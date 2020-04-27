 “限聚令”下 港警五一严防示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.05.2020

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时政风云

“限聚令”下 港警五一严防示威

五一前夕，有社运活动人士号召，利用假期在香港进行街头示威。劳动节当天，防爆警察在香港街头严阵以待，谨防人群聚集。

Hongkong Corona-Pandemie | Bereitschaftspolizei (picture-alliance/ZUMAPRESS/Liau Chung-ren)

（德国之声中文网）去年开始持续了七个月的香港街头示威在2020年年初被新冠疫情打断。在社会疏离措施下，香港度过了相对平静的四个月。截至4月30日，香港官方宣布已经连续5日没有新增新冠病毒感染确诊病例。与此同时，一些小规模的抗议活动开始暗潮涌动，希望利用五一假期时间扩展影响力。

法新社报道称，尽管目前香港的"限聚令"（禁止超过4人聚集）仍然有效，一些民运团体和网民号召民众在周五（5月1日）下午集结示威、高叫口号。

据港媒报道，"反送中"运动支持者此前在网上呼吁五一发起"天马行动"和"重光行动"等快闪示威。不过，截至当时时间周五下午3时，香港各区秩序平和，一些市民外出"放风"，警方则高度戒备。据《南华早报》报道，3000多名防爆警察配备着催泪瓦斯、橡胶子弹待命。

周五晚些时候，有民众前往沙田新城市广场举行「和你Sing」活动。据港媒报道，数十人在商场中庭高叫口号，并唱反修例歌曲。防暴警员进入商场驱赶同时拉起封锁线，期间施放胡椒喷剂。

"限聚令"等抗疫措施原定在4月23日届满，但之后港府宣布延长至5月7日。据香港电台报道，从"限聚令"实施至5月1日凌晨，港警共开出357张针对违反"限聚令"的定额罚款告票，提出了14宗检控，并发出9千多次口头劝喻。

香港行政长官林郑月娥周四（4月30日）晚在Facebook上祝福各行各业劳动者节日快乐。这位声望陷入谷底的特首还写道："香港或許亦能'撐得過'經濟寒冬，但我擔心我們'經不起'不斷的政治摧殘和死灰復燃的暴力折磨。"

 

王凡/石涛（法新社等）

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