 降低對中依賴 拜登簽行政命令強化生技產業 | 经济纵横 | DW | 13.09.2022

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经济纵横

降低對中依賴 拜登簽行政命令強化生技產業

美國總統拜登12日簽署的行政命令旨在減少美國對中國藥品和化學品的依賴。此外，拜登還在推動政府支持的「癌症登月計劃」，目標是在未來25年內將癌症死亡率降低一半。

拜登12日簽署的行政命令包含了美國應如何發展訓練有素且多樣化的勞動力，以及美國能夠利用自然發生的過程來創造生物基產品和材料的大綱。

拜登12日簽署的行政命令包含了美國應如何發展訓練有素且多樣化的勞動力，以及美國能夠利用自然發生的過程來創造生物基產品和材料的大綱。

（德國之聲中文網）美國總統拜登在當地時間週一（9月12日）簽署了一項行政命令，制定一項加強國內生技產業的戰略，希望藉此減少對中國新藥、化學品和其他產品的依賴。

拜登12日簽署的行政命令包含了美國應如何發展訓練有素且多樣化的勞動力，以及美國能夠利用自然發生的過程來創造生物基產品和材料的大綱。拜登政府計劃支持生物製造基礎設施，儘管目前還不清楚拜登政府將投入多少資金來支持該行政命令。

根據白宮發布的聲明，國家生物技術和生物製造倡議將致力於創造新的就業機會，加強供應鏈並降低價格。除了醫療保健，美國還將致力於推動農業、能源和其他行業的生物製造。

白宮在該聲明中表示：「全球工業正處於由生物技術驅動的工業革命的風口浪尖。美國已經過於依賴外國材料和生物生產，我們過去對包括生物技術等關鍵行業的離岸業務，威脅到我們獲得重要化學品和活性藥物成分等材料的能力。」

消息人士向媒體透露，新冠疫情迫使美國政府認知到必須制定一項明確且一致的工業戰略。他們說，快速開發和生產mRNA疫苗是美國國內成功投資的一個例子。

白宮週三（9月14日）預計將舉行一個峰會，討論生物技術倡議並宣布對國內研究、開發和生產能力做出新投資。彭博社在報導中稱，雖然美國擁有世界上最強大的生物技術產業之一，但一些高科技生產已經轉移到國外。美國國家安全和情報官員特別關注美國對中國先進生物製造基礎設施的依賴。

拜登正在推動美國政府協調和資助多層次的抗癌鬥爭，目標是在未來25年內將美國的癌症死亡率減半。

拜登正在推動美國政府協調和資助多層次的抗癌鬥爭，目標是在未來25年內將美國的癌症死亡率減半。

兩週前，拜登簽署了另一項行政命令，以促進國內半導體制造，這也是拜登政府改變美國與中國競爭平衡的其中一個項目。今年5月，中國國家發展和改革委員會發布了一項生物經濟發展五年計劃，其中描述了加速新技術和刺激醫療保健、農業和燃料增長的努力。隨著美國和中國之間緊張關係的加劇，拜登政府一直在尋找遏止對中國產業投資的方法

拜登12日上午在波士頓發表演講前簽署了這項命令，他希望透過這次演說呼應美國前總統肯尼迪（John F. Kennedy）1962年著名的「登月演講」，當時肯尼迪在演說中v美國人在月球表面著陸，而美國於1969年實現該目標。這一次，拜登正在推動美國政府協調和資助多層次的抗癌鬥爭，目標是在未來25年內將美國的癌症死亡率減半。

（法新社、彭博社）

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