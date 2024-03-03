降薪求职？中国求职者面临“新常态”

（德国之声中文网）大学毕业生张百川（音译）长途跋涉数百里，从一个招聘会到另一个，只为了找到一份更好的工作机会。他在投出了1000多份简历申请之后，只得到一份毫无吸引力的职位。

他希望在农历新年后举办的招聘会上能找到一份更好的工作。目前他找到的工作是当网络直播主播，但他本人对这份工作的兴趣有限。

23岁的张百川拥有河北地质大学工商管理学士学位。他现在每个月的收入为5000元人民币，公司还提供食宿。他对这份薪金还算满意，但是他很害怕公司施行的“996”文化，每周要工作6天，工作时长长达12小时。

他说：“我不喜欢学位贬值，但现实却是大学毕业生的数量巨大。”

路透社报道指出，今年农历新年后的职场招聘季开局同去年相比显得更为强劲。但是青年失业率居高不下，一方面为雇主提供了大量的雇佣选择机会，但另一方面却也导致薪资增长缓慢，同时也加剧了人们对中国可能难以提振家庭消费以稳定经济增长、使经济摆脱通货紧缩的担忧。

中国最大的招聘平台之一智联招聘表示，春节假期结束后的第一周，招工的企业数量比去年节后相应一周增长了45%。

不过招工寻求量的增加并没有转化为更高的薪资。中国就业市场工资平均上涨的水平仅为3%。

荷兰国际银行（ING）的大中华区首席经济师Lynn Song分析指出，涨薪增速落后于外界预测的中国2024年5%左右的经济增长目标，表明就业市场目前仍是雇主市场。她说：“由于经济势头仍然相对疲软，今年中国就业市场的复苏可能会比较温和。”

去年6月，在中国官方停止公布青年失业率前，最后一次公布的16-24岁中国年轻人失业率超过21%。

今年中国官方虽然恢复公布失业率数据，但是统计时将大学生排除在外，不含在校生的16—24岁青年失业率在去年12月录得14.9%。

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“新常态”

智联招聘表示，旅游业在新冠疫情限制措施解除后复苏最快，提供的就业岗位比去年增加了56.3%，其次是物流业（占26%）和运输业（占21.6%）。

在北京举行的一场全国招聘会上，一位姓韩的酒店人力资源经理表示，她受雇的酒店调整了起薪门槛，新就业员工实得工资能比去年高出30%-40%。

但是对于陷入困境普遍在裁员的房地产企业而言，薪资待遇就要差得多了。

来自兰州的一名公务员说，由于地方政府债务压力越来越大，公务员的奖金被迫减少，这导致他的年薪少了五分之一。

他说：“这可能会成为新常态。”

消费何时才会反弹

下周中国两会将在北京召开。路透社指出，中共领导人面临的压力越来越大，需要制定政策来解决家庭支出疲弱和长期存在的结构性失衡问题。

上周中国国家主席习近平强调，实行大规模设备更新和消费品以旧换新，将有力促进投资和消费；要鼓励汽车、家电等传统消费品以旧换新，推动耐用消费品以旧换新。法国兴业银行和英国汇丰银行的分析师表示，这番言论引发了人们对政策制定者可能宣布家电购买补贴的预期。

不过此类补贴不会带来什么改变。相对于经济产出，中国的家庭支出比全球平均水平低约20个百分点。

分析人士表示，中国要成为一个消费驱动型经济体，家庭收入的增长速度必须持续快于GDP的增长，政策制定者需要找到将资源从政府部门转移到个人家庭的方法。

法国外贸银行（Natixis）高级经济学家吴卓殷（Gary Ng）说：“足够多的补贴和税收减免有助于刺激提前消费。”然而，只有当家庭变得更加乐观，或者收入增长和财富效应得到真正改善时，消费才会反弹。

26岁的高天意（音译）在北京参加招聘会。他说自己担心“薪资期望值会有降低的趋势”，他自己在求职时尽可能“保持谦逊”。

他说：“有些人因为找不到工作夜里睡不着觉。而我是每天早上一睁眼就开始担忧。”

（路透社）

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