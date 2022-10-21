降低依赖 继续合作 欧中关系走钢丝

（德国之声中文网）10月21日下午，在为期两天的欧盟峰会结束后，欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)对媒体表示，今后欧盟将在对华关系中采取双轨策略：一方面，各成员国不愿再天真地看待中国，另一方面也要避免冲突对抗之逻辑。米歇尔说："我们认为，有必要与中国就气候变化等全球性议题展开交流。"他还指出，欧洲今后将在欧中关系中寻求对等与平衡。

米歇尔还间接警告说，面对美中之间的冲突，欧洲不能毫无保留地站在美国一边，"欧洲必须发展自主战略。"不过，他也透露，各成员国首脑都一致同意需要降低对中国的依赖性。

肖尔茨在峰会上也就对华关系表态

德国总理肖尔茨也说："很显然，我们和中国有着截然不同的社会治理理念。"他强调不能在对华关系中抱有幻想，但是"我们在经济方面需要中国。我们不想搞去全球化，也不想搞脱钩。"他在峰会后确认了自己即将在11月初访华，还就中资入股汉堡港的争议表态说，联邦政府"根本还没有做出决定"，且"中资入股港口码头已经在多个西欧国家具有先例"。法国总统马克龙则在峰会后说，欧洲近年来向中国出售基础设施"犯下了战略性错误"。

欧盟委员会主席冯德莱恩(Ursula von der Leyen)则说，习近平正在继续推进其路线，在他治下，中国显然正在寻求东亚地区的主导权，并试图在全球扩张影响力。"欧洲不能对专制国家的原材料或者半导体产品产生依赖。我们必须对此保持警惕，吸取之前教训。"冯德莱恩还说，中国在俄乌战争爆发前几天宣布加强中俄伙伴关系，这一动向将对欧中关系产生影响。

继续施压俄罗斯

本次欧盟峰会也继续讨论了乌克兰危机。峰会决议强调，"但凡有必要，欧盟将继续支持乌克兰。"与会各国首脑要求俄罗斯立刻停止侵略、停止战争罪行、归还所有乌克兰领土。欧洲理事会主席米歇尔还宣布，欧盟将出台进一步制裁措施，加大对俄罗斯的施压。甚至连立场相对亲俄的匈牙利总理奥尔班(Viktor Orban)也对制裁表示赞成。

欧盟方面还许诺继续为乌克兰提供全面援助，尤其是战后重建工作。欧盟委员会主席冯德莱恩披露，目前，乌克兰已经在本财年获得了190亿欧元的欧盟援助款。她表示，明年的援助规模预计和今年相当。峰会上还正式批准了欧盟协助培训乌克兰军人的项目。

立陶宛、拉脱维亚、爱沙尼亚此前呼吁成立俄罗斯战犯特别法庭，但是此项动议并没能获得其他成员国的赞同。欧盟强调，应当将此类案件诉诸海牙国际刑事法庭，后者已经在搜集俄罗斯战争罪行的证据。

欧盟峰会还呼吁白俄罗斯方面不要继续支持莫斯科发动的战争，否则就会面临制裁。峰会也向伊朗方面喊话，警告如果发现更多的向俄提供军火证据，欧盟就会加强对伊制裁。俄罗斯近期对乌克兰居民区发动的攻击被外界认为使用了伊朗提供的无人机。

(德新社、路透社)

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