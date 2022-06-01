 除少数特例外 新西兰取消全部疫情限制 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.09.2022

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新闻广角

除少数特例外 新西兰取消全部疫情限制

新冠疫情爆发后，岛国新西兰因长期坚持零感染政策，曾引起广泛关注。现在该国政府宣布，除医院和养老院外，强制佩戴口罩的义务已被取消。此外，外国人入境时也不再需要出示疫苗接种证书。

新西兰总理阿德恩

新西兰总理阿德恩

（德国之声中文网）周二凌晨，新西兰宣布，除少数特例外，该国全面解除了防疫限制。外国游客入境时，不需出示疫苗接种证书。迄今为止，入境者必须在抵达当日及入境后第五天接受新冠检测，今后新冠检测只需在自愿基础上进行。另外民众只有在出入医院和养老院时才需佩戴口罩。

今年七月才重启国门

新西兰首相杰辛达·阿德恩（ Jacinda Ardern）表示："我们此前采取的新冠疫情管控措施已经到了该结束的时候，我们可以在没有这些特殊措施的前提下正常生活了。"2020年三月，新西兰宣布封闭边境，并开始执行严厉的零感染防疫措施。直到今年七月，该国才全面开放边境。

除医院和养老院外，新西兰取消了民众佩戴口罩的义务。

除医院和养老院外，新西兰取消了民众佩戴口罩的义务。

阿德恩表示，解除限制措施是该国疫情管控的"一个里程碑"。"新冠病毒操控我们生活和未来的感觉不能继续下去了，我们要恢复掌控。"

新西兰五百万人口中，记录在案的感染病例为170万。今年三月，新冠死亡病例仅为65例，奥密克戎开始传播后，死亡人数一度攀升至仅两千。

(德新社，美联社）

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