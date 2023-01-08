陡然放开导致疫情大爆发 中国经济复苏陷困境

（德国之声中文网）中国取消"清零"防疫管控之后，王健（Wang Jian，音译）迫不及待地想回去教孩子们打篮球。他是东北城市沈阳的一位篮球教练。但是，他供职的健身房已经在一个月之前重新关闭了，因为所有教练都感染了新冠病毒。

最乐观的预测称，中国的商业和消费者活动最早可能在今年第一季度复苏。但在此之前，企业经营者和家庭将面临感染病例激增带来的阵痛：雇主没有足够的健康员工上班，而顾客也将谨小慎微地远离购物中心、餐馆、美发沙龙和健身房。

今年33 岁的王健说："我希望情况能在 3 月或 4 月好转，新冠疫情的打击能够缓解。"由于"清零"和解禁他供职的健身房都要关闭，他已经有四个月没有领到薪水了。 "如果父母担心可能再次感染，他们根本不会送孩子来训练。"

预测人士表示，习近平领导的政府突然决定终止让工厂关闭并将数百万人锁在家中的"清零"控制措施，将会让经济提前复苏。与此同时，这也将带来混乱，企业不得不想办法去适应。

"这将是一个坎坷的过程，" 瑞士百达财富管理（Pictet Wealth Management）首席亚洲经济学家陈东说。

"人们仍在与感染作斗争，但我们认为这可能是暂时的困难。"陈东说， "总的来说，我们认为这是一个积极的震荡。"

在欧美多次因为减缓通胀压力加息导致经济疲软之际，中国突然开放对全球经济打了一剂强心针。

它可能有助于重振汽车销售，并推动中国这个全球最大市场之一对进口消费品、石油和食品的需求。泰国等旅游业发达的国家期待着中国游客的重新涌入。

泰国1月9日欢迎第一批中国旅游者的到来

世界银行和私营部门的预测人士已将去年中国经济增长的预估下调至 2.2%，原因是 10 月初开始进行感染高峰。国际货币基金组织预计今年将恢复到 4.4%，但这仍将是过去 30年中国经济增长的最低水平之一。

"清零"政策使中国的感染人数保持在较低水平，但去年上海和其他工业城市关闭了数月，给制造业和航运业带来困境。商业机构表示，在此期间，因为要求外国游客隔离一周的规定阻止了高管来访，全球公司都在将投资计划从中国转移出去。

去年11 月 11 日，中国政府发布"二十条优化措施"，放松防疫管制。随后，一系列出人意料的通告宣布卫生专家和经济学家预计将持续到 2023 年中期的"清零"限制措施提前告终。

从上周日（11月8日）开始，中国允许旅客无需隔离进入中国。中国政府尚未说明何时恢复发放旅游签证。

美国荣鼎咨询公司（Rhodium Group）荣鼎咨询的研究员罗森（Daniel H. Rosen）、韦斯特（Charlie Vest）和罗根（Rogan Quinn）在一份报告中表示："防疫政策突然、混乱地发生变化，意味着经济增长将以新的方式受阻。"大量感染使得"生产在 2023 年的大部分时间里受阻的预测是务实的"。

预测人士表示，随着感染病例数上升以及零售支出和贸易下降，中国经济可能会在 2022 年最后一个季度萎缩。

在美国和欧洲的消费需求因加息而受到抑制后，中国出口表现萎靡不振。中国经济规划者于是通过努力扩大内需来弥补海外销售的损失。

"将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，是经济快速恢复和高质量发展的关键。"中国金融界重要人士之一、中国人民银行党委书记郭树清对官方通讯社新华社说。

公共和商业活动仍疲软

民间市场迹象显示公共和商业活动有所改善，但是仍然疲软。

根据澳洲金融服务企业麦格理集团（Macquarie Group）的数据，本月中国 10 个大城市的地铁客运量从上个月的30-35% 恢复到一年前的55-60%。交通越来越拥挤。

上海美国商会会长郑艺（Eric Zheng）表示，将中国视为重要市场的外国公司欢迎这种变化，但扔在苦苦挣扎。

"这些公司没有为这种突然的变化做好准备。" 郑艺说，他所在的组织拥有大约 1,000 家成员公司。"当很多人生病时，很难管理劳动力。"

不过，"事情几乎恢复正常了。" 郑艺说， "一旦生活恢复正常，消费者开始购物，情况肯定会好转。"

感染潮会持续多久？

另一个企业团体中国美国商会表示，上个月的一项民意调查显示，超过 70%的受访公司表示有信心认为感染浪潮不会持续超过三个月，并会在今年年初结束。

中共正试图通过放宽对房地产融资的限制，以及逐步减少对科技公司的反垄断和数据安全的打击来推动经济增长。这些打击导致其股票市值暴跌。

去年12月，监管机构宣布，被迫取消2020年公开发行数十亿美元股票计划的在线金融公司蚂蚁金服，将被允许为其消费者部门筹集105亿元人民币（大约16亿美元），使其资本增加一倍以上。

"这些措施是有帮助的，但还远远不足以起到推动作用。"麦格理集团的胡伟俊（Larry Hu） 和张雨晓（Yuxiao Zhang，音译）在一份报告中表示。

一些地方政府呼吁农民工取消可能传播感染的传统返乡行程，这使得期待从本月农历新年假期中重振旗鼓的酒店、餐馆和其他行业受到打击。

在东部城市合肥经营12 间客房的东方酒店（Oriental Hotel）老板只透露他姓黄，对记者说疫情爆发导致他每月损失 4,000 元人民币。他的酒店入住率为 20%，远低于收支平衡所需的50%。

"人们呆在家里，也许他们担心可能再次感染。"黄说，"如果这种状况再持续一年，我将放弃经营酒店。"

国家卫健委上个月停止公布感染病例数，但一些市县政府的报告表明全国可能有数亿人感染。

西北部城市晋中的正泰餐厅（Zhengtai Restaurant，音译）关闭了两周。据经理常志刚（Chang Zhigang，音译）说，原因是57 名员工几乎全部感染。常志刚说，自疫情开始以来，这家餐馆每年损失大约 200 万元人民币。

常志刚说："我们预计情况不会在短时间内出现好转，因为街上行人稀少。"

（美联社）

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