除了贺锦丽 民主党还有谁可能迎战特朗普？

美国史上从未有政党候选人在如此接近总统大选的时刻宣布退选。拜登表态支持贺锦丽参选，若她当选将成为美国首位亚非裔女性总统，然而争取提名的前路未必顺遂。DW整理可能披挂民主党战袍、迎战特朗普的潜在人选。

（德国之声中文网）美国总统大选仅剩3个多月，现任总统拜登週日（7月21日）宣布不争取连任，决定退选并支持副总统贺锦丽（Kamala Devi Harris）接棒，迎战共和党候选人特朗普。

“我全力支持和认可贺锦丽成为今年我们党的提名人。民主党人——是时候团结起来击败特朗普了。”拜登的声明写道。

这个历史性的决定，令拜登成为美国逾半世纪以来，首位宣布不竞选连任的现任美国总统。上一次已是1968年，身陷越战泥淖的詹森总统（Lyndon Johnson）在该年3月时宣布不接受民主党提名。

图为贺锦丽在今年一场医疗保健演讲后拥抱拜登。（资料照） 图像来源: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

头号竞争者——贺锦丽

“我代表美国人民感谢乔．拜登作为美国总统的非凡领导，以及他数十年来为我们国家所做的贡献。我很荣幸能得到总统的支持，我的目标是赢得提名。我将竭尽全力团结民主党，团结我们的国家，打败唐纳德．特朗普和他极端的 ‘2025 计划 ’。”在拜登抛出退选的震撼弹后不久，贺锦丽发布声明表示，将竭力争取民主党提名。

现年59岁的贺锦丽是美国首位女性副总统。2020年总统大选时，贺锦丽曾经争取民主党提名，但并未打入初选。随后她在担任加州参议员期间，成为拜登竞选副手，并顺利成为副总统。

综合美国媒体报道，贺锦丽女性、非洲裔、印度裔的身分背景，令不少民主党人士认为她是问鼎总统的最佳人选。美联社指出，民主党若放弃贺锦丽而选择提名其他白人，将会是“有风险的”。

此外，受限于联邦竞选規范，拜登退选后，贺锦丽将是唯一可以直接动用拜登竞选资金的候选人。

不过，贺锦丽作为副总统并未特别受到爱戴，其表现以及能力是否足以击败特朗普仍受到党内质疑。例如，她在副总统任内处理美国南方移民问题的表现未受到普遍肯定，但在2022年美国最高法院推翻罗诉韦德案后，她强力捍卫堕胎权的立场有望成为她立足政坛的施力点之一。

民主党定于8月19日至22日在芝加哥举行全国代表大会，若贺锦丽要成为民主党总统候选人，必须争取4700名全国党代表的支持，拿下多数票数。

根据《纽约时报》近期发布的民调，拜登与特朗普的支持度为分别为47%与44%。若由贺锦丽迎战特朗普，则将差距从3％缩小至2％。

在拜登宣布退选后，民主党各州州长召开了电话会议，州民主党委员会协会主席马丁（Ken Martin）会后发布声明，表态所有州将团结支持贺锦丽。

前总统柯林顿（Bill Clinton）和曾在奥巴马任内担任国务卿的希拉里．克林顿（Hillary Clinton）也在一份声明中表态支持贺锦丽。不过，至截稿前，民主党大佬前众议院议长佩洛西（Nancy Pelosi）以及前总统奥巴马都还保持沉默。

加州州长纽森

56岁的纽森（Gavin Newsom）现任加州州长，过去数个月以来，他多次被美国媒体点名是“换拜”的可能有力人选之一，也有意见认为他是民主党竞选2028总统大选的最好选择。

纽森在2022年选举顺利连任加州州长，但过去一年来的民调并不理想，其治理能力受到质疑、毁誉参半，不过他或许是中国最乐见参选的民主党要角之一。

去年纽森曾出访中国，是2020年以来第一位访华的美国州长，期间还会见了中国国家主席习近平，在中国舆论当中也广泛受到欢迎。

不过在拜登宣布退选后，纽森已经表态他将支持贺锦丽对决特朗普。

密西根州长惠特默

52岁的惠特默（Gretchen Whitmer）在2022年连任密西根州长。该州被视为关键摇摆州之一。

惠特默被视为民主党的明日之星，上届总统大选中，她曾经进入拜登考虑的副手候选名单。她时常批评特朗普，并且坚定支持堕胎权。不过，惠特默已经在拜登宣布退选后表示，自己将支持贺锦丽。

伊利诺州州长普里茨克

59岁的普里茨克（J.B. Pritzker）是亿万富翁，其家族拥有凯悦酒店集团，是美国豪门家族。他自2019年起担任伊利诺州州长，任内推动堕胎权、枪支管制、娱乐性大麻合法化等问题。

宾州州长夏皮洛

51岁的夏皮洛（Josh Shapiro）在2022年选举压倒性胜选，出任宾州州长，这是美国大选最大的关键摇摆州之一。2016年总统大选，特朗普在宾州险胜，但在2020年该州则是投给了拜登。

夏皮洛曾任宾州检查总长，被认为具有跨党派的中间形象，能言善道的人格特质也令他受到民意欢迎。

交通部长布蒂吉格

布蒂吉格（Pete Buttigieg）曾在2020年投入民主党内的总统初选，并不隐藏自己的政治野心。他在担任交通部长任内经手多项重大交通危机，包含俄亥俄州火车出轨事件、巴尔的摩大桥倒坍事件等，颇受好评。

现年42岁的布蒂吉格是美国首位公开出柜的部长，若他成功出线、代表民主党击败特朗普，他将成为美国史上最年轻且公开出柜的总统。

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（美联社、法新社、路透社等）

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