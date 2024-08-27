除了黑神话，2024科隆游戏展还有哪些亮点？作为全球游戏玩家一年一度的顶级盛会，本届科隆游戏展（Gamescom）吸引了来自64个国家和地区的1400多家参展商，其中包括37家中国展商，这也是中国游戏商有史以来最大规模的集体参展。图像来源: Christoph Hardt/Panama Pictures/IMAGO5天33.5万人观展据主办方Koelnmesse称，今年的科隆游戏展吸引了来自120个国家约33.5万名游戏用户到场，超过去年的32万人。展厅海报C位留给了中国游戏公司米哈游。图像来源: Yin Yue/DW《黑神话：悟空》缺席口碑大爆的中国游戏《黑神话：悟空》缺席本届科隆游戏展。相较于去年试玩排队都要排5个小时的高调大型展台，今年的《黑神话：悟空》则相当低调，仅在游戏周边展台区留下了“到此一游”的足迹。图为工作人员展示《黑神话：悟空》衍生的周边商品。 图像来源: Yin Yue/DW中国游戏不只有黑神话虽无《黑神话：悟空》，中国游戏依然吸引大量海外游戏玩家驻足体验，比如米哈游的展台就被体验者围得水泄不通。图像来源: Yin Yue/DW《原神》获最佳手游奖米哈游旗下游戏《原神》获得本届科隆游戏展的最佳手游奖，来自世界各地的Cosers 扮演了游戏《原神》中的角色。图像来源: Yin Yue/DW《解限机》机甲形象本届科隆游戏展上，西山居旗下6v6 机甲对战游戏《解限机》为玩家提供试玩体验，吸引大批玩家前来。《解限机》展台的色彩强烈的机甲形象异常抢眼。图像来源: Yin Yue/DW试玩《漫威争锋》与国际知名IP 合作也是中国游戏公司走出国门的方式之一，如网易在本届游戏展推出经“漫威”授权的自研多人射击游戏《漫威争锋》。有不少游戏玩家都抓住机会试玩《漫威争锋》。 图像来源: Ina Fassbender/AFP虚拟抓娃娃机实体店的“抓娃娃机”游戏着实是个技术活，要找好机器看准角度把握时机，当‘娃娃’被抓起拖拽至洞口可紧张到忘记呼吸。不知道虚拟抓娃娃机是否也能瞬间激发玩家们的肾上腺素呢？图像来源: Yin Yue/DW体验VR游戏搭载尖端科技VR（虚拟现实）的游戏依然是今年科隆游戏展主推的娱乐体验项目，佩戴上VR设备，你就能沉浸式体验游戏世界！图像来源: Rolf-Peter Stoffels/Future Image/IMAGO“请回答，1084”本届游戏展还设有怀旧游戏展区，科技盲也可以找到单纯快乐。通过一台早已停产的康懋达1084（Commodore 1084）电脑显示器，人们可以穿越回那个未被施肥的单线条游戏时代。图像来源: Yin Yue/DW9 张图1 | 99 张图文化德国2024年8月27日2024年8月27日https://p.dw.com/p/4jx5X广告