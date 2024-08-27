口碑大爆的中国游戏《黑神话：悟空》缺席本届科隆游戏展。相较于去年试玩排队都要排5个小时的高调大型展台，今年的《黑神话：悟空》则相当低调，仅在游戏周边展台区留下了“到此一游”的足迹。图为工作人员展示《黑神话：悟空》衍生的周边商品。