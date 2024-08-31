限制对华出口？荷兰首相:经济利益极其重要

据彭博新闻社报道，荷兰政府有可能限制该国光刻机厂商ASML向中国客户提供售后服务。不过，荷兰首相现在表示，在决策时会特别关注ASML的经济利益，以免危及其全球地位。

（德国之声中文网）荷兰首相斯霍夫(Dick Schoof) 8月30日表示，荷兰政府在决定进一步收紧芯片制造设备对华出口限制时会考虑ASML的经济利益。

此前一天，彭博新闻社报道说，荷兰政府将应美国方面要求对光刻机厂商ASML的中国售后服务施加更多限制；具体而言，在今年底的许可证到期后，ASML有可能不再被允许向中国客户提供深紫外光刻机(DUV)的售后服务以及零备件。ASML总营业额的约20%都来自售后服务。

斯霍夫不愿对彭博社的新闻置评，只是强调“我们正在谈判、且谈判进展顺利，我们也特别关注ASML的经济利益，这些利益也需要和其他风险进行权衡。”斯霍夫还说，“经济利益极其重要。”

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ASML在全球半导体产业链中具有举足轻重的地位，最先进芯片的生产几乎不可能离开该公司制造的光刻机。2023年，中国大陆一度跃升成为了ASML的第二大市场，占其总营业额的29%，仅次于台湾市场。分析人士指出，这是因为中国半导体企业赶在对华出口限制令今年初生效前抢购ASML出产的深紫外光刻机(DUV)。而目前最为先进的极紫外光刻机已经在更早前应美国压力被禁止对华出口。目前，中国回落为ASML的第三大市场，位列台湾、韩国之后，中国企业现在主要购买不受出口管制的更旧型号光刻机，用于生产“传统芯片”，后者在全球制造业扮演着关键角色。

斯霍夫表示，ASML代表着一个对荷兰极其重要的创新产业，“在任何情况下该产业都不应受到损害，否则就会危及ASML的全球地位。”

近年来，ASML已经多次就没能得到荷兰政府的足够支持感到不满。其前任首席执行官温尼克(Peter Wennink)甚至威胁说，如果ASML在荷兰的发展继续受到限制，就会考虑离开荷兰。除了中国业务，该公司还担心荷兰政府日趋明显的反移民政策可能会损害ASML吸纳外国人才的能力。温尼克还曾公开反对限制对华出口，警告说，它们会刺激中国开发新技术，对ASML构成竞争。他去年在接受彭博新闻社采访时说，“你给他们施加的压力越大，他们就越有可能加倍努力。”

（路透社、彭博社等）

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