限制外国人才入境 美国自受其害

（德国之声中文网）新冠疫情早已不再是黑夫纳（Stefan Heffner）的唯一难题。与其它众多在美德企一样，他所在的医疗技术公司理查德·沃尔夫（Medizintechnikanbieters Richard Wolf）也因美国政府的限制签证新政策而伤透脑筋。由于千百万美国人因新冠危机而失业，特朗普总统声称要保护本国就业市场，为此要限制移民和外国人。因此，至今年年底，不再签发H1B和 L签证。这两种签证的主要对象是专业人士。特朗普意欲经由此举为美国雇员确保50万就业岗位。然而，象沃尔夫公司这样的外企有赖于境外专业人员，签证禁令对它们构成巨大挑战。

尤其是德国子公司正因专业人手不足而叫苦不迭。在美德企目前有4800家，雇员77万，是在美国的第三大外国雇主。每年都会有数千专业人士专门飞往美国，对相关企业的生产和经营提供支持。仅因美国根本就没有机电技师一类职业培训，大众或戴姆勒等汽车康采恩就需从国内派遣专业人手。

对在北卡罗来纳州的夏洛特（Charlotte）设厂的格罗宁格（Groninger）公司来说，特朗普的签证禁令便意味着数十个项目中止。新近在华盛顿举行的德国经济界视频会议上，该公司在美负责人多恩堡（Heiner Dornburg）指出，"很多工作非常复杂，我们不能没有德国专业人手。"这家总部位于德国巴符州的企业通常向美国大型药业公司和化妆品企业的生产装置提供特种机器。现场安装调试特种机器一般总需要德国专业人士。

"会是困难的一年"

分别在佐治亚州和伊斯诺斯州设厂的德国钢厂Bestar和机电工程公司Wittenstein也有赖于德国技师。而现在，它们将在好几个月里得不到来自国内的专业人士。

黑夫纳的遭遇类似。签证禁令导致的压力越来越大。新冠危机给医疗技术公司沃尔夫的这位在美高管带来双重打击。黑夫纳指出，一方面，营业惨跌，因为，微创医疗器械目前在美几乎无人问津，数月来，因新冠病人治疗优先，摘取胆结石这样的可预先计划的手术一直被后延；另一方面，他也不能按原先计划的那样，将生产线从德国迁来美国。他说，"对于我们，肯定会是一个困难的年份。"

黑夫纳的扩张计划由此暂告停顿。鉴于美国是全球最大的医疗器械市场，他的企业有意将很大一部分生产能力从巴符州迁至芝加哥，并为此向在美生产基地和员工培训投了资。而由于几乎没有哪位专业人士得到了美方的入境签证，黑夫纳无法看好今年。

"纯粹是选战宣传"

这些日子里，律师霍兰（Hilde Holland）天天都会听到这样的故事。也是德美商会董事局成员的霍兰律师25年来在纽约城生活、工作。她指出，签证申请人的境遇从未象现在这么糟糕。

这位专家指出，眼下，所有签证申请实际上都被拒，即使是紧急签证申请也几乎不批，受到影响的早已不止是H1B和L签证了。由于德国领事馆事实上处于闭馆状态，就连投资人签证或绿卡签证申请也几乎不再可能。霍兰律师说，这明显是特朗普总统的具有政治动机的一着棋："它纯粹是一种选举宣传。"

霍兰律师并不认为企业就会转而大量招聘美国人。相反，她确信，事到临头，相关岗位会继续空缺。她指出，恰恰是高管职位不会简简单单地就交给哪位美国人，因为，这样的职位只有那些在德国母公司积累了多年经验的专家方能胜任。

不过，黑夫纳倒愿意征聘美国人，前提是，在芝加哥的扩建计划有进展。这位经理说，"我们愿意在这里生产，在这里创造就业机会，而且不仅是为我们，而且也为向我们提供部件的周围那些企业"。不过，由于签证禁令使生产转移无法实现，新的就业位子也无法创造出来。因眼下无法盈利，７月初，他甚至不得不解聘了若干雇员。

黑夫纳预期，明年才会在签证事宜上有所进展。在此之前，他必须放弃原先的经营目标。不过，他或许至少可以在抗疫领域有所投入。理查德·沃尔夫公司的微创器械可能很快就会不仅用于胆结石和盲肠手术，而且也会用于肺部受损的冠状病人的长期治疗上。

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