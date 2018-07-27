限制中资：德拟出台更严格并购审查法

（德国之声中文网）德国经济部长阿尔特迈尔周三（11月21日）在柏林表示，由联邦经济部提交的德国对外经济法修正版"年内就将由内阁审议通过"。根据修改后的规定，未来，联邦政府将在非欧盟国家投资人对敏感德企的参股份额达15%起便有权审查，目前是从25%起。

经5个月谈判，欧盟议会和28个成员国的代表就一项对外国在欧投资的全面审查机制达成一致。

阿尔特迈尔对欧盟层面取得一致表示欢迎，称它是重要的一步，有助于更有效地保护德国和欧洲的敏感工业企业不受来自第三国的由国家操控或资助的战略并购。

有了欧盟的新规定，未来，对宽带网这样的敏感基础设施或对重要技术外来投资将可以受欧委会的审查。这一规定的首要对象是中国。一段时间以来，中资在德国大举并购。西方国家指责中国，通过对关键部门的有目标的并购，增强自己的制造业。阿尔特迈尔部长表示希望，欧盟所取得的一致能尽快形成文字。

今年以来，联邦德国政府阻止了中国国家电网收购德国地区性电网经营商50赫兹20%股份的计划。根依据政府的意愿，相关份额由德国复兴开发银行（KfW）购得，并在后来转卖。联邦政府也有意阻止位于威斯特法伦的机器制造商Leifeld被中资并购。不过，中国投资方因这一政治考量而主动撤回了并购计划。

凝炼/叶宣（德新社、路透社）