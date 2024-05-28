降首付、降利率：上海放宽住房限购

中国经济大都会上海推出刺激房市的新措施，包括降低购房者的最低首付比例，降低按揭贷款利率，并对外地人、多孩家庭放宽了部分购房限制。

（德国之声中文网）5月27日，上海市多部门发通知，宣布调整住房限购政策、支持多子女家庭合理住房需求、优化住房信贷政策、支持“以旧换新”以及优化土地和住房供应等九条政策措施。新规定于5月28日开始生效。

金融监管部门随即下调了上海商业性个人住房贷款最低首付款比例以及贷款利率。根据新规，首套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于20%；市区的二套住房商业性个人住房贷款最低首付款比例调整为不低于35%，6个远郊区不低于30%。

此前，上海规定首次购房的首付比例为30%，二套房的首付比例为40-50%。同时，首套住房商业性贷款利率下限调整为不低于相应期限贷款市场报价利率（LPR）减45个基点（此前为10个基点）。

其他鼓励购房的措施还包括，非沪籍居民购房所需社保或个税年限下调至3年；二孩及以上的多子女家庭可再购买1套住房；提高家庭公积金最高贷款额度等。此外对单身和离异居民的购房限制减少。

上海的二手房市场也持续走低 图像来源: Alex Plavevski/EPA

不买房不是因为限购

作为中国房价最高的城市之一，上海的举措对北京、广州、深圳等一线城市具有风向标的意义。在社交媒体上，虽然有人认为这是好事，但更多的人对此并不兴奋。

有微博用户认为，“上海放松的力度还不够，还会继续放松限购，大概率除核心区，上海会全面取消限购。”

很多人抱怨，反正还是没钱买不起，“他们以为房子卖不出去是因为各种限购？”

“买房政策的药效只针对付得起首付款，且还得起月供的人。两者任意一条不满足，不必强行上车，普通人过好当下更重要。”

还有人发帖称：“昨晚上海刚取消离异限购，今天一大早就有排队要离婚的。即便没有离婚大潮，应该也有小高峰了。”

一位微博用户写道：“全国23个城市取消限购,老百姓还是无动于衷,房地产怎么了?……房价虽然是降了，但与大部分人的收入依旧不成正比，现在各个领域的物价都在上涨，导致大家的生活压力倍增，工资却没有上涨，所以我们的购买力在下降，谁还会拿养老钱去买无用的钢筋水泥？”

取消限购是时间问题？

在上海宣布新举措之际，苏州、南京也几乎同时发布楼市新政，内容包含放松或取消限购政策。此前，杭州和西安等中国大城市本月已全面取消了购房限制。

5月17日，中国人民银行、国家金融监督管理总局联合发布通知，首套房首付比例最低降到15%。另外全国层面取消首套和二套房贷利率下限，并下调个人住房公积金利率。此举被中国媒体称为缓解房地产行业危机的“史诗级”举措。

东吴证券对上海地产新政点评认为，本次政策从购房资格和购房能力两方面给予支持，有望释放一批有意向在沪置业的非沪籍购买力，同时多孩家庭和离异家庭的限购套数亦有所增加，因此有望显著提振购房需求。

尽管上海的新房成交在今年第一季度同比增长0.7%，但根据市场机构中原地产和安居客的数据，4月上海新房成交环比减少34.7%；二手房成交环比下降12%；国家统计局的数据显示，上海二手房房价已连续环比下跌13个月。

（综合报道）

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