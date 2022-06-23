降薪招致抗议、中央抓就业——中国经济的艰难日子来了？

（德国之声中文网）据多家中国媒体报道，5月11日在位于上海陆家嘴金融区的浦发银行上海分行外发生"群体聚集事件"。网络上流传的现场图片被有人指为"集体讨薪"。

图片显示，浦发银行门前的台阶上，有数十人或坐或站，他们胸前佩戴员工牌，戴着口罩。在他们身后有穿保安制服的人守在银行门口。

浦发银行随后对媒体回应称，图片所显示的情况为该行一业务外包公司与所属员工之间存在劳动纠纷所致，目前该外包公司正与员工沟通解决。此外声明还称，网传浦发银行子公司一员工被"降薪"诱发集体事件，与上述纠纷为"两起独立事件"。员工薪酬下调"是因其本人业绩考核不佳所致，经沟通，目前该员工已对上述调整表示理解"。

这里提到的子公司是浦发银行的理财子公司浦银理财。社交媒体的截图显示，有员工月薪从2万多降到6260元，相当于打了三折。网上流传的减薪通知显示，普通员工减薪50%，主管级以上减薪40%。据称这一大幅降薪引发员工抗议。

中国银行业员工的收入优于其他行业

国企、机关都难逃

据新浪财经报道，拥有8.8万亿总资产的浦发银行，近年来业绩显现疲态，多项盈利指标下滑，净利润连续三年下降，去年员工平均薪酬也有所下降。浦发银行解释称，国际地缘政治冲突等因素对全球经济产生影响，全球经济复苏仍存在一定不确定性，国内银行业务发展面临挑战。

浦发银行面临的"挑战"并非个别现象，而是金融行业困境的一个缩影。有网友表示，银行的收入已经高于大多数行业，而且工作岗位相对稳定。国企尚且如此，疫情以来备受冲击的市场经济的窘境可想而知。

降薪也并不仅限于企业单位。由于地方财政收入下滑，自去年以来，中国各地政府机构以及公共服务事业单位公务员减薪的消息不断传出。例如2022年6月的报道显示，上海、广东、江苏、浙江等沿海经济发达省市的公务员都已被减薪。

北京要"抓紧稳就业"

尽管收入减少，公务员毕竟不必担心失业。而中国目前的很多大学生面临"毕业即失业"的暗淡前景。今年4月公布的数据显示，3月份中国16到24岁青年失业率仍高达19.6%。这也成为让北京头痛的一大难题。

中国应届大学毕业生找工作难度加大

5月11日，国务院副总理丁薛祥在"全国高校毕业生等青年就业创业工作"电视电话会议上讲话强调，要"全面落实就业优先政策，有关稳就业政策措施要抓紧实施"。丁薛祥表示，要大力开拓市场化就业渠道，一揽子兑现社会保险补贴、吸纳就业补贴、职业培训补贴等政策，激发企业用人积极性。

他还称，要"稳住各级各类事业单位招聘规模，确保央企国企接收高校毕业生人数不低于去年"，同时实施好基层就业项目，稳定扩大"特岗计划"、"三支一扶"、"西部计划"等招募规模，落实各类优惠政策。引导高校毕业生到城乡社区就业。

（综合报道）

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