陕西山洪爆发冲垮高速公路 死伤惨重

根据央视等官方媒体报道，中国陕西省商洛市柞水县的一座高速公路桥梁在7月19日晚间因暴雨和山洪坍塌，导致至少12人遇难，还有近20辆车30余人失踪。中国北部和中部地区本周遭遇暴雨侵袭，引发洪水和大面积灾害。

（德国之声中文网）据地方当局通报，丹宁高速公路水阳段山阳方向K46+200处严坪村二号桥局部垮塌发生在7月19日晚间20点40分左右，原因则是商洛市柞水县境内突发暴雨山洪。目前，搜救人员已经发现坠河车辆5辆，其中有12名遇难者的遗体。初步调查显示，至少有17辆轿车和8辆卡车坠桥落水。

在中国社交媒体上，一些亲历者称，事发时“天太黑、车速太快”，尽管高速公路上有人试图拦车，但是“有的车没停，看着直接下去了”。

中国媒体《红星新闻》援引目击者王先生称，许多司机在紧急停车躲过一劫后，组织大家用车辆把三条车道堵死构建临时路障，以防其他车辆坠桥，直到救援人员赶到事发地。

央视的电视画面则显示垮塌桥梁被湍急河水所淹没。

商洛市气象台在7月19日上午就曾发布暴雨红色预警信号。陕西交警部门20日上午发布通告指出，商洛市除了丹宁高速发生桥梁垮塌事故外，福银高速的卜吉沟隧道也因塌方而中断双向行车。一些网民还披露，商洛市柞水县19日夜间一度局部断电断网。

另据新华社报道，中国国家主席已经指示要求“全力以赴寻找失联人员”。

中国今年频发极端天气灾害

本周，中国中部、北部多地发生暴雨和洪涝灾害。新华社报道称，就在陕西省，强降雨引发的山洪爆发两天前刚刚导致5人遇难、8人失联。在河南南阳，本周初的降雨量相当于以往一整年的降水量。山东、甘肃、江苏、四川等省也遭遇了暴雨侵袭。

气候学者认为，由温室气体引起的气候变化是极端天气愈发猛烈、频繁的重要因素。今年夏天以来，中国已经遭遇多场极端天气灾害。

在本星期以前，中国中部和南部地区受到了严重洪灾困扰，北部地区则面临极端高温。7月早些时候，东部地区的一场龙卷风造成1人死亡、79人受伤。更早前的5月，湖南省部分地区遭遇了致命的山洪爆发和山体滑坡，广东省南部也有38人在洪灾中身亡。广东省梅大高速公路5月1日因连日暴雨坍塌的严重事故更是造成48人丧生。

（法新社、德新社、新华社）

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