除草剂致癌案：拜耳"大出血"达成和解

（德国之声中文网）针对含有草甘膦（Glyphosat）的除草剂的法律纠纷，德国化工、制药企业拜耳日前与美国的众多原告达成和解。该公司宣布了这一消息，表示将为此支付101亿至109亿美元。通过此举，可以结束大部分针对草甘膦的的诉讼流程，规避未来可能的法律风险。



拜耳方面称，经过和解，目前75%针对Roundup（农达）品牌除草剂的法律纠纷将结案--总共大约12.5万起，其中包括提起诉讼和未提起诉讼的案件。剩下的也将在未来几个月结案。对于尚未解决的索赔，拜耳支付一笔固定金额的赔偿，这部分费用也已经包含该百亿美元内。



该公司的董事长鲍曼（Werner Baumann）对德国媒体NTV表示，这样做是为了现在更好"放眼未来"、"打消不安情绪"。



拜耳方面表示："在专门成立的草甘膦法律问题委员会的参与下，和解协议得到了拜耳公司董事会和监事会的一致批准。"不过，拜耳在该协议中完全没有承认过失或者存在行为不当。





昂贵的孟山都遗留问题



2018年，总部位于德国勒沃库森的达克斯企业拜耳以超过600亿美元的高价，购买了美国农化巨头企业孟山都。孟山都生产的含草甘膦的除草剂--这其中包括品牌名为Roundup的除草剂以及麦草畏（Dicamba）和PCB除草剂--被怀疑致癌。拜耳在三宗诉讼中被判决要支付高额赔偿后，越来越多的人起诉该公司，称通过使用孟山都公司的除草剂而患上癌症。



这些起诉者主要是依据世卫组织癌症研究机构（IARC）在2015年的评估。不同于其他机构，IARC评定草甘膦"可能致癌"。

拜耳则驳回了这些指责，并在近期还得到了美国环境保护署（EPA）的支持，该机构认定在按指示使用草甘膦时不存在健康风险。不过，拜耳现在仍然决定接受和解，声称考虑到在美国结果未定的诉讼马拉松最后的花费可能更高。



在与媒体召开的视频记者会上，拜耳董事长鲍曼表示希望向前看，更关注公司的核心业务。他还称，和解将不会对拜耳的产品以及未来是否会使用草甘膦的决定产生影响。



此外，拜耳还宣布，针对未来可能的"除草剂"案件，将成立一个独立的"科学委员会"，该小组将评估Roundup是否、以及在何种剂量下可能引发淋巴癌。





计划今年就展开赔付



针对除草剂的诉讼浪潮让拜耳在股市上面临重压，也让以董事长鲍曼（Werner Baumann）为首的企业管理层备受批评。从财务上来讲，拜耳可以承担这笔费用。仅出售动物药物板块，就能给拜耳带来76亿美元收入，其中大部分以现金支付，小部分通过则获得买家Elanco的股票份额。拜耳计划在今年就开始赔付。



对于拜耳达成和解这一消息，投资者所持态度不一。在交易平台Tradegate上，拜耳先是大涨了近9%，在常规交易中则没有太大表现，最终收跌。一名股民表示，这是典型的"借利好消息抛售"（Sell on good news），投资者们已在近期得到信号，认定应该会达成和解，并在靴子落地后抛售。



王凡/洪沙（德新社，法新社，路透社）

