在南海的活动就多达2000多次。三是大肆挑拨中国与东盟国家关系，干扰“南海行为准则”的磋商进程。美方的目的就是要把南海搞乱，把地区国家绑上美国战车，从而服务于其国内政治和地缘战略。地区国家都要提高警觉，不能让美方肆意破坏来之不易的和平与发展成果。

南海是地区国家的共同家园，不能成为国际政治的角斗场。经过多年努力，地区国家已经找到了妥善解决分歧的有效途径，达成了中国和东盟国家共同维护南海和平稳定的明确共识。事实已经证明，通过对话解决争端才是最符合地区国家利益的正道，维护南海和平稳定是地区国家共同的任务。

关于中共和中国人民

蓬佩奥： 我们还必须与中国人民进行接触，并赋予他们力量——他们是充满活力、热爱自由的人民，与中国共产党完全不同。这要从面对面的外交开始。无论走到哪里，我都遇到了才华横溢、勤奋努力的中国男性和女性。……

我在冷战时期长大并在陆军服役。如果我学到了什么的话，那就是，共产党人几乎总是撒谎。他们撒的最大的一个谎言是，要认为他们是在为14亿被监视、压迫和恐吓得不敢说出真相的人民说话。恰恰相反。中共对中国人民诚实意见的恐惧甚于任何敌人。除了失去对权力的掌控之外，他们没有理由恐惧。

王毅： 实践是检验真理的唯一标准，人民是历史的阅卷人。中国的制度好不好，中国人民最有发言权。哈佛大学肯尼迪政府学院在中国进行了13年连续调研，他们的调查显示，中国人民对党领导下的中国政府满意度高达93%。近年来，不少国际机构的民调也显示，中国民众对政府的信任度超过九成。中国共产党与中国人民的关系如同鱼和水一样交融，如同大地与种子一样共生，试图割裂和挑拨中国共产党和中国人民的血肉联系，就是与14亿中国人民为敌。

关于新“民主联盟”

蓬佩奥：我有信心是因为我看到其他国家的觉醒，他们知道我们不可能回到过去，就像我们在美国一样。从布鲁塞尔到悉尼到河内，我都听到这个信息。最重要的是，我有信心我们能够捍卫自由，因为自由本身就是一种甜美的吸引力。……

我们不能重复过去几年的错误。面对中国的挑战，需要欧洲、非洲、南美、特别是印太地区的民主国家使出力气，投入精力。……

我们从未面对过的一个复杂的新挑战：苏联当时与自由世界是隔绝的。共产中国已经在我们的境内了。所以我们不能独自面对这个挑战。联合国、北约、七国集团、20国集团，如果我们有明确的方向和巨大的勇气，我们的经济、外交和军事力量的结合肯定足以应对这一挑战。也许是时候建立一个志同道合国家的新联盟了，一个新的民主联盟。

王毅： 在人类进入21世纪的今天，竟然又有人跳出来想拉下新的铁幕、制造新的分裂，搞政治认同和阵营对抗的老一套。这是公然蔑视人类的进步和智慧，也是公然大开历史的倒车，与时代潮流格格不入，与大多数国家愿望背道而驰，当然不得人心，注定应者寥寥。

自由、民主、法治早已写入中国的宪法，也已成为中国特色社会主义核心价值观的重要内容。同时我们深知，自由不是放任，科学理性、法律秩序以及国际规则都是自由的基础。在疫情期间，根据防疫专家的科学建议，中国人民戴上口罩，却被有些美国政客攻击，说这是中国“专制”和“不自由”的表现，结果现在他们打了自己的脸。

关于对话

蓬佩奥：有些人还在坚持说，我们必须保留那种为了对话而对话的模式。现在，要明确说明的是，我们会坚持对话。但是如今的交谈不一样了。

王毅：中美作为社会制度不同、历史文化各异的两个大国，有着各自的利益和关切，这很正常。关键是任何时候都不应单方面关上对话的大门，任由分歧、误判甚至对抗来主导两国关系。……我们随时可以与美方重启各层级、各领域的对话机制，任何问题都可以拿到桌面上来谈。

对话是解决问题的前提，没有对话，问题只会越积越多，甚至导致失控。中方对话的大门是敞开的，我们愿秉持平等开放态度同美方沟通交流，恢复重启各层级、各领域的对话机制。

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